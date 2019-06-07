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Нардеп Мосийчук просит суд запретить проведение Марша равенства в Киеве

Сегодня, 12:59
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Нардеп Мосийчук просит суд запретить проведение Марша равенства в Киеве - фото

KyivPride /Facebook

КиевПрайд должен пройти 23 июня

Народный депутат Игорь Мосийчук просит Окружной админсуд Киева запретить проведение Марша Равенства КиевПрайд в украинской столице.

Как сообщили в пресс-службе суда, он обратился с соответствующим иском.

Мосийчук просит признать противоправной бездеятельность Киевской горгорсадминистрации, которая не предприняла никаких действий о запрете Марша равенства. Он также просит суд вынести решение о запрете проведения КиевПрайда.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, КиевПрайд 2019 состоится в Киеве 23 июня. Марш равенства проходит в украинской столице ежегодно.

Теги:   Игорь Мосийчук Окружной админсуд Киева Киев Марш равенства

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