«Кто не сбежал — становится обменным фондом». Мы только можем представлять, какие населенные пункты уже освободили ВСУ — эксперт 12 июня, 23:47 Украинский танк недалеко от фронта в Донецкой области, 12 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказал в эфире Radio NV, как ВС Украины могли освободить значительно больше населенных пунктов, чем это известно широкой общественности и стоит дождаться официального объявления об этом.

«В целом эти населенные пункты находятся рядом друг с другом. Например, если мы говорим о Благодатном, Нескучном, Сторожевом и Макаровке — это населенные пункты на юге от Великой Новоселки, и они идут по правый, а также по левый берег от основной реки в этом районе Мокрой Ялы. И это говорит о том, что происходит сейчас продвижение именно в южном направлении и к Старомлиновке. Старомлиновка — это, скажем так, у российских оккупантов на сегодня является таким селом, населенным пунктом, транспортным узлом, потому что там пути идут как на север, так и на юг, на запад и на восток, и таким образом они там создали такие себе оборонительные позиции», — сказал Коваленко.

Видео дня

Аналитик также отметил, что украинское командование четко придерживается стратегии сообщения об освобождении населенных пунктов «с опозданием».

«Сообщение о том, что была освобождена Новодаровка, очень интересное, потому что, якобы заявляют, она была освобождена еще 4 июня, но узнали мы об этом только сейчас. Кстати, если говорить о Сторожевом, то оно также не сегодня утром было освобождено. То есть очень правильная стратегия относительно сообщения об освобождении населенных пунктов с опозданием. Это правильная стратегия и ее придерживаются с целью распространения заранее информации, которую не нужно [распространять]. Поэтому мы можем только представлять, на самом деле, какие происходят события и какие населенные пункты уже освобождены», — добавил он.

«Но вот само освобождение Новодаровки, а также еще вчера появлялась информация о Левадном. Это говорит о том, что постепенно, но пытаются „замыкать“ более широкую территорию под контроль Силы обороны Украины. Поэтому я не удивлюсь, что очень скоро мы узнаем об освобождении Ровнополя и Приютного. И это намекает на то, что Вооруженные силы Украины „вклиниваются“ в оборону оккупантов, особенно их полосу обеспечения. Затем от этих „клиньев“ замыкают территории и оккупанты, чтобы не оказаться в окружении, вынуждены бежать. А те, что не успевают убегать, ну они пополняют обменный фонд или становятся форматом 200−300», — резюмировал эксперт.



По состоянию на 12 июня ВСУ ведут контрнаступательные действия и контратаки как минимум на трех направлениях: это фланги Бахмутского участка фронта, запад Запорожской области и запад Донецкой области на границе с Запорожьем.

Защитники Украины во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр — это Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное.

