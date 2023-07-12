«Мы подобрали ключик». ВСУ прогрызают оборону РФ, но не прорывают ее. Куда и как дальше будут двигаться украинские военные — Свитан

12 июля, 14:22
NV Премиум
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Украинские военные в Запорожской области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинские военные в Запорожской области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV рассказал, как дальше будут продвигаться Вооруженные силы Украины на юге, учитывая полученный опыт.

Роман Свитан

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Мы подобрали ключик к прорыву обороны противника. Сейчас мы ее пока не прорывем — мы ее проедаем, прогрызаем, можна сказать.

Прорыва как такого еще нигде не намечается.

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Хотя оптимальный вариант на прорыв идти (сейчас это уже видно и понятно) в районе Времевского выступа (расположен на границе Запорожской и Донецкой областей — ред.) — между Угледаром и Гуляйполем.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Крым Донецкая область Запорожская область Юг Украины Армянск Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ

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