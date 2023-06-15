«Ловушка в стратегическом плане». Экс-командующий Аэромобильных войск обеспокоен наступлением ВСУ. Почему необходима решительность — интервью NV

15 июня, 18:15
NV Премиум
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Украинские военнослужащие на БМП-1 возле города Бахмут (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские военнослужащие на БМП-1 возле города Бахмут (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Автор: Богдан Амосов

Военный эксперт и экс-командующий Аэромобильными (Десантно-штурмовыми) войсками Украины Иван Якубец обеспокоен темпами наступления ВСУ.

Он убежден, что военно-политическому руководству Украины нужно найти в себе мужество и сделать решительные шаги.

В интервью Radio NV Якубец объяснил свою позицию.

— Как бы вы могли охарактеризовать ту фазу боевых действий, которая происходит сейчас?

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— Из моего военного опыта трудно оценивать эти действия, скажем так. Я — военный человек, который учился в трех высших военных заведениях, закончил их, имею тактическое образование, оперативное и стратегическое образование. Этот способ, которым мы сейчас ведем боевые действия, он, безусловно, вынужденный.

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Но он вынужденный, потому что нас заставила это делать Российская Федерация и ее Вооруженные силы. И таким образом происходит то, что они запланировали, как ввести нас в эти действия. Пока им это удается, несмотря даже на то, что у нас есть некоторые определенные успехи на некоторых направлениях.

Там, где мы продвигаемся на километр, на полтора, — это действительно является успехами. А там, где мы продвигаемся на 100−300 метров, — это фактически стоим на месте.

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Что такое 100 или 300 метров продвинуться? Это перейти или преодолеть половину нейтральной зоны. На некоторых направлениях, где в обороне находятся наши войска и против них [стоят] российские, нейтральная зона может быть и 300, и 400, и 500 метров.

Теги:   Россия Украина-Россия Интервью NV Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оборона Армия России Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ

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