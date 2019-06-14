От парада до прайда. Как изменилось отношение украинцев к ЛГБТ-сообществу за годы проведения Марша равенства 14 июня, 12:59 Цей матеріал також доступний українською НВ Как менялись общественные настроения относительно проведения Марша равенства с 2012 по 2019 год НВ

Шестой КиевПрайд состоится в Киеве 23 июня. Основной тематикой мероприятия в этом году станет Свобода. Единство. Борьба, а главным лозунгом — Наша традиция — это свобода!



Марш равенства проводится в Киеве уже несколько лет. Его целью, как отмечают основатели и основательницы движения, является содействие достижению полного соблюдения прав человека для ЛГБТ+ в Украине, формирование уважения к этим правам в обществе и повышение видимости и участия ЛГБТ+ в общественных процессах.

«Наша свобода — это неоспоримая ценность быть собой, выбирать то, чего мы хотим, и не бояться жить полной жизнью. Свободы не бывает без ежедневной борьбы, ведь свобода — это действие. Свобода — не данность, а процесс, в котором мы вместе должны отстаивать права человека, поэтому свобода невозможна без единства», — отмечается на странице Марша равенства-2019.

Ежегодно праворадикальные и консервативные организации пытаются сорвать проведение КиевПрайда. Они обвиняют организацию в распространении «гомодиктатуры» и разрушении «традиционных ценностей».

Мы исследовали, как менялись общественные настроения относительно проведения ЛГБТ-сообществом Маршей равенства с 2012 по 2019 год.

2012−2014. «Издевательство над киевлянами»

Как отмечают организаторы КиевПрайда, организация была основана в 2012 году. Однако тогда проведение Марша равенства было заблокировано противниками движения.

В 2013 году глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов назвал Марш равенства, проведение которого планировалось в День города, «издевательством над киевлянами». Однако 25 мая 2013 ЛГБТ-сообществу все же удалось провести первый значительный прайд, который состоялся у киностудии имени Довженко.

Сначала ЛГБТ-организации подавали заявку на проведение Марша равенства по ул. Большой Васильковской. Заявленное количество участников составило 500 человек.

По итогам марша были задержаны 13 человек

В то же время по состоянию на 21 мая в КГГА поступило 10 сообщений о проведении акций протеста, направленных на препятствование проведению акции представителями ЛГБТ-организаций. Заявленное количество лиц, которые должны были принять участие в этих акциях, составляла около 39 тысяч человек.

В итоге, в первом Марше равенства в Киеве приняли участие от 50 (по данным СМИ) до 100 (по данным ЛГБТ-организаций) человек. Марш длился менее часа, а охраняли его от 500 до 1000 бойцов МВД.

Однако не обошлось без столкновений. По итогам марша было задержано 13 человек, на которых составили протоколы за «мелкое хулиганство».

В 2013 году в Марше принял участие мэр Мюнхена Хэп Монатцедер.

На контракцию также вышло много противников мероприятия.

2014 оказался неудачным для КиевПрайда: городская администрация и правоохранительные органы не поддержали проведение Марша. По словам организаторов, КиевПрайд 2014 был вынужден отказаться от идеи проведения манифестации.

2015 «Гей-парад»

С июня 2015 года в Киеве открылся международный ЛГБТ-форум КиевГейПрайд2015, в рамках которого было анонсировано проведение Марша равенства в столице 6 июня. 4 июня 2015 года, мэр Киева Виталий Кличко призвал организаторов Марша равенства отказаться от его проведения из-за возможных провокаций.

«Сегодня, когда на востоке Украины продолжается война, проводить массовые мероприятия, которые, к тому же, имеют неоднозначное восприятие в обществе, не ко времени. У нас сейчас один враг — военная агрессия на востоке», — отметил Кличко.

Из соображений безопасности место и время акции держались в секрете до последнего

В то же время Кличко заявил, что в Киеве не существует притеснений по каким-либо признакам, и каждому человеку гарантируется свободное выражение взглядов и убеждений.

6 июня марш все-таки состоялся. Из соображений безопасности место и время акции держались в секрете до последнего.

Мероприятие посетило около 250 человек. Одной из главных идей Марша было право на мирные собрания. Тогда КиевПрайд поддержали депутат Сергей Лещенко и депутатка Светлана Залищук, а также посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат с женой и представители организации Amnesty International.

Хотя за неделю до акции руководство МВД настойчиво просило организаторов не проводить мероприятие, безопасность Марша равенства обеспечивали 2 тысячи правоохранителей. Территорию также патрулировали активисты.

Несмотря на все меры предосторожности, о месте проведения акции узнали ее противники. В результате был тяжело ранен один из милиционеров — осколок от взрывпакета попал ему в шею. Пострадавшему немедленно оказали первую помощь сотрудники Красного Креста, присутствующие на мероприятии, после чего он был госпитализирован. Травму головы также получил один из нападавших.

В большинстве украинских медиа во время освещения события Марш равенства продолжали называть «гей-парадом». Однако сами сторонники движения считают это название некорректной, поскольку в Украине Марш Равенства, как отмечают организаторы, — это прежде всего правозащитная акция, а не праздник, с которым ассоциируется слово «парад».

2016. «Парад содомитов и безбожников»

Еще до начала КиевПрайд о намерении его сорвать заявил Добровольческий украинский корпус Правый сектор. Бойцы Правого сектора заявили, что «не могут допустить проведения парада содомитов и безбожников в городе Киеве».

Марш равенства состоялся в Киеве 12 июня 2016 года. В нем приняло участие от 500 до 1000 человек. Мероприятие охраняли более 6 тысяч правоохранителей.

К площадке возле красного корпуса Национального университета имени Шевченко нужно было проходить через металлоискатель и три линии охранников. Дорогу заблокировали автобусами и защитными сооружениями.

Было открыто три уголовных производства

В Марше приняли участие депутаты Европарламента во главе с Ребеккой Хармс. Также в этом году к шествию присоединились сразу шесть депутатов и депутаток Верховной Рады — Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Алексей Мушак, Мария Ионова и Елена Кондратюк. Кроме того, в Марше приняли участие организованные коллективы нескольких посольств и международных организаций.

Колонна участников и участниц Марша прошла весь маршрут и дошла до входа на станцию метро Льва Толстого. Для их безопасности станции метро Льва Толстого и Дворец спорта были закрыты на выход, полицейские дежурили у каждой двери вагонов. Участников и жителей других городов вывозили автобусами на окраины Киева. Через 20 минут после завершения Марша кварталы были разблокировали.

По итогам Марша равенства полиция задержала 57 человек, которые, протестуя против него, вели себя агрессивно и применяли пиротехнику. Сообщалось также, что было открыто три уголовных производства — одно в связи с сообщением о заминировании, и еще два — по факту изъятия ножей.

В том же году на ресурсе MediaSapiens появилась памятка для журналистов, как писать о ЛГБТ-сообществе. В ней работникам и работницам медиа посоветовали избегать слов гомосексуализм, нетрадиционная сексуальная ориентация, секс-меньшинства и тому подобное. Вместо них правильнее употреблять слова гомосексуальность, гомосексуальная ориентация, геи, лесбиянки и бисексуальные люди.

2017. «Патриоты Украины объявляют войну геям»

14 июня 2017 года в Киеве состоялось открытие форума КиевПрайд. Церемония открытия прошла у Малой оперы, ее охраняли правоохранители. У здания Малой оперы также собрались противники активистов, которые подожгли радужный флаг ЛГБТ+.

Накануне Марша 17 июня Гей-альянс Украины сообщил на своей странице в Fаcebook, что неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, разместив на его главной странице картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами.

К обеспечению правопорядка были привлечены около 5 тысяч правоохранителей, в том числе конная полиция и кинологи.

В ночь на 18 июня, когда был запланирован Марш равенства, глава пресс-службы Правого сектора Артем Скоропадский заявил, что националисты заблокировали несколько локаций в центре Киева, чтобы не допустить проведения Марша равенства. По его словам, были заблокированы парк имени Тараса Шевченко, Дом учителя и Владимирская улица.

Известно о семи случаях нападений на участников Марша, в результате которых пострадали 10 человек

Утром во время сбора участников Марша равенства произошла стычка между активистами и праворадикалами. Последние отобрали у ЛГБТ-активистов радужный флаг. Во время сбора участников Марша у входа в парк Шевченко стоял грузовик с динамиками, откуда звучали лозунги об осуждении ЛГБТ+ и детские советские песни. Там также присутствовали около сотни противников ЛГБТ-марша.

Несмотря на все усилия праворадикалов, Марш равенства 18 июня все-таки состоялся, причем стал самым масштабным в истории ЛГБТ+ маршей в Украине. По оценкам полиции, в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек, по оценкам организаторов — 4 тысячи человек.

Колонна участников Марша со всех сторон была окружена представителями полиции и Нацгвардии. В Марше равенства, кроме ЛГБТ-активистов, приняли участие, в частности, посол Канады Роман Ващук, посол Великобритании Джудит Гоф и первый заместитель министра экономики Максим Нефедов.

После окончания Марша равенства произошли столкновения его противников с полицией. Двое полицейских получили легкие травмы. Сообщалось также, что полиция задержала семерых противников Марша, которые нарушали общественный порядок.

19 июня представитель оргкомитета КиевПрайд Руслана Панухник сообщила, что известно о семи случаях нападений на участников Марша, в результате которых пострадали 10 человек.

«В этом году не только увеличилось количество нападений на участников, но и было нападение на наблюдателя организации Озон, гражданина Беларуси и одного журналиста. Причем в отношении журналиста силу применяла полиция. Мы будем обсуждать этот вопрос с полицией, чтобы избежать подобного в будущем», — заявила она.

2018. «Мама-папа — хорошо, папа-папа — плохо»

Марш равенства-2018 прошел в центре Киева 17 июня 2018 года.

С 6 утра и до конца акции на вход и выход закрыли три станции киевского метро — Театральная, Площадь Льва Толстого и Дворец спорта.

КиевПрайд-2018 охраняли 2,5 тыс. правоохранителей, еще столько же полицейских дополнительно контролировали ситуацию в прилегающих районах Киева. Акции против проведения Марша равенства пытались организовать праворадикальные организации и сторонники «традиционных» форм семьи.

Столичная полиция оценила количество участников и участниц в 3500 человек

Вблизи места проведения КиевПрайд-2018 еще с ночи начали собираться активисты ультраправой украинской организации С14. По данным полиции, около 6 утра более 150 человек перекрыли дорогу на маршруте движения Марша равенства. Уступать дорогу они отказались.

В итоге к 8 утра в управлении полиции оказались 56 человек — «для установления личных данных и предоставления объяснений».

Кроме того, по обочинам дорог, где прошли маршем участники КиевПрайда, сторонники традиционных ценностей, консервативных религиозных организаций и противники ЛГБТ-движения вывесили свои баннеры и выкрикивали соответствующие лозунги: Нет диктатуре меньшинств, мы против гей-парада, Позор, Закон для семей — Украина для семей, Мама-папа — хорошо, папа-папа — плохо.



В 2018 году к маршу присоединились украинские и зарубежные политики: народные депутаты Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Алексей Мушак, депутатка Европарламента Ребекка Хармс, госминистр по делам Европы МИД Германии Михаэль Рот, послы многих стран. Кроме того, марш поддержали агентства ООН, партнерские украинские и международные организации.

Участникам удалось беспрепятственно пройти по запланированному маршруту. Столичная полиция оценила их количество в 3,5 тыс. человек. В то же время организаторы говорят о том, что марш собрал около 5−6 тысяч человек.

2019. Что дальше?

6 июня народный депутат Игорь Мосийчук подал в суд иск на Киевскую городскую государственную администрацию с требованием запретить проведение КиевПрайд 23 июня.

Кроме того, категорически не поддержали проведение прайда праворадикальная организация Традиция и порядок и Институт правозащиты общества, которые запланировали собственные контракции.

«Политическое движение Традиция и порядок уже в третий раз приняло участие в Ходе в поддержку семейных ценностей. […] С каждым годом нас становится все больше, это доказывает, что консервативные ценности важны для украинцев — нам есть что противопоставить так называемом KyivPride. Мы не позволим меньшинствам диктовать свои правила и ограничивать права традиционной семьи», — говорится в заявлении организации Традиция и порядок.

Как отметила директорка Amnesty International Ukraine, правозащитной организации, поддерживающей Марш равенства, Оксана Покальчук, прайд — это возможность увидеть реальных людей, принадлежащих к ЛГБТ+. Марши равенства постепенно повышают видимость людей с гомосексуальной ориентацией, и прайд как ключевое событие очень постепенно меняет общество, добавила она.

«Мы должны понимать, что люди, которые протестуют, имеют такое же право выходить на протесты, как и те, кто выходят на Марш равенства. Вопрос только в том, чтобы не происходило насилия. Когда это переходит границу, это становится делом полиции», — отметила Покальчук.

Мероприятия с темой ЛГБТ + еще в опасности и срываются радикальными группировками

По словам одной из организаторок Марша равенства Софии Лапиной, КиевПрайд за годы своего существования существенно повлиял на гражданское общество в Украине и на понимание украинцами прав человека.

«Во-первых, повестка прав человека и ЛГБТ+ стала видимой, она стала резонансной в социуме. Во-вторых, за годы проведения КиевПрайд мы заметили тенденцию, что Марш равенства увеличивается ежегодно минимум вдвое», — отметила Лапина.

Она отметила, что за последние пять лет коммуникация с полицией существенно наладилась. Сейчас правоохранители принимают все меры, чтобы сделать КиевПрайд безопасным мероприятием. Однако участники и участницы Марша равенства сих пор не могут быть уверенными в собственной безопасности, добавила организаторка КиевПрайд.

«Мероприятия по теме ЛГБТ+ все еще в опасности и срываются радикальными группировками. И в дальнейшем, к сожалению, в этом плане никаких изменений мы не наблюдаем, ведь это вопрос внесения изменений и усовершенствования статьи 161 Уголовного кодекса Украины, которая должна была действовать в вопросах регулирования преступлений на почве ненависти», — сообщила Лапина.

По ее словам, предполагается, что Марш равенства 2019 посетят около 10 тысяч человек.

