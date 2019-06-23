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Евродепутатка пришла на Марш равенства: «Горжусь защитой прав в Украине»

Вчера, 11:55
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Евродепутатка пришла на Марш равенства: «Горжусь защитой прав в Украине» - фото

Диана Ковалева / НВ

Ей понравилось то, что полиция охраняет марш

Депутат Европейского парламента Ребекка Гармз пришла на Марш равенства в Киеве.

Об этом сообщает Громадське.

«Очень важно, что в демократии вы защищаете плюрализм и различные точки зрения. Как и в предыдущие годы, так и в этом году полиция готовится защищать Прайд. Горжусь тем, насколько Украина готова защищать права. Что я хочу добавить — здесь есть дипломаты из других стран, и власти Киева и Минздрав», — отметила Гармз.

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Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Киеве проводят Марш равенства — акцию в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине.

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Теги:   Гомофобия Лесбиянки ЛГБТ Геи

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