Силы обороны за неделю продвинулись еще на 1,7 км в направлении Мелитополя. Россияне пытались контратаковать 14 июля, 13:07 В Запорожской области поднимается дым на фоне наступления украинских военных (Фото:REUTERS/Stringer)

Силы обороны Украины за прошедшую неделю продвинулись на Мелитопольском направлении еще на 1,7 кілометра.

Об этом представитель Национальной гвардии Николай Уршалович сообщил во время брифинга в пятницу, 14 июля.

По его словам, подразделения 15-й бригады оперативного назначения НГУ Кара-Даг вместе с подразделениями ВСУ продолжают вести наступательные действия.



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«За прошедшую неделю штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 метров на юг и юго-восток. Противник, в свою очередь, совершал контрнаступательные действия, пытался восстановить утраченное положение, но успеха не имел», — сказал Уршалович.



Бойцы наступают в условиях плотного минирования подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия со стороны российских оккупантов.

10 июля в Генштабе сообщили, что на юге ВСУ освободили уже 169 километров квадратных, на Бахмутском направлении — 24 кв. км.

