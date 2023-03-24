Корректировщицу российских ракет по больницам Николаева приговорили к 11 годам тюрьмы 24 марта, 15:53 Больница скорой помощи в Николаеве после обстрела российскими оккупантами (Фото:senkevichonline)

В Украине вынесли приговор корректировщице российских ракет по больницам Николаева, она проведет за решеткой 11 лет.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, по наводке информаторки войска РФ нанесли удары по четырем инфраструктурным объектам в областном центре, среди них — местные больницы.

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Женщину задержали в июле прошлого года.

По данным следствия, в прошлом предательница работала на одном из оборонных предприятий. Женщина поддерживала вторжение РФ в Украину и активно распространяла в прокремлевских Телеграмм-каналах свои взгляды.

Так она попала в поле зрения российской спецслужбы, которая привлекла женщину к сотрудничеству через администратора одного из подконтрольных пабликов.

Корректировщица передавала данные о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона. Она отмечала их на электронных картах и фотографиях с привязкой к местности.

На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114−2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

С начала полномасштабного вторжения в Украину войска РФ систематически обстреливали город, нанося ракетные удары по жилым и промышленным районам.

После освобождения правобережья Херсонской области и Херсона в конце ноября прошлого года количество обстрелов Николаева значительно снизилось, но угроза остается.