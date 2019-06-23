Евродепутатка пришла на Марш равенства: «Горжусь защитой прав в Украине»
Депутат Европейского парламента Ребекка Гармз пришла на Марш равенства в Киеве.
Об этом сообщает Громадське.
«Очень важно, что в демократии вы защищаете плюрализм и различные точки зрения. Как и в предыдущие годы, так и в этом году полиция готовится защищать Прайд. Горжусь тем, насколько Украина готова защищать права. Что я хочу добавить — здесь есть дипломаты из других стран, и власти Киева и Минздрав», — отметила Гармз.
Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Киеве проводят Марш равенства — акцию в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине.