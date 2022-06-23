«Мотивация сумасшедшая». В МВД похвалили партизан, которым ежесекундно угрожает смерть на оккупированных территориях

23 июня, 14:39
Цей матеріал також доступний українською
Во временно оккупированном Херсоне партизаны расклеили листовки с призывом жечь российских оккупантов и получать за это вознаграждение в биткоинах (Фото:Telegram 72 ОМБр имени Черных Запорожцев)

Во временно оккупированном Херсоне партизаны расклеили листовки с призывом жечь российских оккупантов и получать за это вознаграждение в биткоинах (Фото:Telegram 72 ОМБр имени Черных Запорожцев)

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью НВ похвалил деятельность партизан, которым ежесекундно угрожает смерть на оккупированных территориях.

Он отметил, что то, что, например, партизаны подорвали автомобиль начальника колонии, который перешел на сторону россиян — это хорошо, но «измерение этой работы не может быть планомерным».

Видео дня

«Взорвать, например, десять машин или убить 20 оккупантов и т. д. Это филигранная работа, и жизни тех людей, которые этим занимаются, каждую секунду угрожает смерть или пытки», — сказал Геращенко.

Читайте также:

Мэр Мелитополя Иван Федоров (Фото:РИА Мелитополь) В Мелитополе оккупанты захватывают людей в плен и запугивают их, чтобы найти партизан — мэр

В то же время он добавил, что, по его мнению «такая работа ведется неплохо».

«Для этого были созданы силы специальных операций и принят закон о национальном сопротивлении, в соответствии с которым, это задача государства стимулировать сопротивление любой ценой российским ублюдкам. Так что такая работа будет только усиливаться, потому что среди украинских военных и сотрудников спецслужб мотивация сумасшедшая», — отметил советник главы МВД.

https://www.youtube.com/embed/YyfAQtQv_Yc

18 июня в Херсоне взорвали автомобиль с начальником исправительной колонии Евгением Соболевым, который перешел на сторону оккупантов. Он получил ранение ног.

20 июня в Херсоне партизаны расстреляли оккупантов, которые ужинали в заведении на набережной. Двое оккупантов погибли, еще один был ранен.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Партизаны Антон Геращенко Российско-украинская война Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X