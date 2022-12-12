В Херсонской области подорвали машину коллаборанта Булюка 12 декабря, 19:27 Виталий Булюк (Фото:Чесно)

Коллаборант Виталий Булюк пострадал при подрыве машины в Херсонской области, — об этом сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на «назначенного» оккупантами фейкового «министра здравоохранения» Вадима Ильмиева.

Ильмиев утверждает, что машина Булюка подорвалась на «мине направленного действия», его водитель погиб, а сам коллаборант находится в «состоянии средней тяжести».



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В Скадовском горсовете в Telegram уточнили, что взрыв произошел в Скадовске возле частного дома Булюка, после чего несколько кварталов вокруг дома и центр города оцепили. Коллаборанта, как утверждается, доставили в больницу оккупированного Симферополя.

9 ноября один из топ-коллаборантов в Херсонской области Кирилл Стремоусов, как утверждают кремлевские пропагандисты, погиб в ДТП.

Через несколько часов после сообщений о гибели Стремоусова министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.