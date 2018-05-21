ФСБ РФ обвинила Чубарова в причастности к "созданию экстремистской группировки" в Крыму

ФСБ РФ заявила о разоблачении в Крыму экстремистской группы, якобы созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева Эрола Велиева по указанию лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова.

В российском ведомстве уверяют, что "экстремисты планировали преступления для устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на полуострове".

"Группу сформировали в Харькове, в нее входили помощник депутата Эрол Велиев и боксеры А. Стешенко и А. Третьяков", - говорится в сообщении ФСБ РФ.

Якобы "члены экстремистского сообщества в январе 2018 года с использованием бутылок с зажигательной смесью был осуществлен поджог дома муфтия Крыма Э. Аблаева, внесшего значительный вклад в укрепление национального единства".

Российскими властями "возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 1.1 ст. 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества) в отношении Велиева и ч. 2 ст. 282.1 (Участие в экстремистском сообществе) в отношении Стешенко и Третьякова. Велиеву и Третьякову обвинения по соответствующим статьям УК РФ предъявлены заочно, оба объявлены в федеральный розыск.

После захвата Крыма оккупационные власти проводят систематические аресты и акции запугивания крымских татар. В 2016 году Меджлис был отнесен российскими властями к числу "экстремистских организаций" и запрещен.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства. Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.