«Так будет с каждым населенным пунктом». ВСУ освобождают первые села в рамках контрнаступления, атаки продолжаются на трех участках фронта — онлайн 12 июня, 12:07 Военнослужащий ВСУ возле американского бронеавтомобиля HMMWV (Humvee) в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

По состоянию на 12 июня ВСУ ведут контрнаступательные действия и контратаки как минимум на трех направлениях: это фланги Бахмутского участка фронта, запад Запорожской области и запад Донецкой области на границе с Запорожской.

Больше всего сообщений поступает о продвижении украинских военных южнее населенного пункта Великая Новоселка — это поселок городского типа в Волновахском районе на западе Донецкой области, недалеко от административной границы с Запорожской.

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Именно на этом направлении ВСУ освободили по меньшей мере несколько сел, в частности известно о контроле украинских сил над такими населенными пунктами:

Новодаровка, Запорожская область — село на границе с Донецкой областью еще 4 июня освободили военные Запорожской 110-й отдельной бригады ТРО, подтверждение было обнародовано 12 июня;



Сторожевое, Донецкая область — в освобождении участвовали военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского (сообщение об освобождении от 12 июня);

12 июня); Макаровка, Донецкая область ( 11 июня);

11 июня); Благодатное, Донецкая область — в его освобождении участвовали подразделения 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша ( 11 июня)

11 июня) Нескучное, Донецкая область — в освобождении села участвовали бойцы 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ ( 10 июня).

Кроме того, Институт изучения войны сообщал о локальных успехах украинских сил на западе Запорожской области, в ходе контратак на юго-запад и на юго-восток от города Орехов. Также ВСУ продолжают контратаки и постепенное продвижение на флангах Бахмутского направления.

В Минобороны напомнили, что информируют о продвижении ВСУ только после закрепления украинских военных на позициях. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень в эфире Radio NV рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты пытаются уничтожать меньшие водохранилища и дамбы. Так, возле населенного пункта Новодаровка (Запорожская область) россияне взорвали заградительное гидросооружение, что привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы. «Однако на проведение наших контрнаступательных действий это не влияет», — заверил Шершень.

NV следит за главными событиями вокруг контрнаступления ВСУ в понедельник, 12 июня.

12:05 Бригада ТРО подтвердила освобождение села Новодаровка в Запорожской области

Запорожская 110-я отдельная бригада ТРО сообщила, что село удалось освободить еще 4 июня, с тех пор враг тщетно пытается вернуть его пункт под контроль. Ранее об освобождении этого села на границе Донецкой и Запорожской областей писали также аналитики ISW.



10:50 На флангах Бахмутского направления ВСУ продвинулись на 250−700 м

При этом россияне понесли потери, сообщил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, на Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои, при этом украинские военные продолжают контратаковать там, где есть возможности.

«На флангах прошли от 250 до 700 м, подвинув врага. При этом нанеся ему потери — 66 оккупантов уничтожили, 83 получили ранения, 3 попали в плен», — сказал Череватый.

10:25 Мельник призвал Германию передать Украине больше танков Leopard 2 для контрнаступления

Ввиду первых потерь техники в ходе контрнаступления ВСУ, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Германию предоставить больше танков Leopard. Об этом сообщает ntv.

«Украинской армии крайне необходимо гораздо больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники», — заявил Мельник.

По его словам, каждый Leopard 2 «буквально на вес золота для решающего наступления».

10:10 Морпехи при освобождении села Сторожевое уничтожили около 50 оккупантов, четверых взяли в плен

«В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен», — отметили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины. В освобождении Сторожевого принимали участие одесские морпехи, на видео 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского пехотинец с позывным Doc подтверждает, что были убиты около 50 оккупантов, а четверо попали в плен.



09:45 Неофициальные данные о продвижении ВСУ под Бахмутом

На Бахмутском направлении продолжаются бои за Берховку и Клещиевку, сообщает Телеграм-канал Бахмутский демон.



08:45 Украинские военные освободили село Сторожевое в Донецкой области

«Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35-й отдельной бригаде морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского. Продолжение следует…», — говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления.



08:35 Цаплиенко прокомментировал видео боя, в котором ВСУ якобы потеряли Leopard и Bradley

«Не подбиты. На видео и на фото видно, что люки открыты, значит, подорвались на минах, и экипажи эвакуировались. Да, это война и состязание, кто кого перехитрит. К сожалению, воевать без потерь людей и техники ни у кого еще не получилось», — сказал журналист Андрей Цаплиенко в эфире ТСН.



Карта контрнаступления ВСУ

Голубым обозначены участки, освобожденные недавно, зеленым — освобожденные более 2 недель назад



Инфографика: Deep State

Инфографика: Deep State