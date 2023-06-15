Минус вертолет и почти 600 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил данные о потерях войск РФ в Украине за сутки 15 июня, 08:39 С начала большой войны ВСУ ликвидировали в Украине почти 218 тысяч российских военных (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 218 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 15 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 217910 ( +580) человек ликвидировано,

+580) человек ликвидировано, танков — 3955 ( +12) ед,

+12) ед, боевых бронированных машин — 7667 ( +14) ед,

+14) ед, артиллерийских систем — 3793 ( +10) ед,

+10) ед, РСЗО — 604 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 364 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 301 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3333 ( +9),

+9), крылатые ракеты — 1199 ( +3),

+3), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6506 ( +24) ед,

+24) ед, специальная техника — 519 ( +3).

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



