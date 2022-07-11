Воевать не только в окопе. При каких условиях война может развиваться по самому оптимистичному для Украины сценарию — генерал Кривонос 11 июля, 13:03 Военные ВСУ в Донецкой области, 7 июля 2022 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Лишь комплекс мер дипломатического, экономического и военного характера может приблизить Украину к завершению войны в кратчайшие сроки, считает генерал Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО и первый заместитель командующего Силами спецопераций в 2016—2019 годах.

Такое мнение Кривонос выразил в интервью украинской журналистке Елене Трибушной, главному редактору и ведущей YouTube-канала Є питання, комментируя слова Бориса Джонсона о возможности в ближайшие месяцы достичь перелома в войне с Россией, а до конца года - завершить ее.



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«Если рассматривать сугубо военную деятельность, то это будет сложновато, а если будет комплекс мер дипломатического направления, экономического направления и непосредственно военного направления, тогда мы можем достичь определенных результатов», — отметил Кривонос в ответ на просьбу прокомментировать реалистичность такого сценария.

По его словам, вопрос его воплощения заключается не только в способностях ВСУ, но и в том, чтобы страны, поддерживающие Украину, нарастили свои усилия относительно санкцияй против РФ, сделав их значительно жестче, а давление на Россию - постоянным.

«Во-вторых, наша экономика должна стать более самостоятельной и гибкой в условиях военного времени. Плюс — чтобы мы умели использовать имеющиеся ресурсы, что касается военного направления, и готовили новые ресурсы. Потому что очень тяжело воевать, когда в окопах вместо 100% нужного укомплектования цифры значительно ниже», — добавил Кривонос.

Он добавил, что эта задача стоит напрямую не только для Вооруженных Сил Украины, но и для всего государства — «воевать не только в окопе, но и в цеху, где производится продукция, на поле, где фермер собирает урожай». «Вот это все война против Российской Федерации. Комплекс выполнения этих мероприятий позволит нам добиться гораздо больших результатов, чем есть сейчас. Самое главное, чтобы желания совпадали с возможностями, а эти возможности надо наращивать и развивать», — резюмировал опытный генерал ВСУ.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран G7 сделать все возможное, чтобы завершить полномасштабное вторжение России до конца текущего года.

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