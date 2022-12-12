В Херсонской области подорвали машину коллаборанта Булюка

12 декабря, 19:27
Поделиться:
Виталий Булюк (Фото:Чесно)

Виталий Булюк (Фото:Чесно)

Коллаборант Виталий Булюк пострадал при подрыве машины в Херсонской области, — об этом сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на «назначенного» оккупантами фейкового «министра здравоохранения» Вадима Ильмиева.

Ильмиев утверждает, что машина Булюка подорвалась на «мине направленного действия», его водитель погиб, а сам коллаборант находится в «состоянии средней тяжести».

Видео дня

В Скадовском горсовете в Telegram уточнили, что взрыв произошел в Скадовске возле частного дома Булюка, после чего несколько кварталов вокруг дома и центр города оцепили. Коллаборанта, как утверждается, доставили в больницу оккупированного Симферополя.

Читайте также:
«Не отличался умственными способностями». Кто убил Стремоусова и за что — версии советника главы МВД

9 ноября один из топ-коллаборантов в Херсонской области Кирилл Стремоусов, как утверждают кремлевские пропагандисты, погиб в ДТП.

Читайте также:
Плюс Стремоусов. Кто из коллаборантов погиб или пострадал на оккупированных территориях — карта НВ

Через несколько часов после сообщений о гибели Стремоусова министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Херсонская область Коллаборант Подрыв автомобиля Взрыв Война России против Украины Скадовск Коллаборационизм

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X