Нардеп Мосийчук просит суд запретить проведение Марша равенства в Киеве Сегодня, 12:59 Цей матеріал також доступний українською KyivPride /Facebook КиевПрайд должен пройти 23 июня KyivPride /Facebook

Народный депутат Игорь Мосийчук просит Окружной админсуд Киева запретить проведение Марша Равенства КиевПрайд в украинской столице.

Как сообщили в пресс-службе суда, он обратился с соответствующим иском.

Мосийчук просит признать противоправной бездеятельность Киевской горгорсадминистрации, которая не предприняла никаких действий о запрете Марша равенства. Он также просит суд вынести решение о запрете проведения КиевПрайда.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, КиевПрайд 2019 состоится в Киеве 23 июня. Марш равенства проходит в украинской столице ежегодно.