На фоне усиления воздушных атак на Украину с использованием ударных дронов Shahed и их аналогов сразу несколько иностранных СМИ опубликовали материалы о значительном увеличении производства этого оружия в РФ. Эту информацию в июне 2025 года также подтверждали для СМИ в украинском ГУР.

Главный производственный центр шахедов уже несколько лет находится примерно в тысяче километров от государственной границы Украины, в городе Елабуга, республика Татарстан.

Реклама

В последнее время появлялось сразу несколько сообщений о воздушных атаках на этот производственный комплекс, однако для того, чтобы нанести значительные разрушения заводу, нужны действительно мощные средства, такие как крылатые или баллистические ракеты.

NV получил доступ к спутниковым снимкам производственного центра в Елабуге, которые свидетельствуют о расширении производства, построении новых зданий, а также подготовке к еще большему расширению.

Военный корреспондент NV Сергей Окунев проанализировал сразу около десятка снимков, но по ряду объективных причин, таких как погодные условия и качество кадров, за основу взяты снимки от 4 октября 2024 года.

С тех пор, за 9 месяцев, россияне построили сразу четыре новых площадки общей площадью примерно 163 гектара на территории производственного комплекса. Также по состоянию на июнь 2025 года подготовлена зона для застройки пятой площадки площадью в 30 гектаров.

Площадка 1 и 2 / Фото: NV

Площадка 3 и 4 / Фото: NV

Площадка 5 Фото:

Речь идет о размещении на этих площадках небольших зданий, которые, скорее всего, используются как общежития для проживания персонала Елабуги.

ГУР сообщало, что именно «рабочие руки» являются главной потребностью оккупантов для увеличения производства БПЛА. Таким образом создание площадок с общежитиями направлено именно на преодоление этой потребности.

В свою очередь японский телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники в странах Запада и в России сообщал, что Северная Корея рассматривает возможность направления до 25 тысяч рабочих в Россию для привлечения к производству ударных беспилотников и других дронов.

По информации журналистов телеканала, Россия наращивает объемы производства дронов и готовится привлечь северокорейскую рабочую силу, которую считает дешевой, дисциплинированной и готовой к длительному труду. В ответ Пхеньян ожидает подготовки кадров для эксплуатации беспилотников.

Читайте также: Юрий Игнат Как работает эшелонированная система противовоздушной обороны Украины

21 июня Главное управление разведки Украины сообщило, что максимальное количество дронов, которыми страна-агрессор Россия сейчас способна атаковать Украину за одну ночь, составляет около 500 единиц.

По данным ГУР, РФ производит до 170 шахедов и дронов-имитаторов в сутки, до конца года производство российских беспилотников может вырасти до 190 единиц в сутки.

В целом страна-агрессор по состоянию на 15 июня накопила около 6000 ударных дронов типа Герань-2 (Shahed-136) и Гарпия-А1, а также более 6000 имитаторов (Гербера).