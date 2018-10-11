Жители Армянска сообщают о новых химических выбросах - СМИ

Местные жители жалуются на плохое самочувствие, резкий запах в воздухе и непонятные осадки

В городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма снова сообщают о химических выбросах в воздух. Местные жители жалуются на плохое самочувствие, резкий запах и непонятные осадки.

Как сообщила Громадському жительница города Екатерина Пивовар, характерный запах ощущался в городе утром 10 октября. Ее вместе с детьми доставили в городскую больницу с жалобами на поражение химическими веществами.

Пивовар утверждает, что чувствует "жжение в глазах" и получила "ожоги слизистой оболочки носа". По ее словам, врачи диагностируют аллергическую реакцию на токсические вещества и посоветовали уехать из города.

О признаках выбросов сообщают и пользователи соцсетей.

Вечером 10 октября о выбросах написала журналистка Ксения Бабич на своей странице в Facebook.

"Меня довели и я готова на все. У меня четверо детей. Утром был новый выброс. Я вызвала скорую, приехал врач и плачет. Я рыдаю. На улице больше 15 минут днем невозможно находиться - отекает лицо", - такие слова местной жительницы передает журналистка.

По словам Бабич, 11 октября местные жители хотят выйти на акцию протеста и перекрыть дорогу.

Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

Украинское следствие рассматривает три версии загрязнения воздуха: из-за неверной эксплуатацией заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.