В результате взрыва в Херсоне коллаборант Соболев получил ранение ног 18 июня, 16:07 Цей матеріал також доступний українською Автомобиль коллаборанта Евгения Соболева после взрыва (Фото:Суспільне Херсон via Telegram)

В результате взрыва в Херсоне коллаборант Евгений Соболев получил ранение ног.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на депутата облсовета и советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя.

Хлань подтвердил, что коллаборант получил ранение ног и его оперируют.

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Местное издание Кавун City пишет, что такую же информацию сообщают источники террористов.

Оно также отмечает, что, по словам местных жителей, во взрывное устройство были заложены мелкие железные шарики.

В результате взрыва пострадали несколько квартир в доме, расположенном неподалеку от места происшествия, припарковые рядом автомобили и стела «Я люблю Таврик». Со стелы взрывной волной снесло несколько букв, а в доме вылетели окна, пишет также издание.

Ранее сообщалось, что в Херсоне неизвестные предприняли попытку ликвидировать начальника 90-й исправительной колонии Евгения Соболева, вставшего на сторону оккупантов.

По данным Суспільного, сдетонировало взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево.

Евгений Шевченко, известный как внештатный агент НАБУ, на своей странице в Facebook сообщил, что в результате взрыва в Херсоне был ликвидирован Евгений Соболев — начальник 90-й исправительной колонии, вставший на сторону оккупантов. Впоследствии Шевченко уточнил, что коллаборант выжил.

Немного погодя российское пропагандистское государственное издание РИА Новости со ссылкой на российские силовые ведомства подтвердило, что на Соболева было совершено покушение. Пропагандисты утверждают, что коллаборант находится в больнице с ранениями и его жизни якобы ничего не угрожает.

5 мая Офис генерального прокурора Украины сообщил начальнику Херсонской Северной исправительной колонии № 90 Евгению Соболеву о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.

По материалам следствия, Соболев стал оказывать содействие российским оккупантам с 23 марта. В частности, начальник колонии пропускал на территорию колонии грузовики, которые везли сахар, муку и сигареты российского производства, а затем давал осужденным указания срывать с товаров маркировку для дальнейшей их реализации в Херсоне и области. Также Соболев якобы оказывает содействие оккупантам в ремонте их военной техники на территории колонии силами осужденных.

Фото: МВД

Российским военным предоставляют в колонии места отдыха в комнатах длительных свиданий. Также учреждение обеспечивает россиянам медицинское обеспечение и лечение.

Кроме того, Соболев якобы помогал оккупантам в налаживании связей с другими должностными лицами Херсонской области.



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