ВСУ за неделю отвоевали на юге еще более 10 кв. км, вся освобожденная территория почти как площадь Одессы — Генштаб 10 июля, 08:36 Украинский военный в Запорожской области, 2 июля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Силы обороны Украины с начала наступательной операции освободили от российских оккупантов уже 169 километров квадратных на южном направлении.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в понедельник, 10 июля.

«Это примерно соизмеримо с площадью города Одесса. На этих территориях продолжаются мероприятия по разминированию местности», — сказал он, уточнив, что речь идет о Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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По его словам, за прошедшую неделю здесь украинские военные продвинулись более чем на километр и освободили на юге Украины еще более 10 кв. км. В целом продвижение на Мелитополь на Бердянск составляет 8,6 километра.

На Бахмутском направлении на прошлой неделе ВСУ освободили от россиян еще 4 кв. км, а общая отвоеванная площадь — 24 кв. км. Бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, рассказал Ковалев.

«Враг оказывает сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы. Здесь идут тяжелые бои», — добавил он.

Минобороны Украины сообщало об освобождении девяти населенных пунктов на юге и востоке в июне. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.



7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что во время боев на юге потери России превышают украинские в 5,3 раза.

