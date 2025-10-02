Россия смогла модифицировать свои баллистические ракеты, которые резко меняют курс и пикируют под большим углом, чтобы эффективнее противодействовать ЗРК Patriot, сообщает Financial Times. В частности об этом свидетельствуют последние атаки.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал в эфире Radio NV, что россияне сейчас «допилили» в своих баллистических ракетах и действительно ли Patriotы стали менее действенным механизмом.

Валерий Романенко авиационный эксперт

Во время последнего налета были два Кинжала применены, ни один не был сбит. Но из этого тоже нельзя сделать выводы. Возможно, пуски были по тем районам, где просто не было Patriotов.

Относительно этой «секретной» информации от американского издания, они могут почитать, например, Википедию, чтобы не писать о таких страшных открытиях.

Эти возможности закладывались в баллистические ракеты еще при их проектировании. То есть это совсем не новость. Единственное, что это усложняет процесс программирования полета.