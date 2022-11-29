Кто такие коллаборанты и что с ними делать? 29 ноября, 12:26

С активным освобождением оккупированных территорий Украины общество сталкивается с необходимостью решения проблемы коллаборационизма

Тоталитарное российское государство продуцирует античеловеческие месседжи. При Сталине просто пребывание на оккупированной территории уже считалось обвинением. Доходило до полного абсурда, когда и спустя десятилетия люди вынуждены были писать в анкетах, кто из родственников находился под оккупацией. Так что и в 2022 году российские пропагандисты месяцами навязывали гражданам оккупированных территорий мнение, что они уже запятнаны самим присутствием войск агрессора.

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Проукраинские люди были обеспокоены тем, чтобы их действия по выживанию не воспринимались как коллаборационизм. Парадоксально, но с другой стороны, реальные коллаборанты мало думали о последствиях. Ведь с 2014 года ни один предатель Украины не был привлечен к ответственности. Вероятно, наиболее известна история с предательством госслужащей Нели Штепы, суды над которой продолжаются до сих пор. При этом большинство предателей остались вообще безнаказанными.

Понятие коллаборационизма пришло из французского, и не случайно. Ведь к осознанию такого поведения подтолкнули события Второй Мировой войны, когда имевшая вторую армию Европы Франция продержалась против Гитлера чуть больше месяца, а затем капитулировала. Тогда было создано коллаборантское правительство Виши, которое сотрудничало с оккупантами.

Закон о коллаборантах

Долгие годы в Украине дискутировался вопрос законодательства о коллаборационизме, но безрезультатно, поскольку определенная часть аудитории поднимала шум о свободе взглядов. Поэтому 24 февраля 2022 года Украина встретила без столь необходимого закона.

Закона о коллаборационизме до сих пор не существует. А что есть?

Строго говоря, закона о коллаборационизме до сих пор не существует. А что есть? В марте 2022 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность)».

Согласно ему, Уголовный кодекс Украины был дополнен статьей 111−1. «Коллаборационная деятельность» о сотрудничестве с государством-агрессором, его армией и марионеточными администрациями на оккупированных территориях. Это предполагает:

— Добровольное занятие должностей в любых органах, создаваемых на ВОТ.

— Вовлечение в организацию и проведение имитации выборов, референдумов на ВОТ, а также публичные призывы к участию в них.

— Внедрение в учебных заведениях пропаганды и программ государства-агрессора.

— Добровольная передача материальных ресурсов войскам агрессора или бандформированиям.

— Добровольное участие в проведении любых публичных мероприятий или информационной деятельности в пользу оккупанта.

Согласно тяжести преступления, коллаборанты могут наказываться как штрафами, так и сроками заключения: от 3 до 12 лет. Важно, что осуждение на большие сроки может сопровождаться запретом занимать ряд должностей или заниматься определенными видами деятельности на 15 лет.

Современная Европа не имеет опыта противодействия коллаборационизму. А практика Второй Мировой войны не исчерпывающая. Ведь путинские методы оккупации предусматривают такие формы принуждения к сотрудничеству, которые не применяли даже гитлеровцы. Поэтому украинские реалии — единственный опыт начала 21 века. Неудивительно, что национальное законодательство требует доработки этой темы.

Приведу пример по херсонскому опыту. Если врачи продолжают работать в больнице даже при оккупантах — это их человеческая и профессиональная обязанность. Но если человек с радостью согласился возглавить больницу и был назначен на должность оккупационными войсками — очевидный коллаборационизм.

Все мы знаем, в каких тяжелых условиях работают сотрудники Запорожской АЭС. И если кто-то из них не выдержал давления и подписал согласие на сотрудничество, к ним не должно быть претензий.

Если люди, в условиях оккупации, занимались деятельностью в поддержку существования сообщества, как доставка пенсий, медицинская поддержка или ЖКХ-услуги и т. д. — это не делает их коллаборантами.

Пророссийский послед

Считаю, что самой большой проблемой будут не откровенные коллаборанты, вроде Сальдо (такие или убегут с нашей земли, или будут наказаны), а тысячи и десятки тысяч тихушников, которые были статистами оккупантских действий. К примеру, радостно ходили на так называемый референдум, но не организовывали его и не призывали других участвовать в нем.

Украина — правовое государство, наказывающее за действия, а не за взгляды. Если лицо не занимается откровенной агитацией, то применить к нему статью 111 Уголовного кодекса неправомерно.

Люди, которые ходили на концерты российских артистов, которые устраивали оккупационные власти; те, кто искренне благодарили за российскую «гуманитарку»; радовались приходу оккупантов, но на уровне кухоных разговоров; если это не выходило за рамки бытового уровня, то они не подлежат наказанию.

Что с ними делать?

Из собственного опыта вижу: те, кто радовался приходу РФ, после отступления оккупационных войск начали усердно здороваться «Слава Украине». Практика показывает, что люди такого типа — приспособленцы. Единственный способ законного противодействия — общественное влияние.

Если гражданское общество — а все больше украинцев почувствовали себя не жителями, а гражданами Украины — просто продемонстрирует свое отношение, это уже будет иметь большие последствия.

К таким людям никто по соседству не придет за помощью, тогда как настоящие патриоты почувствовали себя единственной семьей, выдержавшей ужасы оккупации благодаря единению и взаимоподдержке.

Бытовых коллаборантов не будут продвигать по службе, поскольку они не разделяют ценности общества.

Общественное игнорирование — сильный инструмент. За взгляды не наказывают, но если ценности личности деструктивны, община имеет право выводить таких из своего круга на маргинес.

Украине еще предстоит долгий и непростой путь очищения, но надеемся, что общество справится с вызовами травматического роста.

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