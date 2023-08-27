«Худший день был, когда погибла Аида». Агробизнесмен Всеволод Кожемяко, который командует подразделением Хартия, — о своей войне 27 августа, 09:42 NV Премиум Командир добровольческого подразделения Хартия, основатель группы компаний Агротрейд и благотворительного фонда Украина ХХІ Всеволод Кожемяко стал одним из героев проекта NV Люди, приближающие победу (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Основатель и командир добровольческого подразделения Хартия Всеволод Кожемяко дал короткое интервью NV в рамках проекта Люди, приближающие победу.

Всеволод Кожемяко — командир добровольческого подразделения Хартия, участник боевых действий, советник командующего, основатель группы компаний Агротрейд и благотворительного фонда Украина ХХІ. В первые дни полномасштабной войны бизнесмен создал и возглавил добровольческое подразделение, которое защищало Харьков и освобождало Харьковскую область, а также участвовало в битве за Бахмут. В марте 2023-го основанное Кожемяко подразделение мобилизовалось в ряды Нацгвардии Украины и стало основой 13-й бригады оперативного назначения НГУ Хартия.

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Кожемяко стал одним из героев проекта NV Люди, приближающие победу, который вышел в печатном журнале № 3 за август.

В рамках проекта вдохновляющие истории героев, отобранных редакцией с помощью компетентных экспертов, частично написали журналисты NV, частично — известные украинцы и иностранцы. А некоторые, как в частности и Кожемяко, рассказали о себе сами, ответив на пять одинаковых для всех героев вопросов редакции.

— Ваш худший день за время большой войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— Худший день был [28 декабря 2022-го], когда мое подразделение понесло первую безвозвратную потерю. Погибла очень светлая и яркая личность, доброволец [боевой медик] Владислава Черных с позывным Аида. Наше подразделение было небольшое, поэтому каждый погибший человек был мне знаком и поэтому эти трагические моменты очень врезались в память.

— Ваш лучший день за время большой войны?

— Лучшим был день нашего контрнаступления на нашем участке фронта на севере Харьковской области и выход на государственную границу с РФ [11 сентября 2022-го]. Эмоции переполняли. Гордость за Украину, за наши силы обороны, радость трофеям. Мы гордились быть частью этого события. Россияне бежали на всех направлениях. Казалось, наша окончательная победа очень близко.

— Ваше самое большое достижение?

— Мое самое большое достижение и достояние за эти полтора года — это большое количество новых знакомств и пересечений со смелыми, искренними, порядочными воинами и патриотами — как украинцами, так и друзьями Украины со всего мира.

— Каким будет, по вашему мнению, конец войны и когда это может произойти?

— Война закончится нашей полной победой тогда, когда мы сможем разбить врага на поле боя и изгнать его с нашей земли.

— Что Украине надо будет в первую очередь решить после войны?

— После войны Украина должна решить, что она больше не будет такой, какой была эти 30 с лишним лет Независимости. Мы должны стать еще более открытыми к странам-партнерам и, опираясь на их опыт и лучшие практики, быстро перестроить страну. Именно перестроить, а не отстроить. В прямом и переносном смыслах.

Это интервью опубликовано в журнале NV № 3 за август 2023 года. Приобрести этот номер журнала можно здесь.