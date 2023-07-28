Количество раненых в результате ракетного удара по Днепру возросло до девяти, среди них — несовершеннолетние 28 июля, 23:27 Атака по Днепру 28 июля (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

В пятницу, 28 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате обстрела пострадала многоэтажка и здание СБУ, количество раненых возросло с пяти до девяти.

Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Лысак.

«Из-за ракетного удара по Днепру на сейчас уже 9 пострадавших. Среди них двое детей — 14 и 17 лет. У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро с рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. Медики говорят — все удовлетворительные. Будут лечиться дома», — сообщил он.

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Российские террористы обстреляли город Днепр в пятницу, 28 июля, с использованием двух баллистических ракет Искандер. Примерно в 20:30 в городе Днепр произошли два попадания ракет.