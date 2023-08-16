— Ваш худший день за время большой войны (кроме 24 февраля 2022 года)?



— Мне трудно ответить. Здесь существует две причины, и первая из них — я видел эту войну только как гость. Мне не приходилось терпеть военные невзгоды изо дня в день, как вынуждены терпеть украинцы, а особенно украинские дети. Во-вторых, я видел столько доказательств военных преступлений, совершенных Россией, что мне трудно выбрать худшее из них. Однако один разговор запечатлелся в моей памяти глубже всего. Во время посещения Бучи в июне 2022 года я имел возможность услышать личную историю жизни под оккупацией от 20-летней девушки, один день из которого запомнился ей почти посекундно. Она описывала его в мельчайших деталях, в цветах и запахах, — как три месяца назад российский снайпер застрелил ее мать, когда они шли вместе по улице. Ее история глубоко личная и травмирующая, но она также символизирует масштаб и глубину вреда, который война нанесла жизни миллионов украинцев — тех, кто был вынужден бежать из страны, чтобы защитить детей, и тех, которые ушли на фронт. Тех, которые погибли от постоянных обстрелов жилых домов, и многочисленных невинно казненных гражданских. Я видел камеры, где их незаконно заключали, и камеры пыток с разнообразными орудиями, и братские могилы, в которых они похоронены. Это ужасно! Россия ведет войну на уничтожение Украины. Война травмирует и пытается сломать волю невинных. Для людей, которые живут в таких условиях, каждый день является худшим.



— Ваш лучший день за время большой войны?



— Начиная с апреля 2022-го я был в Украине восемь раз, и во время каждого визита меня вдохновляет стойкость людей, которых я встречаю. В апреле этого года я имел возможность присутствовать на открытии центра протезирования и реабилитации Superhumans во Львове, одного из проектов, которые мы финансируем. Встреча с пациентами клиники, настоящими суперлюдьми — это и есть мой лучший день. Их жизнь навсегда изменили обстрелы, ракеты или мины, они потеряли одну или несколько конечностей. А они все равно улыбаются и шутят! Вместо рук или ног у них теперь есть протезы, а еще — непоколебимое намерение стать сильнее, чем были раньше. Они не позволяют этой войне победить их. Руслана, Денис, Петр, Артур и другие, с которыми я встречался, не примут поражения. Они вдохновляют всех и демонстрируют мужество народа Украины. Они показывают миру — Украина выйдет из этой войны сильнее!



— Ваше самое большое достижение?



— Я считаю это не столько достижением, сколько честью: уже трижды имел возможность лично встретиться с защитниками Украины, мужчинами и женщинами, которые воюют на передовой. Это люди очень разные, и до войны они были обычными гражданами, имели разный стиль жизни. Однако их преданность и храбрость чрезвычайные, потому что для защиты своей страны они поставили на карту самое ценное, что есть у каждого, — собственную жизнь. Такие воины, как Андрей Онистрат, — я встретил его через неделю после того, как он похоронил сына. Они вместе пошли на войну, вместе воевали, и сын погиб в бою. Вот эти люди приносят большие жертвы и сталкиваются с немыслимыми потерями, чтобы бороться за независимость и суверенитет Украины. Украинцы учат мир, как выглядит настоящая храбрость и что нужно для борьбы за свободу и демократию.



— Каким будет, по вашему мнению, конец войны и когда это может произойти?



— Невозможно предсказать, как и когда закончится эта война, но в одном я уверен: свободный мир не может позволить, чтобы она закончилась иначе, как победой Украины. Украинцы воюют не только за себя, но и за свободный мир. Каждая свободолюбивая нация должна активизироваться и обеспечить Украину тем, что ей нужно, и тогда, когда ей это нужно, чтобы победить Россию.



— Что Украине надо будет в первую очередь решить после войны?



— Украина столкнется со многими проблемами после войны, включая разминирование, реконструкцию, экономическое восстановление и преодоление коллективной травмы, которую испытали миллионы украинцев из-за войны. Мир должен поддержать Украину. Но самое главное, что нужно Украине для достижения успеха, — чтобы украинский народ оставался единым в этих усилиях. Соборная Украина справится со всеми вызовами и выйдет сильнее, чем до войны. Это и будет окончательная победа над Россией.