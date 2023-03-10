Россияне обстреляли Константиновку из Ураганов: ранены восемь человек 10 марта, 15:24 Последствия российского удара по Константиновке (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО Ураган.

Обновлено в 16:19 Офис генерального прокурора сообщил о ранении восьми человек.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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В данный момент известно о повреждениях и шестерых раненых.

«Уже сейчас известно о по меньшей мере 6 раненых, повреждены частные дома и газопровод. По предварительной информации, на этот раз россияне применили РСЗО Ураган», — заявил Кириленко.

Он в очередной раз призвал жителей Донбасса эвакуироваться.

Последствия российского обстрела Константиновки / Фото: Павел Кириленко/Telegram