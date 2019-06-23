Посольство США выразило поддержку Маршу равенства Вчера, 11:35 217 Цей матеріал також доступний українською Диана Ковалева / НВ Диана Ковалева / НВ

Временно поверенный в делах США Уильям Тейлор высказался в поддержку участников Марша равенства.

Соответствующее сообщение появилось на странице посольства США в Украине в Twitter.

«Желаю всем участникам марша КиевПрайд безопасного, приятного и прекрасного дня. Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые хотят равенства и отсутствия дискриминации», — цитирует посольство Тейлора.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Киеве проводят Марш равенства — акцию в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине.

