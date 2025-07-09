Отпуск во время войны: кто и на сколько может взять, может ли работодатель отказать и что ему за это грозит

Право на отпуска имеют все работники (граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства), состоящие в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работающие по трудовому договору у физического лица.

Об особенностях предоставления отпусков в период действия военного положения и ответственности работодателя за непредоставление отпуска рассказали в Министерстве юстиции.

Порядок предоставления ежегодных отпусков

Ежегодные основной и дополнительные отпуска предоставляются работнику с таким расчетом, чтобы они были использованы, как правило, до завершения рабочего года.

Право работника на ежегодный отпуск полной продолжительности в первый год работы наступает после завершения 6 месяцев непрерывной работы на данном предприятии.

Кто может взять отпуск раньше

Ежегодные отпуска полной продолжительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы в первый год работы на данном предприятии по желанию работника предоставляются:

▪ женщинам — перед отпуском в связи с беременностью и родами или после него;

▪ женщинам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;

▪ людям с инвалидностью;

▪ лицам в возрасте до восемнадцати лет;

▪ мужчинам, жены которых находятся в отпуске в связи с беременностью и родами;

▪ уволенным после прохождения срочной военной службы, если после увольнения со службы они были приняты на работу в течение 3 месяцев, не учитывая времени переезда к месту жительства;

▪ совместителям — одновременно с отпуском по основному месту работы;

▪ работникам, которые успешно обучаются в учебных заведениях и желают присоединить отпуск ко времени сдачи экзаменов, зачетов, написания дипломных, курсовых, лабораторных и других работ, предусмотренных учебной программой;

▪ работникам, имеющим путевку для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лечения;

▪ родителям — воспитателям детских домов семейного типа;

▪ в других случаях, если это предусмотрено законодательством, коллективным или трудовым договором.

Продолжительность отпуска

Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора.

Однако есть определенные профессии, работникам которых предоставляется более длинный отпуск. Например, работники образования — 56 календарных дней, горнякам, работающим в карьерах и рудниках глубиной 150 метров и ниже, работникам лесной промышленности и лесного хозяйства — 28 календарных дней и т. п.

Государственным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, если законом не предусмотрен более длительный отпуск, с выплатой денежной помощи.

Людям с инвалидностью I и II групп предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а лицам с инвалидностью III группы — 26 календарных дней.

Несовершеннолетним работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день.

Сезонным работникам, а также временным работникам отпуск предоставляется пропорционально отработанному ими времени.

Наряду с ежегодным основным отпуском закон предусматривает также ежегодные дополнительные отпуска, к которым относятся:

▪ дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда;

▪ дополнительный отпуск за особый характер труда;

▪ другие дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством.

Общая продолжительность ежегодных основного и дополнительных отпусков не может превышать 59 календарных дней, а для работников, занятых на подземных горных работах, — 69 календарных дней.

Особенности предоставления отпусков в период действия военного положения

В период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год. Кроме работников заведений образования.

Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения. По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы.

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работ по производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказа).

В течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, продолжительность такого отпуска определяется соглашением сторон.

В период действия военного положения работодатель по заявлению работника, который выехал за пределы территории Украины или приобрел статус внутренне перемещенного лица, в обязательном порядке предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в заявлении, но не более 90 календарных дней, без зачисления времени пребывания в отпуске в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск.

Ответственность работодателя за непредоставление отпусков

За нарушение законов и других нормативно-правовых актов об охране труда, создание препятствий в деятельности должностных лиц органов государственного надзора за охраной труда, а также представителей профсоюзов, их организаций и объединений виновные лица привлекаются к дисциплинарной, административной, материальной, уголовной ответственности согласно закону.

Законом Украины Об охране труда установлена ответственность юридических и физических лиц, которые в соответствии с законодательством используют наемный труд, в виде штрафа за:

▪ нарушение законодательства об охране труда;

▪ невыполнение предписаний (распоряжений) должностных лиц органов исполнительной власти по надзору за охраной труда.

Уплата штрафа не освобождает юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с законодательством использует наемный труд, от устранения выявленных нарушений в определенные сроки.

Порядок и условия предоставления ежегодных отпусков регулируются статьей 79 КЗоТ и ст. 10 Закона Украины Об отпусках. Согласно нормам этих статей предоставление отпуска является обязанностью работодателя.

Согласно части пятой ст. 11 Закона Украины Об отпусках запрещается непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности в течение двух лет подряд.

Непредоставление работнику ежегодных отпусков является нарушением законодательства о труде, за что предусмотрена финансовая и административная ответственность. Речь идет о финансовой ответственности в соответствии с частью второй ст. 265 КЗоТ и административной ответственности согласно части 5 ст. 41 КУоАП — за нарушение других требований трудового законодательства.

Однако в соответствии с Законом Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения в период действия военного положения норма об ответственности работодателя за непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности в течение двух лет подряд не применяются.