После основной борьбы в Крыму. До конца года Украина отвоюет Донецк — военный эксперт 8 марта, 19:15 Российский военный вертолет пролетает мимо церкви. Донецк, 27 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан верит, что до конца 2023 года Украина отвоюет Донецк.

В эфире Radio NV он рассказал, каким способом это могут сделать ВСУ:

«В этом году можем это сделать — до конца этого года, до Рождества Христова, до 25 декабря. Это будет после того, как мы выйдем из-под Сватово на Луганск, отсечем Донецкую область от России. Начало движения будет в конце лета — осенью».

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Но перед тем, считает Свитан, нужно освободить Крым.

«Основная борьба будет именно в Крыму. То есть та, которая забьет как минимум несколько гвоздей в крышку гроба РФ. <...> Крым должны покинуть все россияне: либо покинут [полуостров], либо они там будут уничтожены. После этого можно уже говорить о начале завершения этой операции. Хотя останется еще Донбасс. Донбасс намного сложнее зачищать, чем Крым, но, тем не менее, понятней», — добавил полковник запаса ВСУ.

Также ранее Свитан детально объяснил, как ВСУ войдут в Крым и каким оружием будет уничтожен Керченский мост.