Минус вертолет и почти 600 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил данные о потерях войск РФ в Украине за сутки
С начала большой войны ВСУ ликвидировали в Украине почти 218 тысяч российских военных (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 218 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 15 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 217910 (+580) человек ликвидировано,
- танков — 3955 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 7667 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 3793 (+10) ед,
- РСЗО — 604 (+1) ед,
- средства ПВО — 364 (+0) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 301 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3333 (+9),
- крылатые ракеты — 1199 (+3),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6506 (+24) ед,
- специальная техника — 519 (+3).
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.