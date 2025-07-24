Компенсация за отпуск для военных: кто имеет право, как получить и что изменится в 2025 году

Отпуска для военнослужащих 2025 года (Фото: Житомирский областной ТЦК и СП)

Военнослужащие, увольняющиеся со службы, теперь имеют гарантированное право на денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска — как основного, так и дополнительного. Раньше из-за этого приходилось обращаться в суд, в том числе и в случаях с отпуском по статусу УБД. Теперь такую выплату закрепили в законе.

Что это означает для военных, когда закон вступит в силу и кто еще сможет получить компенсацию — объясняют эксперты Юридического Гончаренко центра.

Кто имеет право на компенсацию

Право на денежную компенсацию имеют все военнослужащие, увольняемые со службы, независимо от причин увольнения, если на момент увольнения у них есть неиспользованные дни:

▪ ежегодного основного отпуска (30 календарных дней);

▪ дополнительных отпусков (например, по статусу УБД);

▪ социальных отпусков.

«Этот закон фактически устраняет правовую коллизию, когда военным приходилось доказывать свое право на компенсацию через суды. Теперь выплата предусмотрена напрямую законом — и это должно значительно упростить процедуру», — объясняет директор Юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.

Закон четко закрепляет право на компенсацию независимо от причины неиспользования отпуска — даже если это связано с боевыми действиями, нехваткой личного состава или другими объективными обстоятельствами.

Что с отпусками во время военного положения

По действующему законодательству, военнослужащие имеют право на 30 календарных дней ежегодного отпуска. Однако из-за боевой обстановки, недостатка личного состава или других объективных причин реализовать это право вовремя часто невозможно.

В то же время перенос отпуска на следующий год закон запрещает.

В случае гибели военнослужащего, компенсацию за неиспользованные дни отпуска получат лица, указанные в его распоряжении или если таковых нет — право на средства переходит по наследству.

Как получить компенсацию

Процедура получения компенсации должна быть детализирована в подзаконных актах — после вступления в силу Закона. Но базовый порядок будет таким:

1. Обращение в кадровый орган/военную часть при увольнении.

2. Подсчет всех дней неиспользованных отпусков.

3. Расчет суммы компенсации в соответствии с денежным обеспечением.

4. Выплата средств на счет уволенного.

При необходимости обжаловать отказ в предоставлении этих гарантий военнослужащие и участники боевых действий могут обратиться на горячую линию Бесплатной юридической помощи от государства по номеру 0 800 213 103.