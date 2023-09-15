Почти 6 млрд грн фиктивных вкладов. Коломойскому объявили новое подозрение по делу Приватбанка 15 сентября, 09:00 Игорь Коломойский (Фото:СБУ)

Украинскому бизнесмену, владельцу крупной финансово-промышленной группы Игорю Коломойскому объявили новое подозрение по делу Приватбанка, сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 15 сентября.

По материалам СБУ ему сообщено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 ( незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления); ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ( завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);

завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ( легализация средств, полученных преступным путем).

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По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн.

В СБУ рассказали, что для этого фигурант создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличности в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

Инфографика: СБУ

По версии следствия, такая «схема» в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долл. США.

По информации СБУ, затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами.

В СБУ заявили, что для того, чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности.

7 сентября НАБУ и САП сообщили Коломойскому и еще пяти людям о подозрении в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд гривен.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский, который на тот момент занимал должность главы Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка для дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Его отправили под стражу на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более 509 млн грн.

Ранее в тот же день СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Он отказался вносить многомиллионный залог, его адвокаты готовят апелляцию.