Наша традиция — это свобода. Как прошел Марш равенства 2019 — хроника Вчера, 11:51 8324 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Цель акции — поддержка равных прав для ЛГБТ-сообщества REUTERS/Gleb Garanich

В воскресенье, 23 июня, в Киеве прошел Марш равенства — акция в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине.

В КиевПрайде приняли участие несколько тысяч человек. Колонна участников начала движение в 10:00 в коридоре из кордонов правоохранителей.

В Марше равенства приняли участие ряд депутатов Верховной Рады и украинских общественных деятелей, а также депутат Европарламента Ребекка Хармс, посол Канады в Украине Роман Ващук и другие. Были видны флаги Великобритании, Польши, Канады, Беларуси.

В прайде приняла участие колонна военных и волонтеров. Их собралось около тридцати человек. В руках они держали картонные щиты в цветах государственного флага с надписями «Защити тех, кто защищает тебя», «Храбрость не зависит от ориентации» и «Доблесть не зависит от гендера».

Параллельно с Маршем равенства в центре Киева проходила акция Всеукраинская стража на защите семей и детей против КиевПрайда. В ней приняли участие около 1 тыс. человек.



КиевПрайд завершился около 11:00. Акция в целом прошла спокойно, серьезных инцидентов не произошло. Периодически противники марша пытались прорваться в колонну, но правоохранители их оттесняли. Среди участников ходы встречались противники КиевПрайда, которые периодически провоцировали конфликтные ситуации. Они выкрикивали лозунги, противоречившие идеологии Прайда. Около 30 противников Марша зашли на территорию проведения мероприятия и растянули вдоль дороги баннеры с надписью: «Содомия — дорога в ад». Также на обочинах через рупоры и колонки противника Марша проводили антиагитацию. Они вели себя шумно, но не агрессивно. Полиция диалога предотвращала конфликты. Кроме того, во время прохождения Марша у Парка Шевченко, на его территории взорвали взрывпакет.

Правоохранители задержали 9 человек, которые готовили провокации во время проведения Марша равенства. Полиция изъяла у них «орудия для подготовки провокаций». Возраст задержанных — от 18 до 48 лет. Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 296, то есть подготовка к хулиганству. Задержанным грозит от 3 до 7 лет заключение. Ранее появилась информация о том, что полиция задержала несколько человек, которые пытались доставить на место проведения Киевпрайда экскременты, расфасованные в презервативах.

Тема нынешнего марша — «Свобода. Единство. Борьба», а главный лозунг марша — «Наша традиция — это свобода!»

Цель акции — преодолеть дискриминацию в отношении ЛГБТ-сообщества и разрушить мифы о таких людях.

Марш равенства — заключительная часть целого ряда событий КиевПрайда 2019, которые проводились в Украине с 16 июня. В этом году он был омрачен инцидентом в Киеве: 19 июня в столице избили и залили перцовым газом посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайда.

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