Мининтеграции призывает украинцев в оккупации не пускать детей в школы

8 сентября, 23:13
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Ирина Верещук (Фото:Офис президента)

Ирина Верещук (Фото:Офис президента)

Украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях, следует не пускать детей в школы, поскольку россияне могут использовать их в качестве живого щита.

Об этом сообщила сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она напомнила, что россияне открыли школы на оккупированных территориях и пытаются любыми способами убедить родителей в том, что их дети должны учиться очно.

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«Все это делает Минобороны России в сговоре с местными предателями и коллаборантами. Их цель состоит в том, чтобы использовать сеть школ на ВОТ как живой щит для российской военной техники и личного состава. Все достаточно просто, цинично и очень жестоко. Призываю родителей не пускать детей в школы на очное обучение», — подчеркнула Верещук.

При этом она добавила, что лучшим выходом из сложившейся ситуации является эвакуация на подконтрольные Украине территории.

«Если вы остаетесь на временно оккупированных территориях, рано или поздно россияне используют вас как живой щит. Не надо. Пока есть возможность, уезжайте», — призвала министр.

https://www.facebook.com/vereshchuk.iryna/posts/1990440894475757

8 сентября в Минобороны Украины заявили, что оккупанты ввели строгие ограничения на перемещение местных жителей между населенными пунктами на территории Херсонской области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Школы Дети Ирина Верещук Война России против Украины

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