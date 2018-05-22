Обыски и задержания в Крыму: все подробности

21 мая 2018 года в ФСБ России заявили о задержании двух жителей Бахчисарайского района аннексированного Крыму. По информации российского ведомства, их "подозревают в участии в террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

"В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Задержанных подозревают в участии в Партии исламского освобождения", - говорится в сообщении.

Об этом и других ущемлениях прав крымскотатарского народа за последнее время - в сюжете Радио НВ.

Несанкционированный обыск

Обыски у крымских татар - Сервера Мустафаева в Бахчисарае и Эдема Смаилова в селе Долинное Бахчисарайского района - российские силовики начали утром 21 мая. Как сообщили в правозащитной организации Крымская солидарность, к дому ее координатора Мустафаева подогнали автозак. Вместе с ним во двор заехал автомобиль Volkswagen с тонированными окнами. А в доме Смаилова силовики заблокировали трех его детей, рассказала жена Лиля Келямова. Саму же ее в квартиру не пустили.

Смотрите также

"Вчера мы были в гостях. Я осталась у родителей, моя семья вернулась домой. И рано утром я решила выехать к детям, чтоб успеть их собрать в школу. Мне позвонила дочь и сказала, что к нам пришли. Я поехала сюда и попыталась попасть к своим детям - явно было видно, что они [российские силовики] этого не ожидали. Они сказали, мол, родители находятся дома. Меня не пропустили", - отметила Келямова.

Не пустили к задержанным и защитников, сообщил крымский адвокат Мустафаева Эмиль Курбединов. Он предполагает, что получит от ФСБ официальный отказ в допуске, поскольку уже указан адвокатом по этому делу. В рамках производства, напомнил он, в октябре прошлого года российские силовики уже арестовали 6 человек.

В Крыму ищут "экстремистов"

Задержанные сегодня крымские татары, по его словам, вскоре получат других защитников, не задействованных в деле октябрьских арестов. Россия через навешивание ярлыков "террорист" и "экстремист" продолжает бороться с активистами Крыму, добавил Курбединов.

"Как шкатулка такая открылась, выскочилы оттуда и экстремисты, и террористы. Это конечно же связано с преследованием активистов, которое не прекращается в Крыму. РФ очень умело обвиняет их сразу по таким очень тяжелым статьям, где грозит от 10 лет лишение свободы до пожизненно, по статьям экстремиза-терроризма. Делает Россия это в надежде на то, что от таких людей отвернется международное сообщество, отвернутся правозащитные организации...", - подчеркнул Курбединов.

Работает ФСБ

Как сообщает организация Крымская солидарность, Сервера Мустафаева повезли в Симферополь. По предварительным данным, в управление ФСБ.

ФСБ России также обвинила помощника лидера крымских татар, народного депутата Мустафы Джемилева Эрола Велиева в создании экстремистской группы в оккупированном Крыму.

Россия через навешивание ярлыков "террорист" и "экстремист" продолжает бороться с активистами Крыму

По версии ФСБ, планировалось якобы совершение преступлений с целью запугивания пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Крыма. Российские спецслужбы возбудили уголовные дела о создании экстремистского сообщества, вербовки и участии в нем.

Также, по данным ФСБ России, в состав группы якобы вошли бывшие спортсмены-боксеры Третьяков и Стешенко. Стешенко в апреле задержали российские спецслужбы. Третьяков и Велиев объявлены в федеральный розыск.

Вернуть Меджлис

Выдвигая такие обвинения, ФСБ России пытается дискредитировать Меджлис крымскотатарского народа перед международным сообществом, отметил председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

Именно в эти дни, напомнил он, Международный суд ООН требует от России объяснений о причинах невыполнения им еще прошлогоднего решения суда об отмене запрета на деятельность Меджлиса.

Двух задержанных украинцев в Крыму подозревают в участии в Партии исламского освобождения

"Прошел год - Россия не выполнила это решение Международного суда ООН. Недавно МИД Украины обратился за разъяснениями в секретариат международного суда ООН - в чем дело, почему запрет на деятельность Меджлиса до сих пор не отменен Российской Федерацией. В ответ на этот запрос секретариата международного суда в отношении России выполнить это решение, РФ предпринимает очередную попытку дискредитировать Меджлис крымскотатарский народ перед международной общественностью", - отметил Рефат Чубаров.

Министерство иностранных дел Украины намерено обратиться в международные суды в связи с обысками и задержаниями крымских татар в оккупированном Крыму, сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца. Пресс-секретарь МИД также отметила, что Россия ведет так называемую гибридную депортации крымских татар.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму незаконно лишены свободы 67 граждан Украины. После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств.