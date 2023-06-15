Минус вертолет и почти 600 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил данные о потерях войск РФ в Украине за сутки

15 июня, 08:39
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С начала большой войны ВСУ ликвидировали в Украине почти 218 тысяч российских военных (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

С начала большой войны ВСУ ликвидировали в Украине почти 218 тысяч российских военных (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 218 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 15 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 217910 (+580) человек ликвидировано,
  • танков — 3955 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 7667 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 3793 (+10) ед,
  • РСЗО — 604 (+1) ед,
  • средства ПВО — 364 (+0) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 301 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3333 (+9),
  • крылатые ракеты — 1199 (+3),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6506 (+24) ед,
  • специальная техника — 519 (+3).

Видео дня

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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