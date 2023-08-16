В канун годовщины Независимости NV называет соотечественников и иностранцев, прилагающих сверхусилия для того, чтобы Украина уверенно победила в развязанной Россией войне. Это не рейтинг, а горизонтальный список, составленный по алфавиту, потому что на самом деле невозможно сравнить личный вклад в победу успешного бизнесмена, ушедшего на фронт добровольцем и теперь командующего военным подразделением, или волонтерки — матери пятерых детей, мобилизовавшейся в ВСУ вместе с мужем и ставшей саперкой.
Впрочем, редакция решила, что первое место списка должно быть особенным — оно принадлежит всем украинцам, ведь на самом деле ограничить перечень героев 30, 40 или 50 личностями невозможно. Тех, кто сегодня не просто хорошо делает свою работу, а ради победы демонстрирует запредельные мужество и самоотверженность, гораздо больше.
Список из 30 номинаций Людей, приближающих победу, редакции NV помогли составить компетентные эксперты из разных сфер жизни, а также непосредственные участники боевых действий. Вдохновляющие истории героев частично написаны журналистами NV, частично известными украинцами, а некоторые из героев о себе рассказали сами.
В борьбе с врагом, стремлении освободить свою землю и наконец победоносно завершить войну украинцы демонстрируют исключительное единство. Готовность ради великой цели рисковать своей жизнью и мощная сила духа стали чертами не отдельных героев — всей страны.
СУРОВЫЕ, МУЖЕСТВЕННЫЕ, НЕПОКОРЕННЫЕ: Это фото украинцев, которые под вражескими обстрелами пытаются переправиться через реку Ирпень в Киевской области 5 марта 2022 года, стало одним из серии, получившей авторитетную Пулитцеровскую премию 2023 года.
президент Украины, Верховный главнокомандующий, который олицетворяет сопротивление российской агрессии на государственном уровне
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины
Командиры защитников Мариуполя и Азовстали, ставшие образцом украинской военной победы и стойкости
Руководители фонда Leleka, который с 2014 года сохранил (и продолжает это делать) жизнь десяткам тысяч воинов, поставляя на фронт средства тактической медицины
Юрист, ветеран российско-украинской войны, основатель Первого добровольческого медицинского госпиталя имени Николая Пирогова, который с 2014 года спасает жизни украинским воинам на фронте
Координаторка основанной в мае 2022 года президентом Украины фандрейзинговой платформы UNITED24, собравшей уже более $421 млн и привлекшей в число своих послов с десяток звезд мирового уровня из разных сфер
Основательница и командир медицинского добровольческого батальона Госпитальеры, народная депутатка от Европейской солидарности
Муфтий Духовного управления мусульман Украины Умма и один из самых влиятельных украинских мусульманских духовных лидеров, после полномасштабного вторжения сложивший полномочия и ушедший на фронт парамедиком
Киевская рестораторка, с 2014 года — волонтерка, занимается медицинской помощью военным, а с полномасштабным вторжением запустила движение Птицы для поддержки армии и населения на деоккупированных и прифронтовых территориях
Совладельцы компании Новая почта, которая оперативно отправляет гуманитарные грузы в деоккупированные и пострадавшие от войны города, развивает бизнес за рубежом, предоставляя рабочие места для украинцев и соединяя беженцев с Украиной, а также поддерживает ВСУ. После полномасштабного вторжения РФ в Украину компания открыла свои отделения в Польше, Литве, Чехии, Румынии и Германии, планирует выйти на рынки Эстонии, Латвии, Словакии и Венгрии
Шеф-повар и ресторатор из Вашингтона, обладатель двух звезд Мишлен, основатель благотворительной организации World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием пострадавших от стихийных бедствий и войн, с первых дней полномасштабной войны в Украине развернул здесь деятельность своей организации
Командир добровольческого подразделения Хартия, участник боевых действий, советник командующего, основатель группы компаний Агротрейд и благотворительного фонда Украина ХХІ. В первые дни полномасштабной войны бизнесмен создал и возглавил добровольческое подразделение, которое защищало Харьков и освобождало Харьковскую область, а также участвовало в битве за Бахмут. В марте 2023-го основанное Кожемяко подразделение мобилизовалось в ряды Нацгвардии Украины и стало основой 13-й бригады оперативного назначения НГУ Хартия
Волонтер, основательница фонда Свои и мать пятерых детей, которая пошла воевать на второй день полномасштабной войны и вместе с мужем служит в инженерно-саперном взводе 207-го батальона теробороны ВСУ. Ее фонд Свои помогает пострадавшим от российской агрессии с 2014 года
Поэт, прозаик, переводчик, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину стал волонтером, помогает бойцам ВСУ, среди прочего передал воинам на фронт около 200 автомобилей
Военный и адвокат, который защищал страну с оружием в руках в АТО и во время полномасштабного вторжения, а после тяжелого ранения взялся помогать пострадавшим на войне военным преодолевать бюрократические барьеры на пути оформления необходимых документов и получения государственной компенсации
Украинская правозащитница, глава организации Центр гражданских свобод, которая осенью 2022 года получила Нобелевскую премию мира за документирование военных преступлений и фактов нарушения прав человека
Бизнесмен и военный, личная судьба и трагедия которого стали определенным символом цены, которую платит Украина за свою свободу
Успешный финансист, инвестор, владелец и генеральный директор группы компаний FGK Financial, глава Ассоциации предпринимателей — ветеранов АТО, сержант НГУ. В 2014–2016 годах принимал участие в боевых действиях на Донбассе. После полномасштабного вторжения РФ вернулся на фронт снайпером, потерял ногу. Еще во время лечения и реабилитации снова начал помогать украинским ветеранам открывать собственный бизнес
Командир 503-го отдельного батальона морской пехоты, который спас подчиненных из окружения, продемонстрировав лучшие качества украинского офицера
Волонтер, политик, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы, который занимается усилением ВСУ и помогает мирному населению, пострадавшему от агрессии. С начала большой войны общий бюджет сборов фонда превысил 4 млрд грн
Украинский режиссер и писатель, который был незаконно заключен россиянами в оккупированном Крыму, пять лет провел в колонии строгого режима, а когда вернулся в Украину, то продолжил снимать кино. С началом полномасштабного вторжения пошел в армию добровольцем
Ученый, которой сначала эвакуировал людей из Ирпеня, а потом поставил на поток закупку автомобилей для ВСУ
Профессор истории Йельского университета, специалист по истории Восточной Европы, борец с российской пропагандой, вписывает историю Украины в мировой контекст
Бригадный генерал ВСУ, начальник штаба —заместитель командующего Сил территориальнойобороны ВСУ. Награжден званием Героя Украины
Основатели центра протезирования и реабилитации Superhumans для пострадавших из-за российской агрессии, который устанавливает даже сверхсовременные бионические «аналоги» утраченных конечностей
Глава благотворительного фонда Повернись живим, чей проект стал одним из крупнейших в сфере волонтерской помощи ВСУ и пользуется большим доверием в обществе. Фонд комплексно помогает ВСУ, спасая жизни украинским воинам и способствуя им в освобождении оккупированных территорий. Если за восемь лет существования Повернись живим собрал более 200 млн грн, то за первый год большой войны — более 7 млрд грн
Авторитетный религиовед и философ, профессор кафедры богословия и религиоведения НПУ им. Драгоманова, с началом полномасштабной войны мобилизовался и стал снайпером ВСУ. Во время рейда в Чернобыльскую зону отчуждения получил значительную дозу радиации. Теперь как волонтер собирает помощь для украинских снайперов
Командир бригады ПВО, которая уничтожила «страшные» российские Кинжалы, отражает вражеские ракетные и дроновые атаки на Киев и центр Украины и стала олицетворением профессионализма отечественных зенитчиков
Американский филантроп, который по собственной воле стал главным иностранным частным благотворителем, системно помогающим Украине и украинцам, — только за прошлый год фонд потратил на это $150 млн
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