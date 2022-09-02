Оккупанты не могут стягивать резервы в Херсонскую область: их логистика подорвана — ОК Юг

2 сентября, 13:16
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ВСУ постоянно уничтожают склады с боеприпасами оккупантов и их понтонные переправы (Фото:Генштаб)

ВСУ постоянно уничтожают склады с боеприпасами оккупантов и их понтонные переправы (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты не могут подтягивать резервы на захваченные территории Херсонской области, поскольку их логистика подорвана.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, в регионе остаются «некоторые транспортные пути», которые оккупанты могут использовать гипотетически, но все они находятся под огневым контролем ВСУ.

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При этом на юге Украины постоянно уничтожаются склады с боеприпасами и понтонные переправы, что подрывает логистику оккупантов настолько, что они не могут подтягивать резервы.

Накануне Гуменюк сообщала, что на юге Украины подразделения ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на занятых территориях.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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