Оккупанты не могут стягивать резервы в Херсонскую область: их логистика подорвана — ОК Юг
ВСУ постоянно уничтожают склады с боеприпасами оккупантов и их понтонные переправы (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты не могут подтягивать резервы на захваченные территории Херсонской области, поскольку их логистика подорвана.
Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.
По ее словам, в регионе остаются «некоторые транспортные пути», которые оккупанты могут использовать гипотетически, но все они находятся под огневым контролем ВСУ.
При этом на юге Украины постоянно уничтожаются склады с боеприпасами и понтонные переправы, что подрывает логистику оккупантов настолько, что они не могут подтягивать резервы.
Накануне Гуменюк сообщала, что на юге Украины подразделения ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на занятых территориях.
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