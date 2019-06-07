Нардеп Мосийчук просит суд запретить проведение Марша равенства в Киеве
Народный депутат Игорь Мосийчук просит Окружной админсуд Киева запретить проведение Марша Равенства КиевПрайд в украинской столице.
Как сообщили в пресс-службе суда, он обратился с соответствующим иском.
Мосийчук просит признать противоправной бездеятельность Киевской горгорсадминистрации, которая не предприняла никаких действий о запрете Марша равенства. Он также просит суд вынести решение о запрете проведения КиевПрайда.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.
Напомним, КиевПрайд 2019 состоится в Киеве 23 июня. Марш равенства проходит в украинской столице ежегодно.