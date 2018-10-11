Новые выбросы на химзаводе в оккупированном Крыму. Что происходит в Армянске

О новых выбросах в оккупированном Крыму сообщает Крым Реалии. В городских группах Армянска в соцсетях жалуются на появление неприятного запаха в городе и болезненных симптомах у взрослых и детей. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В больницах людям ставят диагноз ОРЗ, рассказывают местные жители. Да и самих врачей в Армянске стало меньше после того, как город пережил режим чрезвычайного положения.

Не экология, а хронические заболевания

Пострадавшие от выбросов не могут пройти полноценное обследование. В лаборатории городской больницы отсутствуют необходимые материалы для исследований. Реактивы оккупационная власть обещает доставить 1 ноября.

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Жители села Перекоп на севере Крыма также не могли попасть на прием к врачу. Оккупационные власти сообщили, что там открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Но последствий экологической ситуации у местных не выявили, сообщил окупационный министр здравоохранения Александр Голенко. По его словам, почти все были с хроническими заболеваниями.

Кислота на стене и симптомы

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске оккупационная власть прекратила две недели назад. Дети вернулись на обучение в школы. А уже накануне утром жители почувствовали характерный запах в городе, сообщила Громадському местная жительница Екатерина Пивовар.

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Ее с жалобами на раздражение химическими веществами доставили в городскую больницу. Пивовар чувствовала "жжение в глазах" и получила "ожоги слизистой оболочки носа". Врачи советуют ехать из города, говорит женщина. На видео, которое опубликовало Громадське, двое других местных женщин показывают жидкость на стенах подъезда и рассказывают о симптомах.

Завод продолжает работу

Оккупационные власти планируют возобновить работу предприятия Крымский Титан, заявил руководитель оккупационной администрации Сергей Аксенов. Представитель президента Украины в автономной республике Крым Борис Бабин считает, что ситуация на заводе будет постоянным источником опасности.

Некоторые украинские предприятия продолжают сотрудничать с заводом на оккупированной территории

Должны быть разработаны механизмы юридического реагирования. Служба безопасности Украины уже возбудила дело об "экоциде", сообщил Борис Бабин. Но некоторые украинские предприятия, по его словам, продолжают сотрудничать с заводом на оккупированной территории. В частности, поставляют сырье.

"Это не какие-то фейковые водопроводные трубы, а мощные структуры с миллионными сделками, которые на подконтрольной территории очень длительное время под чьей-то крышей находились. Сама деятельность завода Титан до сих пор продолжается, что является постоянным источником опасности как для северного Крыма, так и для прилегающих районов Херсонской области. Выбросы, по условиям работы этого завода, будут постоянными", - сказал Бабин.

Сернистый ангидрид

В Херсонской области пока сообщений о последствиях выбросов или жалоб от местных жителей не было, сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев. А вот информация о новых выбросах в Армянске появилась три дня назад, уточнил он.

До сих пор работает медицинский штаб, который готов принять людей из Крыма. Но в прошлый раз, когда произошли выбросы, с оккупационной стороны на материковую часть Украины россияне пропускали не всех, рассказал Гордеев.

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В конце августа на севере оккупированного полуострова произошли выбросы на химическом предприятии. Впоследствии последствия ощутили и в Херсонской области. Замеры вблизи админграницах с Крымом установили, что показатель химического потребления кислорода превышает в 6 раз. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш предположил, что это был сернистый ангидрид - соединение серы.