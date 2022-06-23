«Мотивация сумасшедшая». В МВД похвалили партизан, которым ежесекундно угрожает смерть на оккупированных территориях 23 июня, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Во временно оккупированном Херсоне партизаны расклеили листовки с призывом жечь российских оккупантов и получать за это вознаграждение в биткоинах (Фото:Telegram 72 ОМБр имени Черных Запорожцев)

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью НВ похвалил деятельность партизан, которым ежесекундно угрожает смерть на оккупированных территориях.



Он отметил, что то, что, например, партизаны подорвали автомобиль начальника колонии, который перешел на сторону россиян — это хорошо, но «измерение этой работы не может быть планомерным».

Видео дня

«Взорвать, например, десять машин или убить 20 оккупантов и т. д. Это филигранная работа, и жизни тех людей, которые этим занимаются, каждую секунду угрожает смерть или пытки», — сказал Геращенко.

В то же время он добавил, что, по его мнению «такая работа ведется неплохо».

«Для этого были созданы силы специальных операций и принят закон о национальном сопротивлении, в соответствии с которым, это задача государства стимулировать сопротивление любой ценой российским ублюдкам. Так что такая работа будет только усиливаться, потому что среди украинских военных и сотрудников спецслужб мотивация сумасшедшая», — отметил советник главы МВД.

18 июня в Херсоне взорвали автомобиль с начальником исправительной колонии Евгением Соболевым, который перешел на сторону оккупантов. Он получил ранение ног.

20 июня в Херсоне партизаны расстреляли оккупантов, которые ужинали в заведении на набережной. Двое оккупантов погибли, еще один был ранен.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.