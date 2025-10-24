Последствия российской атаки в Сумах, 1 августа 2025 года (иллюстративное фото) (Фото: Сумская ОВА)

На подъезде к станции Краматорск россияне попытались атаковать поезд № 104/103 Львов-Краматорск беспилотником. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщила пресс-служба Укрзалізниці.

Вражеский удар не удался, однако взрывная волна повредила окна в трех вагонах. Пострадавших нет.

Отмечается, что посадка на поезд в обратном направлении состоялась по расписанию, и рейс № 103/104 во Львов отправился из Краматорска без задержек.

Реклама

В УЗ добавили, что поврежденные вагоны будут заменены, и движение продолжается в штатном режиме.

Ранее в компании сообщили, что в трех областях Украины из-за последствий массированных российских обстрелов затруднено движение поездов.

Ночью войска РФ ударили по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской, Харьковской и Сумской области.

В УЗ отмечали, что автобусами до/от станции Кегичевка доставили пассажиров поезда № 92/91 Краматорск — Одесса — Краматорск, а рейс № 103/104 Краматорск — Львов изменил маршрут.