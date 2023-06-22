Наводил ракеты, охотился на Bradley. В Николаеве задержали информатора ГРУ, ему грозит 12 лет тюрьмы 22 июня, 10:34 СБУ задержала вражеского информатора в Николаеве (Фото:Служба безопасности Украины/Telegram)

Служба безопасности Украины задержала информатора Главного управления разведки Генштаба ВС РФ, который наводил российские ракеты на заводы Николаева и «сливал» маршруты перемещения техники ВСУ. Ему грозит 12 лет заключения.

СБУ сообщила, что фигурантом оказался местный житель, которого российские спецслужбы дистанционно привлекли к сотрудничеству, найдя в прокремлевских Telegram-каналах, где он регулярно размещал антиукраинские комментарии под фейковыми новостями.

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Именно по наводке подозреваемого оккупанты обстреляли Николаевский судостроительный завод. Тогда в результате вражеской атаки были ранены шесть мирных жителей и повреждены их дома.

Кроме того, мужчина передавал врагу данные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Николаева, расположение складов с боеприпасами и маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в частности танков Leopard и БМП Bradley.

В СБУ сообщили, что сейчас злоумышленник находится под стражей, ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.