Россияне за сутки убили еще двоих жителей Донецкой области — ОВА

5 марта, 10:00
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Последствия российских обстрелов Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Последствия российских обстрелов Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

За прошедшие сутки, 4 марта, в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли двое мирных жителей, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

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Два человека погибли от российских обстрелов в Бахмуте.

Глава ОВА также рассказал о ночных и утренних обстрелах Донбасса.

Так утром россияне нанесли удар из С-300 по Гришиному Покровской территориальной общины в результате чего повреждены семь домов. Еще шесть домов повреждены в результате вечерних обстрелов Мирноградской ТГ.

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На Донецком направлении ночью подверглась двум массированным артобстрелам Авдеевка. К утру вражеские войска обстреляли город из Градов. Россияне попали в жилые кварталы и по территории предприятия.

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В Курахово в результате российских обстрелов один человек ранен, повреждены девять домов; еще три дома и школа повреждены в Кураховке. В Ласточкином Очеретинской ТГ ранен человек.

В Торецкой общине ранен один человек, повреждены три дома. В Константиновской ТГ ранены спасатели, повреждена часть ГСЧС в Константиновке, шесть домов в Александро-Шультино, шесть домов и магазин в Дилиевке. Еще два дома пострадали в Часовоярской ТГ.

На Лисичанском направлении один человек ранен в Северском — в городе повреждены дома на двух улицах. Три дома повреждены в Переездном Звановской ТГ.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Обстрел Война на Донбассе Павел Кириленко Война России против Украины

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