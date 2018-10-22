Химические выбросы в Крыму: оккупационные власти запустили завод Крымский титан

Крымский титан заработает на полную мощность до конца недели

В Армянске на севере оккупированного РФ Крыма возобновил работу завод Крымский титан после приостановки в сентябре в связи с выбросами опасных химических веществ.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на заявление Росприроднадзора.

Согласно сообщению оккупационных властей Крыма, запуск оборудования завода начался в субботу, 20 октября.

По словам главы оккупационной администрации Армянска Василия Телиженко, для того чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели.

Напомним, что 4 сентября оккупационные власти Крыма объявили о закрытии завода Крымский титан (филиал компании Титановые инвестиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа) в связи с выбросом токсичных веществ в воздух в Армянске и окрестностях.

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В ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.

10 октября жители Армянска снова начали сообщать о химических выбросах в воздух.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

Украинское следствие рассматривает три версии загрязнения воздуха: из-за неверной эксплуатации заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.