«Мы подобрали ключик». ВСУ прогрызают оборону РФ, но не прорывают ее. Куда и как дальше будут двигаться украинские военные — Свитан
Украинские военные в Запорожской области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV рассказал, как дальше будут продвигаться Вооруженные силы Украины на юге, учитывая полученный опыт.
Роман Свитан
Мы подобрали ключик к прорыву обороны противника. Сейчас мы ее пока не прорывем — мы ее проедаем, прогрызаем, можна сказать.
Прорыва как такого еще нигде не намечается.
Хотя оптимальный вариант на прорыв идти (сейчас это уже видно и понятно) в районе Времевского выступа (расположен на границе Запорожской и Донецкой областей — ред.) — между Угледаром и Гуляйполем.