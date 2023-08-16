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ЛЮДИ, ПРИБЛИЖАЮЩИЕ ПОБЕДУ

Народ Украины прилагает сверхусилия ради великой цели

Сильные духом

В канун годовщины Независимости NV называет соотечественников и иностранцев, прилагающих сверхусилия для того, чтобы Украина уверенно победила в развязанной Россией войне. Это не рейтинг, а горизонтальный список, составленный по алфавиту, потому что на самом деле невозможно сравнить личный вклад в победу успешного бизнесмена, ушедшего на фронт добровольцем и теперь командующего военным подразделением, или волонтерки — матери пятерых детей, мобилизовавшейся в ВСУ вместе с мужем и ставшей саперкой.

Впрочем, редакция решила, что первое место списка должно быть особенным — оно принадлежит всем украинцам, ведь на самом деле ограничить перечень героев 30, 40 или 50 личностями невозможно. Тех, кто сегодня не просто хорошо делает свою работу, а ради победы демонстрирует запредельные мужество и самоотверженность, гораздо больше.

Список из 30 номинаций Людей, приближающих победу, редакции NV помогли составить компетентные эксперты из разных сфер жизни, а также непосредственные участники боевых действий. Вдохновляющие истории героев частично написаны журналистами NV, частично известными украинцами, а некоторые из героев о себе рассказали сами.

Тему подготовили: Максим Бутченко, Ольга Духнич, Евгения Королева, Наталья Роп, Дмитрий Тузов, Светлана Угнива, Роман Фещенко

Народ Украины

В борьбе с врагом, стремлении освободить свою землю и наконец победоносно завершить войну украинцы демонстрируют исключительное единство. Готовность ради великой цели рисковать своей жизнью и мощная сила духа стали чертами не отдельных героев — всей страны.

СУРОВЫЕ, МУЖЕСТВЕННЫЕ, НЕПОКОРЕННЫЕ: Это фото украинцев, которые под вражескими обстрелами пытаются переправиться через реку Ирпень в Киевской области 5 марта 2022 года, стало одним из серии, получившей авторитетную Пулитцеровскую премию 2023 года.

Владимир Зеленский

президент Украины, Верховный главнокомандующий, который олицетворяет сопротивление российской агрессии на государственном уровне

— Ваш худший день за время войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— Самый плохой день — то, что я видел в Буче. Тогда я увидел последствия российской агрессии и оккупации. Массовые пытки и захоронения. Ощущение, что именно такое ты видел на черно-белых фотографиях лет фашизма. И такое чувство, что тебя перенесло именно в такие времена, во времена таких трагедий. Это нельзя простить.

— Ваш лучший день во время войны?

— Был день, когда я проехался по нескольким направлениям Киевской области после того, как наши ребята оттеснили российские войска. После того, как мы отбили Гостомель. Был очень хороший день, я помню, как ехал и увидел: у ларька какие-то парни что-то покупали. Просто до этого я людей не видел на улице. Мне кажется, это был знак, что мы точно победим в этой войне. Это только начало.

— Ваше наибольшее достижение за этот период?

— Здесь нет больших достижений одного человека, любого. Я считаю, что наибольшее достижение всех нас, что мы были объединены и каждый из нас на своем месте. И это позволило не потерять жизнь и не потерять страну. И не упустить будущее. Я в это верю.

— Каким будет конец войны и когда это может произойти?

— У всех по-разному. У некоторых конец войны уже наступил. Когда видишь, как бодро живут сегодня улицы многих городов, включая столицу. А для кого-то победа — это то, что не дали полностью оккупировать государство. Для большинства, я уверен, победа — это восстановление нашей территориальной целостности. Но на самом деле, мне кажется, победа — это когда будет не только наша земля, и не только возвращение всех людей, а именно возвращение справедливости на эту территорию. И наказание России за такую геноцидную политику против Украины.

— Что Украине нужно будет в первую очередь решить после войны?

— Самое большое достижение, которое стало причиной того, что мы не сломались, не пали и нас не оккупировали, это объединение. Я верю, что каждый из нас сыграл свою роль в том, чтобы страна объединилась. И я думаю, что самое большое испытание у нас впереди. Потому что когда есть враг, объединиться — это одно дело. Если нет войны, то не потерять это единение, не потерять целостность, а значит, не потерять государство, это будет наибольший вызов. Вот что нам нужно делать. Не потерять наше государство после победы.

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины

Ярослав Грицак
Украинский историки публицист, доктор исторических наук
Каждая большая и важная война имела своего полководца, с которым связывают и великие победы, и большие поражения, Юлий Цезарь или Ганнибал, эта традиция стара как мир. Фигурой этой войны, олицетворением борющихся за свою свободу на поле боя украинцев будет Валерий Залужный.

Залужный безусловно харизматичен, эта харизматичность видна по его улыбке. Я не могу вспомнить ни одного главнокомандующего, или с фото, или с портретов, который так мило улыбался. Война не время смеха, но у него это не смех, а улыбка как признак оптимизма, и это важно для украинцев.

Он молчаливый, не медийный, что тоже важно, поскольку создает образ человека не слов, а дела. Я не знаю его лично, но Сергей Жадан, когда общался с Залужным, говорил, что тот цитировал его стихи, знает произведения других украинских поэтов и писателей, и это изображает его не только как человека войны, но и как человека культуры, который чтит украинское, а для меня это всегда символ хорошего украинца.

Символ того же поколения украинцев, которое сегодня на себе несет бремя войны, это поколение 40–57 лет, первое поколение украинской независимости. Наше наибольшее достижение — это появление этого поколения, профессионального, умеющего не только говорить, но и делать.

Залужного мы любим за то, что он командующий побед, а не поражений, и это тоже очень важно. Ближайший образ — казацкие атаманы. Он сейчас как воспетый в истории гетман Петр Сагайдачный — символ побед, в частности, в битве под Хотином. Что еще важно: гетман Сагайдачный был не только главнокомандующим, но и символом украинской независимости, вместе со всем Войском Запорожским он вступил в Киевское братство, демонстрировал свои политические ценности. Залужный также является главнокомандующим, который имеет не только военный талант, но и политическое видение Украины, и это тоже важно для украинского народа здесь и сейчас.

Залужный является командующим новой украинской армией, которая постепенно освобождается от советчины. Как говорят военные эксперты, сейчас Украина бьется против России двумя своими армиями: прогрессивной, европейской, ценящей жизнь солдата и его ум в планировании операций, и старой советской, командиры которой привыкли жертвовать людьми, достигать результатов, несмотря на потери и не доверяя низшим по званию права на инициативу.

Мы понимаем, что Украина победит, если эта европейская часть ее армии победит советскую ее часть. Залужный, несомненно, человек и воин этой новой украинской армии.
Генерал Дэвид Петреус
Генерал армии США в отставке, экс-директор ЦРУ, бывший командующий операцией Сюрвей в Ираке, Центрального командования США и сил НАТО/США в Афганистане. Старший научный сотрудник Школы Джексона Йельского университета, глава Глобального института ККР
Великий полководец военного времени обязан должным образом выполнять четыре важнейших задачи: во-первых, понимать природу войны и разрабатывать правильные большие идеи и стратегические цели для ее ведения; во-вторых, эффективно доносить идеи до всех членов организации и всех других заинтересованных сторон; в-третьих, контролировать (и стимулировать) реализацию больших идей и стратегии; в-четвертых, работать с лидерами организации над определением того, как большие идеи и стратегия нуждаются в доработке, таким образом делая возможным выполнение этих четырех важнейших задач снова и снова. По-моему, генерал Залужный блестяще выполнил каждую из этих четырех задач.

Масштаб задач, стоящих перед генералом Залужным и украинскими военными (да и перед всей страной), огромен. В конце концов, это война за независимость Украины, которая ведется против ее соседа России, врага, осуществившего жестокое, неспровоцированное вторжение, который совершил бесчисленные военные преступления и не только нанес удары по законным военным целям, но и пытался уничтожить электрическую и водную инфраструктуру Украины, а также ее порты и многочисленные гражданские здания, важные исторические достопримечательности и даже среди прочего больницы и железнодорожные вокзалы. И этот враг, конечно, имеет население, более чем втрое превышающее население Украины, экономику (с точки зрения ВВП), более чем в восемь раз больше, а также одну из самых больших и лучше оснащенных армий в мире.

Я верю, что чрезвычайно мощная украинская армия — при полной поддержке ее руководителя, мужественного и преданного народу Украины президента, обеспечивающего лидерство в духе Черчилля, — в конечном счете победит и сохранит независимость Украины благодаря полной решимости, тотальной национальной мобилизации, адаптивности (что мы видели в очередной раз на поле боя, в воздухе и на море в течение последних недель), инновационности, настойчивости и постоянно растущему профессиональному опыту украинских войск, украинского народа и их лидеров. И, конечно, также благодаря чрезвычайной поддержке США, стран НАТО и западного мира, которые считают эту войну критически важной для сохранения основанного на правилах международного порядка.

Этот порядок был установлен в ХХ веке, который видел две мировые войны и Великую депрессию, он добыт и сохраняется слишком дорогой ценой.

Денис Прокопенко (Рэдис),Святослав Паламарь (Калина),Олег Хоменко, Сергей Волынский(Волына), Денис Шлега

Командиры защитников Мариуполя и Азовстали, ставшие образцом украинской военной победы и стойкости

Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки Минобороны
86 дней обороны Мариуполя, последний месяц из которых пришелся на бои в окруженном и беспощадно обстреливаемом металлургическом заводе Азовсталь. А потом пленение, на которое они согласились только после приказа верховного командования.

Такова судьба почти 2,5 тыс. украинских воинов, защищавших Мариуполь. За это время о них узнали люди фактически во всем мире — от соотечественников до Папы Римского.

Бойцы из Азовстали, а в частности их командиры Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Олег Хоменко, Сергей Волынский и Денис Шлега, стали олицетворением украинской воинской победы. Только в начале июня 2023 эти пятеро вернулись на Родину.

Героическая оборона Мариуполя — однозначно одна из страниц будущих учебников истории. В первые месяцы после начала вторжения именно она дала возможность сковать большие силы врага и выиграть драгоценное время на перегруппировку наших сил, подготовить оборону по другим направлениям и максимально замедлить наступление оккупантов.

Наш, ГУР, непосредственный вклад в оборону города — это операция, в ходе которой было совершено семь вертолетных рейсов на окруженную Азовсталь. Благодаря этому, защитникам Мариуполя доставляли критические запасы оружия, средств связи, медикаментов, продовольствия. Обратно возвращались тяжелораненые бойцы и тела погибших.

Конечно, выход наших Героев из Азовстали был очень непростым решением. Но благодаря этому удалось сберечь их жизни.

Да, сейчас идет сложный процесс возвращения их домой. Да, враг не выполняет договоренностей и максимально усложняет обмен защитников Мариуполя. Но на сегодняшний день уже по меньшей мере пятую часть из них удалось вернуть в Украину. Мы продолжаем этот процесс и боремся за каждого Героя.

Ирина Гук и Юрий Кубрушко

Руководители фонда Leleka, который с 2014 года сохранил (и продолжает это делать) жизнь десяткам тысяч воинов, поставляя на фронт средства тактической медицины

За девять лет своего существования Leleka Foundation и область тактической медицины стали почти синонимами. Фонд фокусируется на поставке военным качественных средств первой помощи — индивидуальных аптечек, кровоостанавливающих турникетов, укомплектованных медрюкзаков.

«Стоимость такого рюкзака [медрюкзака] колеблется в пределах $1–1,5 тыс., но он может спасти до 10–15 жизней на передовой», — рассказал Иван Видзякин, один из соучредителей фонда в США. «Каждый день передаем около 20 таких (или меньших рейдовых) рюкзаков медикам на передовую», — добавил Юрий Кубрушко, еще один соучредитель фонда.

Кубрушко специализируется на консалтинге в энергосекторе. Но для Leleka он «идейный двигатель проекта и самый главный фандрейзер на международной арене». Этими словами описала Кубрушко в комментарии NV Ирина Гук, бывшая журналистка, которая занимается операционной деятельностью Leleka Foundation в Украине. «Люди, состав, упаковка, логистика, а также частично верификация заявок», — рассказала она о своих обязанностях.

С начала полномасштабного вторжения Leleka Foundation передал на передовую почти 6 тыс. медицинских рюкзаков, около 18 тыс. аптечных наборов и индивидуальных аптечек. А еще — 30 автомобилей для разных этапов эвакуации раненых. При этом с 24 февраля 2022-го фонд собрал более $7 млн пожертвований по всему миру.

Геннадий Друзенко

Юрист, ветеран российско-украинской войны, основатель Первого добровольческого медицинского госпиталя имени Николая Пирогова, который с 2014 года спасает жизни украинским воинам на фронте

Соучредителем Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова (ПДМШ) юрист Геннадий Друзенко стал в 2014 году во время битвы в Иловайске. Тогда стало ясно, что государство нуждается в помощи гражданских медиков-добровольцев. С тех пор работы в больнице становилось только больше.

Во время обороны Киева в марте 2022 года экипажи ПДМШ стали частью сопротивления. Врачи-добровольцы прорвались в горящий Ирпень, в котором хирург Владислав Горбовец спасал людей во время боев, продолжавшихся вокруг больницы. Экипажи ПДМШ попадали под обстрел на разрушенном мосту из Ирпеня, но продолжали вывозить раненых.

После освобождения Киевской области в конце апреля 2022 года Друзенко инициировал перебазирование ПДМШ на восток. Славянск, Бахмут, Часов Яр, Лиман, Большая Новоселка, Константиновка, Балаклея, стабилизационный пункт под Купянском — всюду в этих местах работал ПДМШ, на его ответственности была организация подхвата раненых от медиков ВСУ. Иногда экипажи ПДМШ вывозили по восемь раненых в одной машине. Например, это произошло, когда экипаж Дженнифер (волонтерка-медика из США, прошедшей в свое время Афганскую войну) вывозил бойцов с симптомами отравления химическими веществами.

Друзенко не медик по образованию. В вопросе организации работы ПДМШ он является главным менеджером команды с особым опытом создания добровольческой негосударственной структуры для помощи ВСУ, гражданским и государству. При этом его критика и резкие выпады против бюрократии и самодурства у многих чиновников вызывают настоящую аллергию.

Ярослава Гресь

Координаторка основанной в мае 2022 года президентом Украины фандрейзинговой платформы UNITED24, собравшей уже более $421 млн и привлекшей в число своих послов с десяток звезд мирового уровня из разных сфер

Андрей Шевченко
Звезда мирового футбола, экс-тренер сборной Украины, посол UNITED24
Это была инициатива президента, его идея — основать платформу UNITED24. Я сразу согласился стать ее послом, потому что понимал, насколько это важный для Украины проект. Ярослава Гресь с первого дня отвечала за работу платформы, в том числе за послов. Так мы стали общаться.

Она очень целеустремленная, никогда не сдается. Но одна из главных сильных черт Ярославы — способность импровизировать: Гресь может за секунды поменять стратегию, выйти из любой ситуации и сделать то, что нужно. Для нее нет слова «нет».Когда минувшей осенью начались массированные атаки россиян на объекты критической инфраструктуры, Ярослава за день-два организовала сбор на генераторы — на тысячу генераторов для медицинских учреждений. Он был очень актуален.

В фандрейзинге важен креативный подход. Ярослава креативно подходит к каждому сбору, я восхищаюсь тем, как она планирует и реализует каждый проект. И мне нравится ее способность мыслить стратегически.

Сразу было ясно, что очень важно иметь стратегических партнеров со всего мира. Это крупные компании, обеспокоенные происходящим в Украине. И Ярослава выработала определенную стратегию своей работы для того, чтобы работать с такими компаниями, которые стали нашими партнерами: это и Monobank, и Uber, Pfizer, Balenciaga, — их очень много сейчас. Это был очень важный стратегический ход. Как и работа с послами: я знаю, что у Ярославы практически со всеми ними есть личный контакт.

Впечатляет объем работы, что было сделано и сколько мы еще должны будем сделать. Впечатляет путь с момента, когда все начиналось, где тогда был UNITED24 и где он сейчас. Масштабы. Мы делаем очень важные вещи для людей. При этом поражают не суммы, а цель этой объединяющей всех работы — помочь Украине выиграть войну.

Яна Зинкевич

Основательница и командир медицинского добровольческого батальона Госпитальеры, народная депутатка от Европейской солидарности

Уже девять лет Яна Зинкевич возглавляет основанный ею медицинский добровольческий батальон Госпитальеры, который оказывает первую медицинскую помощь и эвакуирует раненых украинских защитников и гражданских из зоны боевых действий, а также занимается их дальнейшей реабилитацией. За это время парамедики постоянно растущего батальона спасли тысячи жизней на самых горячих участках фронта и провели более 11 тыс. эвакуаций, почти 8 тыс. из которых произошло после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В настоящее время в составе более 50 экипажей на передовой работают более 360 представителей медбата Зинкевич, они находятся на Херсонском, Запорожском, Бахмутском и других направлениях.

Между тем сама Зинкевич, имея статус депутата Верховной Рады, где возглавляет подкомитет военной медицины, не оставляет волонтерской деятельности и собирает средства на современно оборудованные реанимационные автобусы, медицинскую технику, медикаменты, амуницию для бойцов и гуманитарную помощь гражданским, а также продолжает руководить Госпитальерами, которые считаются одним из крупнейших медицинских добробатов страны.

Шейх Саид Исмагилов

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Умма и один из самых влиятельных украинских мусульманских духовных лидеров, после полномасштабного вторжения сложивший полномочия и ушедший на фронт парамедиком

— Ваш худший день за время войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— 10 июня прошлого года мы эвакуировали из Лисичанска тяжелораненого парня и по дороге у авто взорвалось колесо прямо посреди бескрайней степи. Всю ту неделю у меня болело сердце, и вся ситуация была очень стрессовой. И вот стоим мы посреди поля, а уже нужно решать, поэтому решили ехать на ободе. Раненого довезли, он выжил.

Могу вспомнить еще один страшный день — 25 января этого года. Две вражеские ракеты попали в стабпункт в Бахмуте. Нас в то время там не было, но когда вернулись, увидели ужас: останки людей, куски тел разлетелись по стенам, автомобилям, буквально везде, и на морозе все это еще и замерзло.

— Ваш лучший день во время войны?

— Мы были на Херсонщине во время освобождения правого берега Днепра, поэтому лучший день — когда узнали, что враг сбежал на Левобережье. Был такой радостный подъем после изнурительных месяцев борьбы за ту часть региона. Мы ехали и смотрели на заброшенные позиции, где оккупанты оставляли свои вещи, одежду, оружие, когда панически бежали. Этот день стал наглядной победой, которую мы выстрадали.

— Ваше наибольшее достижение?

— Во время одной из эвакуаций из Бахмута в апреле этого года в нашем автомобиле умирал раненый солдат. Он пережил клиническую смерть, но мы смогли довезти парня в больницу, где его реанимировали и он выжил.

— Каким будет, по вашему мнению, конец войны и когда это может произойти?

— Я не знаю, когда будет конец войны. Как говорил Лех Валенса, «точка зрения зависит от точки сидения». Когда ты на фронте, у тебя совсем другое мировосприятие, чем когда ты находишься в тылу и кажется, что вскоре победа. В зоне боевых действий таких ощущений нет. Наша победа будет тогда, когда Россия прекратит свое существование как единое государство и развалится на ряд независимых стран.

— Что Украине нужно будет в первую очередь решить после войны?

— Благополучие страны зависит от того, когда она станет жить по новым правилам. Мы видим, как государственные средства из-за коррупционных схем тратятся на какие-то барабаны, брусчатку, некачественные турникеты и медицинские аптечки. Это приводит к разочарованию украинцев, которые не понимают, почему даже во время войны есть деятели, которые не могут прекратить воровать. Поэтому первое, с чего следует начать после окончания войны, — добиться ответственной, подконтрольной гражданскому обществу, честной и справедливой власти на всех уровнях.

Тата Кеплер

Киевская рестораторка, с 2014 года — волонтерка, занимается медицинской помощью военным, а с полномасштабным вторжением запустила движение Птицы для поддержки армии и населения на деоккупированных и прифронтовых территориях

— Ваш худший день за время войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— Их было так много. Наверное, когда мы заехали в [освобожденную] Бучу. Меня потом очень долго это преследовало: как только закрывала глаза, видела тех убитых людей.

Мы были чуть ли не первыми после разминирования, поэтому еще не все тела успели убрать с улиц. Вообще каждый такой выезд в недавно деоккупированные города был самым плохим днем. Когда ты видишь всех убитых, видишь пострелянный скот, это ужасно. Но вместе с тем ты радуешься, потому что эту территорию освободили.

— Ваш лучший день во время войны?

— Первый — когда нас не разнесло под минометным обстрелом из посадки. Второй — когда мы убежали от дрона, который корректировал по нам артиллерию. Еще был раз, когда меня остановили, и я не набежала на растяжку. Словом, лучшие дни — это когда мы выжили.

Но были еще очень трогательные моменты. К примеру, когда мы приехали в закрытый Чернигов и ночевали в казарме у ребят. Было очень темно, потому что нельзя было пользоваться освещением, но мы вышли во двор, взяли прибор ночного видения и рассматривали звезды.

Или когда в Харькове прилетело в дома в частном секторе, и мы бежали туда на пожар. Вдруг Хирург [один из членов команды] с огромным рюкзаком за спиной возвращается ко мне на бегу и протягивает руку. И дальше мы бежим вместе с ним, а вокруг пылает огонь. Тогда я осознала, что готова доверить этим людям свою жизнь, а они мне свою.

— Ваше наибольшее достижение?

— Это те средства, которые я смогла привлечь в поддержку ВСУ и на закупку средств тактической медицины, потому что это крайне важно, но на это плохо донатят. Это уже более $7 млн.

А мое личное достижение — что я не сошла с ума и могу продолжать заниматься своим делом.

— Каким будет, по вашему мнению, конец войны и когда это может произойти?

— Если говорить по сердцу, мне хочется капитуляции [России], парада на Майдане и желто-голубых лент в небе. Но если говорить по уму, то я думаю, этого не будет. Для всех, кто причастен к этой войне, она не закончится никогда. Похоже, что это с нами навсегда.

— Что Украине нужно будет в первую очередь решить после войны?

— Нам всем будет необходима скорая психологическая помощь. Уровень недовольства, агрессии, отчаяния, печали будет зашкаливать, потому что украинцы очень многое потеряли на этой войне. В Украине потребуется суперинклюзивно ориентированное общество. Ребята без рук, без ног, без зрения, женщины, не дождавшиеся своих детей или мужей. Все это личные трагедии, которые действительно имеют огромное значение. Нам нужно стать очень терпеливым, понимающим и тактичным обществом.

Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк

Совладельцы компании Новая почта, которая оперативно отправляет гуманитарные грузы в деоккупированные и пострадавшие от войны города, развивает бизнес за рубежом, предоставляя рабочие места для украинцев и соединяя беженцев с Украиной, а также поддерживает ВСУ. После полномасштабного вторжения РФ в Украину компания открыла свои отделения в Польше, Литве, Чехии, Румынии и Германии, планирует выйти на рынки Эстонии, Латвии, Словакии и Венгрии

Андрей Федорив
Основатель агентства маркетинга и инноваций Fedoriv, партнер и CEO инвестиционного фонда Vesna.Capital
Во-первых, по образованию Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк — инженеры. Но инженеры с предпринимательским талантом и системно масштабным патриотизмом. Как сказал один из них, «Новая почта — это королевство здравого смысла».

С самого начала Климов и Поперешнюк проектировали и строили свою компанию как устойчивую систему, которая создавалась как гибкая, быстрая, динамично развивающаяся и клиентоориентированная.

Эта система была закалена многими кризисами: экономическим кризисом 2008 года, революцией, аннексией Крыма, военным вторжением РФ на Донбасс и пандемией коронавируса. Еще во время ковида я наблюдал, как созданная Климовым и Поперешнюком система мгновенно перестраивается, как вносятся правки, которые сразу становятся законом для 10 тыс. отделений Новой почты.

С 2014 года компания системно реализует проект Гуманитарная почта, сотрудничает с благотворительными фондами и волонтерскими организациями и осуществляет для них доставку бесплатно, то есть за свой счет. Сейчас таких фондов уже 1.500.

Вот в таком состоянии компания встретила полномасштабное вторжение РФ. И, как по мне, тогдашние действия владельцев Новой почты абсолютно соответствовали ДНК компании. Они перенесли главный офис в один из регионов Украины и фактически жили там и работали в режиме 24/7.При этом Климов и Поперешнюк продолжают управлять как стартапом компанией, в которой сейчас работает 42 тыс. сотрудников, более 3.200 из которых мобилизованы, а 70, к сожалению, погибли на фронте. Продолжают строить терминалы и открывать новые отделения.

По своей природе компания смелая. Ведь именно Новая почта одной из первых восстановила свои отделения на деоккупированных территориях и делает доставку туда, куда другие не решаются.

Я был свидетелем, когда военные, которым компания помогает, позвонили владельцам и сообщили, что в одном прифронтовом городке в отделении Новой почты вдруг возникли большие очереди. А все потому, что изменилась линия фронта, пришло подкрепление и населенный пункт моментально стал местным центром. Поэтому чуть ли не за пять минут и два телефонных звонка руководство компании приняло решение в течение недели открыть в том городке еще четыре дополнительных отделения.

Мне кажется, что между Новой почтой и украинцами на самом деле существует взаимная любовь, поскольку компания является неотъемлемой частью современной жизни.

Хосе Андрес

Шеф-повар и ресторатор из Вашингтона, обладатель двух звезд Мишлен, основатель благотворительной организации World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием пострадавших от стихийных бедствий и войн, с первых дней полномасштабной войны в Украине развернул здесь деятельность своей организации

Евгений Клопотенко
Шеф-повар, ресторатор, общественный активист
Сначала шеф-повар Хосе Андрес был заметной фигурой в ресторанной отрасли и в шефских кругах и приобрел популярность благодаря мастерскому приготовлению блюд. Но после разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году основал организацию World Central Kitchen. В ее рамках он и начал реализовывать социальные проекты и обеспечивать питанием людей, пострадавших в результате стихийных бедствий или военных конфликтов по всему миру.

Поэтому, когда в Украине началась полномасштабная война, многие шефы с мировым именем посоветовали нашей команде обратиться к Хосе Андресу. Мы, конечно, прислушались. На наше обращение он отреагировал мгновенно, так началось наше сотрудничество.

С начала вторжения Хосе Андрес и его команда ездят во все горячие точки в прифронтовых зонах. И в гуманитарном плане испано-американский шеф оказал жителям Украины колоссальную помощь.

К примеру, в начале войны ко мне обращалось много одесских шеф-поваров и обычных одесситов. Они рассказывали, что принимают из Херсона огромное количество беженцев, от младенцев до пенсионеров, и не имеют ресурсов и денег, чтобы всех накормить. Но благодаря деятельности Хосе Андреса, команды World Central Kitchen и Министерства аграрной политики Украины в первые дни войны фактически удалось избежать гуманитарной фуд-катастрофы. Поэтому вклад Андреса на самом деле неоценим.

Думаю, что гуманитарная деятельность Андреса — это пример того, как шеф-повар не просто готовит и зарабатывает, а делает что-то на ступеньку выше для мирового сообщества и сохранения жизней. Как по мне, именно так и должны поступать шефы. Именно тогда они становятся величественными.

Всеволод Кожемяко

Командир добровольческого подразделения Хартия, участник боевых действий, советник командующего, основатель группы компаний Агротрейд и благотворительного фонда Украина ХХІ. В первые дни полномасштабной войны бизнесмен создал и возглавил добровольческое подразделение, которое защищало Харьков и освобождало Харьковскую область, а также участвовало в битве за Бахмут. В марте 2023-го основанное Кожемяко подразделение мобилизовалось в ряды Нацгвардии Украины и стало основой 13-й бригады оперативного назначения НГУ Хартия

— Ваш худший день за время большой войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— Худший день был [28 декабря 2022-го], когда мое подразделение понесло первую безвозвратную потерю. Погибла очень светлая и яркая личность, доброволец [боевая медик] Владислава Черных с позывным Аида. Наше подразделение было небольшое, поэтому каждый погибший человек был мне знаком и поэтому эти трагические моменты очень врезались в память.

— Ваш лучший день за время большой войны?

— Лучшим был день нашего контрнаступления на нашем участке фронта на севере Харьковщины и выход на государственную границу с РФ [11 сентября 2022-го]. Эмоции переполняли. Гордость за Украину, за наши силы обороны, радость трофеям. Мы гордились быть частью этого события. Россияне бежали на всех направлениях. Казалось, наша окончательная победа очень близко.

— Ваше самое большое достижение?

— Мое самое большое достижение и приобретение за эти полтора года — это большое количество новых знакомств и пересечений со смелыми, искренними, порядочными воинами и патриотами — как украинцами, так и друзьями Украины со всего мира.

— Каким будет, по вашему мнению, конец войны и когда это может произойти?

— Война закончится нашей полной победой тогда, когда мы сможем разбить врага на поле боя и изгнать его с нашей земли.

— Что Украине надо будет в первую очередь решить после войны?

— После войны Украина должна решить, что она больше не будет такой, какой была эти 30 с лишним лет Независимости. Мы должны стать еще более открытыми к странам-партнерам и, опираясь на их опыт и лучшие практики, быстро перестроить страну. Именно перестроить, а не отстроить. В прямом и переносном смыслах.

Леся Литвинова

Волонтер, основательница фонда Свои и мать пятерых детей, которая пошла воевать на второй день полномасштабной войны и вместе с мужем служит в инженерно-саперном взводе 207-го батальона теробороны ВСУ. Ее фонд Свои помогает пострадавшим от российской агрессии с 2014 года

— Ваш худший день за время большой войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— Это 25 февраля, второй день полномасштабного вторжения. Я была в Киеве и утром узнала, что мои дети, которые были за городом в маленьком селе Литвиновка между Дымером и Гостомелем, уже под оккупацией. Это был самый страшный день за все время полномасштабной войны, потому что я знала, что такое оккупация, и понимала, что шансов увидеться в ближайшее время у нас не будет. Именно поэтому в тот день я пошла в военкомат.

— Ваш лучший день за время большой войны?

— Как ни странно, 20 мая этого года, когда мы были на тяжелой позиции в Бахмуте. Тогда очень сильно ранило моего побратима, а также моего мужа. На тот момент казалось, что побратима мы потеряем, да и с мужем в первые минуты были сомнения. Когда я узнала, что они добрались до больницы, что оба живы, им уже ничего не угрожает, это было какое-то невероятное, кристаллизованное счастье, которое ни с чем невозможно сравнить.

— Ваше самое большое достижение?

— Что я все еще жива и что мой врач-психиатр не настаивает на стационарном лечении. А если без шуток, то больше всего с первых дней я боялась превратиться в «орков». Это значит не дать ненависти сожрать себя изнутри, не желать смерти всем [россиянам] до единого — до последнего ребенка. Для меня большое достижение, что я сохранила внутри себя человека. Я не хочу авиабомб на города в России, действительно не хочу этого, потому что там есть маленькие дети, есть немощные люди, есть старики, есть ментально больные, которые не виноваты в том, что делается. Да, я хочу, чтобы погибли все до последнего из тех, кто на моей земле, кто пришел с оружием. Я хочу «железный занавес» [с РФ], хочу забор и ров с крокодилами, но не хочу смерти тех, кому не повезло родиться не в то время и не в том месте. Но и иметь с ними никаких дел я тоже не хочу.

— Каким будет, по вашему мнению, конец войны и когда это может произойти?

— Стараюсь об этом не думать, иначе можно потерять рассудок. Все это еще на много лет. На разминирование нашей страны уйдет несколько столетий — не лет, а именно столетий. Понимаю, что у нас на карте останутся города, которых по факту не будет существовать, к тому же будет катастрофическая демографическая ситуация, но я не хочу об этом думать. У нас сегодня совсем другая задача — остаться живыми здесь и сейчас.

— Что Украине надо будет в первую очередь решить после войны?

— Сохранить ментальное здоровье нации. Те, кто вернутся [с войны], будут полностью разрушены изнутри. У нас сейчас есть очень много программ, которые нацелены на помощь ветеранам, но я не вижу никаких инициатив в отношении гражданских. Семьи военных — их дети, родители, жены или мужья — проходят через отдельный ад. Их внутренний мир также разрушен. Иногда даже людям на фронте бывает легче, потому что там тебе некогда рефлексировать. А вот близкие живут от связи до связи.

Андрей Любка

Поэт, прозаик, переводчик, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину стал волонтером, помогает бойцам ВСУ, среди прочего передал воинам на фронт около 200 автомобилей

Андрей Курков
Писатель, киносценарист, один из самых издаваемых современных украинских литераторов в мире
Оптимизм и энтузиазм не синонимы, но понятия родственные. Андрей Любка для меня всегда был представителем ярких оптимистов, которые готовы для достижения цели работать не покладая рук. Так он писал свои книги, так он ездил по Украине и Европе, чтобы рассказать о себе и о своем творчестве. С таким же энтузиазмом он начал 10 лет назад знакомить украинских читателей с хорватскими и польскими писателями, книги которых сам же и переводил.

Последние полтора года с 24 февраля 2022-го Андрей Любка, хоть и не забыл о литературе, но тратит все свое время и все свои силы на другое — на помощь украинской армии. С самого начала войны он занимается фандрейзингом и покупает джипы и пикапы для бойцов, которые защищают Украину.

Он собрал вокруг себя надежную команду и приобрел те качества менеджера, которые позволяют ему заниматься выбранным способом волонтерства с максимальной отдачей и при этом абсолютно прозрачно, на глазах всего украинского общества. Его доступность, прозрачность и энтузиазм завораживают. Его фигура вызывает бесконечное доверие и уважение. Андрей Любка стал одним из самых известных волонтеров в стране.

Кроме того, он вместе со своими друзьями приобрел уникальный водительский опыт, перегоняя купленные для армии машины из Европы прямо на линию фронта. Количество переданных в ВСУ машин приближается к двум сотням, но это не все, что делает Андрей Любка для армии. Он охотно сотрудничает с другими волонтерскими группами и даже помогает им стать более известными и узнаваемыми, что автоматически поднимает результативность их работы.

Так держать, Андрей!

Маси Найем

Военный и адвокат, который защищал страну с оружием в руках в АТО и во время полномасштабного вторжения, а после тяжелого ранения взялся помогать пострадавшим на войне военным преодолевать бюрократические барьеры на пути оформления необходимых документов и получения государственной компенсации

— Какой ваш худший день за время большой войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— Такого нет. Они происходят все чаще с каждым из тех, кого я знаю, кто получил ранение или погиб. Но даже свое ранение я не считаю худшим днем. Наоборот, он, пожалуй, был лучшим, потому что у меня второй день рождения. Для меня каждый день худший, когда умирают те, кого я лично знал, или те, с кем воевал.

— Каким был ваш лучший день за время большой войны?

— Кажется, это было 6 июня. В тот день я вышел из комы и увидел друзей и брата у кровати. Мне кажется, это был такой лучший день. Также где-то месяца полтора назад у нас было боевое задание. И я получил определенное наслаждение, когда увидел, как умирали россияне. Это было по-своему прекрасно.

— Какое ваше самое большое достижение?

— Это, пожалуй, медитации Випасана. Именно из-за них я могу, позволяю себе и практикую любить даже тех украинцев-врагов, которые заказывают всякую дезинформацию обо мне. Или тех врагов, которые считают меня своим оппонентом и прибегают к очень некрасивым методам борьбы. Пожалуй, моё достижение — это просто практиковать большую любовь к людям. Под это определение [человека] не попадают россияне, пока идет война и пока они не оплатили долг перед украинцами. Это животные пока что. Поэтому я говорю, что практикую любовь к людям. И многих тех, кого должен был бы ненавидеть, я пытаюсь понять и многое им прощаю. Но это не касается россиян.

— Каким будет конец войны и когда это может произойти?

— Стратегически мы войну закончим, когда заберем ядерное оружие у России, когда его у нее не будет. Когда это произойдет? Мне кажется, что это произойдет не в ближайший год.А победа на тактическом уровне будет временной. Я не назвал бы это выигрышем, скорее отсрочкой еще большей угрозы для Украины. Условно тактическим мог бы быть выход всех российских войск с территории Украины. Но это будет большая тупость с нашей стороны, если мы на этом остановимся и не будем дальше стремиться забрать у россиян [ядерное] оружие, чтобы прекратить эту опасность.

— Что Украине нужно будет в первую очередь решить после войны?

— Нам нужно будет решить, чем мы хотим конкурировать с большим миром, и на это направить все усилия общества. Потому что если мы не сфокусируемся на большом враге, как это было во время полномасштабного вторжения, если мы не сфокусируемся на большой цели, мы проиграем как нация. Хотя сейчас мы очень крутые, очень сильные, и, пожалуй, лидеры изменений в мире. Но мир все равно живет в конкуренции. И я понимаю, что нам надо создать свою нацию так, чтобы мы могли быть лучшими в чем-то одном из 10−15 наций. Нужно объединить общество вокруг того, чтобы мы стали лучшими в чем-то и могли этим конкурировать с крупными государствами, которые имеют большие ресурсы. Нам надо будет объединить общество вокруг великой идеи так же, как объединил нас враг против себя. Это единственное, на что нам нужно будет направить все общество. Если этого не произойдет, то мы как нация развалимся после войны. Это самая большая угроза, которую я сейчас вижу: мы как общество не можем объединиться, если нет врага, а это очень плохо.

Александра Матвийчук

Украинская правозащитница, глава организации Центр гражданских свобод, которая осенью 2022 года получила Нобелевскую премию мира за документирование военных преступлений и фактов нарушения прав человека

Сегодня Александра Матвийчук говорит о самых ужасных случаях нарушения прав человека в Украине из-за российской агрессии, в целом ситуации в стране и ее болезненных потребностях на самых влиятельных площадках мира. Такую возможность украинке дал ее статус: в октябре 2022 года она стала лауреаткой Нобелевской премии мира.

Матвийчук понимает ценность награды и подчеркивает, что «надо отработать все, что может дать Нобелевская премия».Правозащитой она заинтересовалась еще в школе — после встречи с диссидентом Евгением Сверстюком, что определило направление ее будущей профессиональной деятельности. В 2007 году возглавила правление Центра гражданских свобод, созданного активистами из девяти постсоветских стран в качестве площадки для защиты прав человека. После начала российско-украинской войны в 2014 году и до сих пор организация занимается документированием военных преступлений врага на оккупированных территориях.

С полномасштабным вторжением центр начал больше работать в глобальном контексте, передавая информацию о пытках и преследовании украинцев в Международную комиссию ООН по расследованию нарушений и Международный уголовный суд.

Андрей Онистрат

Бизнесмен и военный, личная судьба и трагедия которого стали определенным символом цены, которую платит Украина за свою свободу

Всю энергичность и разносторонность бизнесмена Андрея Онистрата можно почувствовать, даже если максимально поверхностно ознакомиться с его биографией. До 2015 года он был основным акционером банка Национальный кредит, затем стал владельцем фермы на Киевщине, а также вице-президентом Федерации триатлона Украины (пробежал пять марафонов серии World Marathon Majors и преодолевал дистанции на соревнованиях по триатлону Ironman). Онистрату хватало сил еще и вести собственный ютюб-канал с 254 тыс. подписчиков.

После начала полномасштабного вторжения банкир добавил в свою биографию еще одну строчку — присоединился к ВСУ ради борьбы с врагом. Сделал он это после того, как в армию ушел его 21-летний сын Остап.

Сначала оба служили в разных подразделениях, но в последнее время старший сержант Андрей Онистрат, командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, объединился с сыном, который в той же бригаде был оператором отделения ударных БпЛА.

2 июня семейно-военная связь прервалась: Онистрат-младший погиб вблизи города Угледар Донецкой области в результате атаки вражеского беспилотника. «Мой маленький ежик… Тебя больше нет. Время остановилось. Позавчера год службы. Через месяц 22 года», — написал тогда Онистрат-старший в ФБ.

Сергей Позняк

Успешный финансист, инвестор, владелец и генеральный директор группы компаний FGK Financial, глава Ассоциации предпринимателей — ветеранов АТО, сержант НГУ. В 2014–2016 годах принимал участие в боевых действиях на Донбассе. После полномасштабного вторжения РФ вернулся на фронт снайпером, потерял ногу. Еще во время лечения и реабилитации снова начал помогать украинским ветеранам открывать собственный бизнес

Игорь Лиски
Глава совета директоров компании Эффективные инвестиции, соучредитель Украинского института будущего
За это время мы выучили много простых истин. Узнали больше о стране, о себе и своих людях. Что мы можем быть ответственными. Собственно, ответственность и спасла страну, когда, объединившись, мы смогли остановить врага. Думаю, что Сергей Позняк — один из ответственных лидеров нашего времени. Благодаря таким людям мы вообще можем говорить о победе.

Сергей пошел в армию добровольцем. Но имел возможность не идти. Зная его, насколько ему важна судьба страны, понимаешь: этот поступок естественный, иначе не могло быть. Трудно постичь собственный опыт этого времени, еще труднее понять человека, который заплатил такую высокую цену за свое неравнодушие.

Убежден, что на таких, как Сергей, нужно ориентироваться. Он сохранил себя, вдохновляет других жить на полную. Действительно, снайперы — это особые люди.

Я верю, что в основе видения новой Украины — люди. Наши, которые воевали, волонтерили, наши, которые вынужденно оставили собственные дома. Нам нужно будет бороться за людей, требовать от себя и власти достоинства и эффективности.

Глубоко убежден, что Сергей будет бороться и требовать. Поверьте, он не отступит. Хотите узнать, что такое неравнодушие, — посмотрите на Позняка.

Богдан Пржегалинский

Командир 503-го отдельного батальона морской пехоты, который спас подчиненных из окружения, продемонстрировав лучшие качества украинского офицера

В марте 2022 года дислоцированный в районе Мариуполя 503-й отдельный батальон морской пехоты оказался в водовороте мощного российского наступления.

Сначала подразделению пришлось выходить из оперативного окружения вблизи села Зачатовка, где батальон потерял много людей, а также 70−80% техники. Морпехи, выполняя приказы, начали отступать на север и в конце концов остановились возле села Евгеновка. Но их ожидало новое окружение. Единственная дорога к своим простреливалась вражескими танками. Со временем оккупанты начали бить по Евгеновке из пушек. На следующий день враг приблизился к окраинам села. Батальон сдерживал российскую пехоту, но большие потери — среди других погиб и комбат Павел Сбитов — довели подразделение до частичной потери контроля над собственными позициями. В этот момент майор Богдан Пржегалинский взял командование на себя, определил опасные направления, вернул на места тех, кто уже начал отходить, и восстановил оборону. А потом связался с соседними подразделениями и командованием. В итоге группа поддержки на бронетехнике прорвалась к селу и морпехи вышли из окружения.

Теперь Пржегалинский командует 503-м батальоном.

Сергей Притула

Волонтер, политик, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы, который занимается усилением ВСУ и помогает мирному населению, пострадавшему от агрессии. С начала большой войны общий бюджет сборов фонда превысил 4 млрд грн

Мария Ефросинина
Украинская телеведущая, актриса. Соучредительница Фонда Маша, Почетный посол ООН в области народонаселения Украины по вопросам гендерного равенства и борьбы с насилием
Я познакомилась с Сергеем в 2007 году благодаря участию в благотворительном спектакле. Никто из нас не был профессиональным актером. Поэтому мы постоянно получали нагоняи от режиссера. Я очень переживала из-за этого и тогда впервые услышала от Сергея: «Чего ты убиваешься, малышка? Мы же это делаем ради благотворительности. Ну, получили немного по морде — ничего! Главное, что детям денег насобираем». Помню, какое впечатление на меня произвели его слова.

Наше турне предусматривало поездки по детским домам и интернатам. Надо было видеть, как Сергей качал маленьких детей, как играл в настолки и придумывал на ходу игры для старших. Он плакал на концертах, которые устраивали для нас дети. И последним выходил с этих встреч, потому что мы просто не могли отцепить детей от него, а его — от детей. Я думала: насколько уязвим этот мужественный человек, насколько он занимается тем, что делает. И когда помогает — помогает изо всех своих сил и возможностей.

Поэтому когда в 2014 году Притула сел на ресепшене Нового канала и начал собирать медикаменты, гигиену, вещи для востока, я не удивилась. Он почти год регулярно принимал людей, которые хотели помочь. Через несколько месяцев необходимые вещи уже везли грузовиками, а люди приходили с деньгами. Потому что понимали: ему можно доверять. Потому что его работа — это не хвастовство, не разовая акция, не пиар на волонтерстве.

С тех пор он не свернул с волонтерского пути, не опустил руки. Только набирал обороты, помогая все больше, мощнее. Сергей уже не сидит на ресепшене Нового канала, у него гигантский фонд, который не помещается на трех этажах, огромные склады. Он движется вперед, эволюционирует и работает открыто. Большая война заставила его расставить приоритеты — и победило волонтерство.

У Притулы есть непоколебимая жажда бороться с несправедливостью. Поэтому, когда я попадаю под обвал хейта, то знаю, что первым мне позвонит Сергей. Я так же рядом, когда клевета обрушивается на него. 24 февраля Сергей был вторым человеком, которому позвонила в слезах. Не понимала, что будет, что делать, куда бежать. А он улыбнулся и сказал «Малышка, мы не падаем. Мы будем бороться. Будем уничтожать этих тварей. Помни: мы держимся». И я помню.

Олег Сенцов

Украинский режиссер и писатель, который был незаконно заключен россиянами в оккупированном Крыму, пять лет провел в колонии строгого режима, а когда вернулся в Украину, то продолжил снимать кино. С началом полномасштабного вторжения пошел в армию добровольцем

Ахтем Сеитаблаев
Актер, режиссер, военный ВСУ
Первое, что я почувствовал во время нашей очной встречи с Олегом, которая состоялась несколько лет назад, это его сила. Наверное, иначе и быть не могло с человеком, у которого такое обостренное чувство справедливости и несправедливости. Именно это чувство, это восприятие окружающего мира рисует путь Олега — режиссера, человека, патриота, воина.

Иногда создается впечатление, что он вполне бескомпромиссный, но человек не сможет быть в такой профессии при отсутствии компромиссов, потому что работа режиссера прежде всего связана с большим количеством других людей, таких же творческих личностей, находящихся вокруг тебя. Тогда возникает выбор: либо ты работаешь с командой, у которой много собственных представлений о сути вещей, о мире вокруг, о драматургии, либо железной рукой ведешь этот творческий корабль по тому маршруту, который сам выбрал.

И вот Олегу удается совместить это, что является свидетельством его бесспорной внутренней силы и постоянной работы над собой. Его жажда познания жизни, профессии и окружающего мира настолько же сильна, насколько силен он сам.

Для многих, в частности для меня, он в определенной степени является олицетворением нашей Малой Родины — Крыма. Где бы он ни был, он всегда остается собой. Он Олег Сенцов, и этим все сказано. От всего сердца как друг и земляк желаю ему нашей общей победы. И обязательно вернуться живым в наш с вами и в наш с ним Крым, свободный украинский Крым.

Антон Сененко

Ученый, которой сначала эвакуировал людей из Ирпеня, а потом поставил на поток закупку автомобилей для ВСУ

В первые недели полномасштабного российского вторжения Антон Сененко, сотрудник Института физики НАН Украины и популяризатор отечественной науки, вместе с товарищем Андреем Пивнем, рискуя жизнью, эвакуировали людей из Ирпеня и других городов Киевщины, где продолжались боевые действия.

После деоккупации региона оба сфокусировались на помощи военным и гражданским на востоке и юге, для чего вместе с единомышленниками основали волонтерскую организацию Гуркіт. Последняя старается обеспечивать бойцов всем необходимым — генераторами, тепловизорами, дальномерами, дронами, пикапами и джипами. Ученый в шутку называл свою команду «Новой почтой, которая доезжает прямо до передка».

Со временем Сененко покинул Гуркіт и занялся исключительно сбором средств и закупкой за эти донаты автомобилей для военных. Этот проект волонтер и ученый назвал «42 тачки для ВСУ» — именно столько машин он планирует передать на передовую.

Тимоти Снайдер

Профессор истории Йельского университета, специалист по истории Восточной Европы, борец с российской пропагандой, вписывает историю Украины в мировой контекст

Антон Дробович
Глава Украинского института национальной памяти, военнослужащий ВСУ
Во все времена люди восхищались и удивлялись теми представителями своего сообщества, которые умели вглядываться в далекое и сложное, а дальше, поняв его, объяснить другим. Именно к таким людям относится один из самых интересных интеллектуалов ХХ–ХХI века, историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

Его жизнь также достойна восхищения, ведь это история парня из простой семьи, который родился в далеком от нас американском штате Огайо и благодаря уму и честному труду стал одним из лучших в мире знатоков истории Восточной Европы ХХ века, тоталитарных режимов и Холокоста. Кроме того, он является человеком, который смог из этой истории извлечь уроки и показать пример достойного поведения в противодействии злу. Злу, которое питается призраками и незнанием страшного геноцидного прошлого «кровавых земель» Европы.

Работы профессора Снайдера радуют нас, представителей восточноевропейских народов, не только самим фактом академического интереса, столь необходимого для взаимопонимания и диалога с коллективным Западом, но и искренней человеческой эмпатией. Выдерживая необходимую академическую дистанцию и объективность в многочисленных исследованиях истории украинцев, поляков, белорусов, евреев, он не стесняется потом высказывать слова поддержки и человечности в отношении современности наших народов. По меткому определению The Guardian, он стал «ключевым толкователем темного времени», который помогает разобраться в причинно-следственных связях современной российско-украинской войны, но, кроме того, является активным деятелем добра, выступая на многочисленных международных площадках (от конференций до заседаний Совбеза ООН) с призывом поддержать Украину, а значит ценности свободы, демократии и мира.

Эти его действия, а также активная популяризация нашей истории, инициатива по документированию российских преступлений в Украине и помощь в волонтерском проекте по усилению украинской ПВО, четко свидетельствуют, что современный ученый может себе позволить снять «белое пальто», выйти из «башни из слоновой кости», вдохнуть воздух реальности и быть интересным, порядочным, неравнодушным человеком. Человеком, который не только наблюдает за ходом истории (человеком-статистом), а человеком живым и ответственным, который пытается повлиять на историю так, чтобы она не превратилась в очередной кровавый кошмар в музеях, фильмах и книгах будущего.

Некоторые книги и статьи Тимоти Снайдера, переведенные на украинский, которые очень достойны быть прочитанными:
Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным
О тирании: Двадцать уроков двадцатого века
Наш недуг. Уроки свободы. Из больничного дневника
Размышления о двадцатом веке (в соавторстве с Тони Джадтом)
Московская русофобия (выступление в ООН)

Сергей Собко

Бригадный генерал ВСУ, начальник штаба —заместитель командующего Сил территориальнойобороны ВСУ. Награжден званием Героя Украины

Оксана Сыроид
Штаб-сержантка управления морально-психологического обеспечения Командования Сил ТрО ВСУ, в 2014–2019 годах — народный депутат, заместительница главы ВРУ
В нашем стремлении победить мы наделяем суперсилами людей в пикселе, особенно боевых командиров. Каждый боец с опытом или даже тот, кто мобилизуется, ищет для себя командира, способного одновременно воевать и заботиться о бойцах, способного планировать и принимать решения, а также делегировать и уважать инициативу.

Таких командиров-лидеров нам нужны десятки тысяч. Такими не рождаются — таких воспитывают. И надо знать, как это делать. И Сергей Собко является тем, кто знает, может и воспитывает именно таких командиров.

Собко прошел все ступени военного образования в Украине, а также подготовку за рубежом, в частности на курсе офицеров пехоты по организации и тактике ведения боя в Форте Беннинг и в Командно-штабном колледже армии США. Он воевал против россиян с начала войны в 2014 году, возглавляя сначала батальон, а затем — бригаду.

Этот опыт утвердил его в убеждении, что украинским командирам-лидерам нужно новое военное образование и подготовка, которая даст нашим Вооруженным Силам качественное преимущество над врагом. Свое убеждение он откровенно озвучивал, в частности публично, еще до начала большой войны.

Не дожидаясь официального изменения системы подготовки офицеров, Собко начал изменения там, где была его компетенция — в Силах теробороны ВСУ. Как только россияне были отброшены от столицы, командование Сил ТрО во главе с генерал-майором Игорем Ивановичем Танцюрой начало курс подготовки командиров рот, сегодня известный как Обучение капитанов.

Бригадный генерал лично подбирал инструкторов, обучал их, формировал и постоянно совершенствует программу, заботился и заботится о том, чтобы офицеры учились в достойных условиях. Цель подготовки — научить офицеров тому, что поможет им побеждать врага, максимально сохраняя жизнь бойцов. В частности, уметь критически мыслить и анализировать, понимать природу российско-украинской войны, уметь планировать бой и качественно объяснять свои боевые приказы, уважать подчиненных офицеров, сержантов и солдат.

После Школы капитанов в Силах ТрО было создано Обучение командиров взводов и курс подготовки сержантов — командиров отделений. И уже более полутысячи командиров-лидеров прошли такую подготовку. Далее — подготовка командиров батальонов и командиров бригад. И самый важный замысел Сергея Станиславовича — ввести новое качество образования и подготовки военных лидеров для всех Вооруженных сил Украины.

Для таких изменений понадобится еще много усилий и воли. И не только бригадного генерала Собко. Однако он привнес в наш обиход понятие лидера, как «того, кто приумножает силу» и, очевидно, это касается его самого.

Ольга Руднева и Андрей Ставницер

Основатели центра протезирования и реабилитации Superhumans для пострадавших из-за российской агрессии, который устанавливает даже сверхсовременные бионические «аналоги» утраченных конечностей

Андрею Ставницеру, владельцу компании TIS — крупного оператора грузовых терминалов в порту Южный, и Ольге Рудневой, в прошлом руководительнице ряда благотворительных проектов, понадобилось всего два дня после начала полномасштабного вторжения РФ, чтобы при поддержке других представителей отечественного бизнеса организовать Help Ukraine Center. Этот центр взялся собирать гуманитарную и медицинскую помощь в нескольких городах Европы и доставлять ее в Украину.

А через год Ставницер и Руднева дали на Львовщине старт работе многофункционального Superhumans Center, который бесплатно обеспечивает украинским пациентам протезирование, реабилитацию и лечение ПТСР, да еще и имеет собственную лабораторию протезирования.

В наблюдательный совет центра Ставницер и Руднева привлекли даже первую леди Украины Елену Зеленскую. А среди его партнеров появились известная в мировой отрасли протезирования немецкая компания Ottobock и британский производитель бионических рук Open Bionics.Superhumans — некоммерческий проект, который не предусматривает госфинансирования, а функционирует благодаря поддержке доноров и благотворителей.

Заведение официально открыли в апреле этого года, и уже 34 пациента успели получить изготовленные в нем протезы, пройти полный курс реабилитации и вернуться к привычной жизни, рассказали NV в пресс-службе Superhumans. «Сейчас команда усиленно готовится к открытию отделения реконструктивной хирургии с операционными, осенью будут проведены первые операции», — добавили там.

Тарас Чмут

Глава благотворительного фонда Повернись живим, чей проект стал одним из крупнейших в сфере волонтерской помощи ВСУ и пользуется большим доверием в обществе. Фонд комплексно помогает ВСУ, спасая жизни украинским воинам и способствуя им в освобождении оккупированных территорий. Если за восемь лет существования Повернись живим собрал более 200 млн грн, то за первый год большой войны — более 7 млрд грн

Юлия Паевская (Тайра)
Парамедик, командир подразделения Ангелы Тайры, основательница благотворительного фонда Мрія
Волонтерская деятельность Тараса Чмута и возглавляемого им благотворительного фонда Повернись живим в Украине всем хорошо известна, и она неоценима. В то же время Чмут очень интересная личность. Как по мне, чрезвычайно важно, что он склонен к глубокому анализу — как на глобальном, так и на тактическом (во всех смыслах) уровнях. Ему присуще критическое мышление, и он имеет личное мнение о событиях. Импонирует его сдержанность как в эмоциях, так и в оценках. Чмут не склонен к поспешным выводам, а всегда проводит анализ. А самое важное, что он, безусловно, является патриотом Украины.

Кроме того, он специалист, который обладает знаниями во многих областях. Как морской пехотинец он неоднократно был в зоне боевых действий на Донбассе, а потому хорошо знает армию изнутри. Например, я, пока сама не пошла служить, не понимала некоторых вещей об армии, которые можно понять только будучи частью системы. Ведь когда ты помогаешь армии, то крайне важно понимать все эти нюансы. И, судя по результатам деятельности фонда Повернись живим, можно уверенно сказать, что Чмут действительно эффективный управленец и волонтер.

Надеюсь, что со временем сотрудничество таких волонтерских проектов, как Повернись живим, и государства будет становиться все более плодотворным. И в будущем благотворительные фонды, это мощное и влиятельное волонтерское движение, смогут внести свой вклад в трансформацию и модернизацию украинского общества.

Юрий Черноморец

Авторитетный религиовед и философ, профессор кафедры богословия и религиоведения НПУ им. Драгоманова, с началом полномасштабной войны мобилизовался и стал снайпером ВСУ. Во время рейда в Чернобыльскую зону отчуждения получил значительную дозу радиации. Теперь как волонтер собирает помощь для украинских снайперов

Митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря)

Митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря),спикер ПЦУ, профессор Киевской православной богословской академии
“Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів”
Такие строки из известного стихотворения Леси Украинки для меня являются настоящим эпиграфом к работе этого бойца с «русским миром». Юрий Черноморец — человек, хорошо известный в кругу тех, кто интересуется религиозной жизнью Украины, в частности православием. Эрудированный и глубоко осведомленный ученый, знаток богословия и активный церковный публицист.

Он — один из немногих из среды УПЦ (МП), кто еще задолго до войны открыто писал об опасности идеологии «русского мира», которая служит оправданием для российской неоимпериалистической политики. Он предупреждал о возможных российских танках на украинской земле тогда, когда большинству это казалось причудливой фантастикой. Потому что он, имея глубокое понимание взаимосвязи между идеями и жизнью, давно увидел, куда на самом деле движется и к чему стремится московский молох.

Сейчас Юрий Черноморец делает то, что, казалось бы, очень далеко от богословия и философии, от работы в университете и публицистики, — он методично и целенаправленно собирает помощь для снайперов. Большинство его сообщений в сети об этом. Большинство просьб — помочь закрыть очередную потребность в оружии или патронах к нему.

Потому что он прекрасно знает: без победы над империей зла не будет будущего ни для академической философии, ни для развития богословия, ни для независимой Украинской церкви. Недостаточно останавливать врагов, которые уничтожают Украину, только словами и идеями — для этого нужны аргументы, которые московиты понимают лучше всего. А когда будет победа, тогда будет время и возможность для всего остального. Сейчас же нужна «твердая криця — меч на катів».

Сергей Яременко

Командир бригады ПВО, которая уничтожила «страшные» российские Кинжалы, отражает вражеские ракетные и дроновые атаки на Киев и центр Украины и стала олицетворением профессионализма отечественных зенитчиков

Этот человек держит киевское небо. Полковник Сергей Яременко с позывным Гранит командует 96-й зенитной ракетной бригадой воздушного командования Центр, которая отражает ракетные и дроновые атаки оккупантов на Киев и на центр и север Украины.

Именно подчиненные Гранита выдержали воздушное нашествие россиян на столицу в мае-июне и уничтожили 13 вражеских аэробаллистических ракет Х-47 Кинжал. Сделали это ребята Яременко, в том числе и с помощью американских систем Patriot, удивив даже Пентагон, — там не ожидали такой эффективности от комплекса, принятого на вооружение в начале 1980-х.Яременко в одном из интервью подтвердил, что на Киевщине создана достаточно мощная группировка противовоздушной обороны. Но чтобы прикрыть все небо Украины, комплексов ПВО у ВСУ должно быть больше.

Комбриг отметил, что успешно отражать воздушные атаки России удается благодаря двум вещам: западному вооружению и мастерству зенитчиков, которые практически никогда не действуют шаблонно. «Тот опыт, который мы получили за год войны, позволяет своевременно реагировать, подвозить ракеты, перезаряжаться, менять позиции, — пояснил он. — Вы же видите, что ни одна атака по Киеву в течение мая цели не достигла». И добавил, что всегда говорит «спасибо» всей бригаде после каждой уничтоженной цели.

В июне 2023 года президент Владимир Зеленский присвоил полковнику Яременко звание Героя Украины.

Говард Г. Баффет

Американский филантроп, который по собственной воле стал главным иностранным частным благотворителем, системно помогающим Украине и украинцам, — только за прошлый год фонд потратил на это $150 млн

— Ваш худший день за время большой войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— Мне трудно ответить. Здесь существует две причины, и первая из них — я видел эту войну только как гость. Мне не приходилось терпеть военные невзгоды изо дня в день, как вынуждены терпеть украинцы, а особенно украинские дети. Во-вторых, я видел столько доказательств военных преступлений, совершенных Россией, что мне трудно выбрать худшее из них. Однако один разговор запечатлелся в моей памяти глубже всего. Во время посещения Бучи в июне 2022 года я имел возможность услышать личную историю жизни под оккупацией от 20-летней девушки, один день из которого запомнился ей почти посекундно. Она описывала его в мельчайших деталях, в цветах и запахах, — как три месяца назад российский снайпер застрелил ее мать, когда они шли вместе по улице. Ее история глубоко личная и травмирующая, но она также символизирует масштаб и глубину вреда, который война нанесла жизни миллионов украинцев — тех, кто был вынужден бежать из страны, чтобы защитить детей, и тех, которые ушли на фронт. Тех, которые погибли от постоянных обстрелов жилых домов, и многочисленных невинно казненных гражданских. Я видел камеры, где их незаконно заключали, и камеры пыток с разнообразными орудиями, и братские могилы, в которых они похоронены. Это ужасно! Россия ведет войну на уничтожение Украины. Война травмирует и пытается сломать волю невинных. Для людей, которые живут в таких условиях, каждый день является худшим.

— Ваш лучший день за время большой войны?

— Начиная с апреля 2022-го я был в Украине восемь раз, и во время каждого визита меня вдохновляет стойкость людей, которых я встречаю. В апреле этого года я имел возможность присутствовать на открытии центра протезирования и реабилитации Superhumans во Львове, одного из проектов, которые мы финансируем. Встреча с пациентами клиники, настоящими суперлюдьми — это и есть мой лучший день. Их жизнь навсегда изменили обстрелы, ракеты или мины, они потеряли одну или несколько конечностей. А они все равно улыбаются и шутят! Вместо рук или ног у них теперь есть протезы, а еще — непоколебимое намерение стать сильнее, чем были раньше. Они не позволяют этой войне победить их. Руслана, Денис, Петр, Артур и другие, с которыми я встречался, не примут поражения. Они вдохновляют всех и демонстрируют мужество народа Украины. Они показывают миру — Украина выйдет из этой войны сильнее!

— Ваше самое большое достижение?

— Я считаю это не столько достижением, сколько честью: уже трижды имел возможность лично встретиться с защитниками Украины, мужчинами и женщинами, которые воюют на передовой. Это люди очень разные, и до войны они были обычными гражданами, имели разный стиль жизни. Однако их преданность и храбрость чрезвычайные, потому что для защиты своей страны они поставили на карту самое ценное, что есть у каждого, — собственную жизнь. Такие воины, как Андрей Онистрат, — я встретил его через неделю после того, как он похоронил сына. Они вместе пошли на войну, вместе воевали, и сын погиб в бою. Вот эти люди приносят большие жертвы и сталкиваются с немыслимыми потерями, чтобы бороться за независимость и суверенитет Украины. Украинцы учат мир, как выглядит настоящая храбрость и что нужно для борьбы за свободу и демократию.

— Каким будет, по вашему мнению, конец войны и когда это может произойти?

— Невозможно предсказать, как и когда закончится эта война, но в одном я уверен: свободный мир не может позволить, чтобы она закончилась иначе, как победой Украины. Украинцы воюют не только за себя, но и за свободный мир. Каждая свободолюбивая нация должна активизироваться и обеспечить Украину тем, что ей нужно, и тогда, когда ей это нужно, чтобы победить Россию.

— Что Украине надо будет в первую очередь решить после войны?

— Украина столкнется со многими проблемами после войны, включая разминирование, реконструкцию, экономическое восстановление и преодоление коллективной травмы, которую испытали миллионы украинцев из-за войны. Мир должен поддержать Украину. Но самое главное, что нужно Украине для достижения успеха, — чтобы украинский народ оставался единым в этих усилиях. Соборная Украина справится со всеми вызовами и выйдет сильнее, чем до войны. Это и будет окончательная победа над Россией.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

В работе над списком приближающих победу редакционной коллегии NV помогали авторитетные эксперты
Алим Алиев, правозащитник, заместитель генерального директора Украинского института

Тарас Березовец, офицер 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ

Елена Белозерская, офицерка ВСУ

Екатерина Глазкова, исполнительная директорка Союза украинских предпринимателей

Ярослав Грицак, историк, публицист, профессор Украинского католического университета

Наталья Гуменюк, журналистка, исполнительная директорка Лаборатории журналистики общественного интереса

Арсен Жумадилов, крымскотатарский общественный деятель, руководитель команды реформы закупок в сфере обороны в рамках Офиса поддержки изменений при Министерстве обороны Украины

Павел Казарин, журналист, солдат Вооруженных сил Украины

Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий
Роман Костенко, народный депутат от партии Голос, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ

Валерий Маркус, экс-главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура

Юрий Мацарский, журналист, солдат Вооруженных сил Украины

Леонид Остальцев, командир роты София, батальона ТОР патрульной полиции Украины, владелец VeteranoPizza, основатель VeteranoGroup

Олеся Островская-Люта, директорка государственного предприятия Национальный культурно-художественный и музейный комплекс Мистецький арсенал Государственного управления делами

Ирина Сампан, военная репортерка

Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда Возрождение

Егор Фирсов, боец ВСУ, тактический медик

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