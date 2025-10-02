Оккупанты ударили Искандером по Балаклее: погибла женщина, пережившая Вторую мировую, десять пострадавших

В среду, 1 октября, российские оккупанты нанесли удар ракетой Исандер-М по городу Балаклея Харьковской области. В результате атаки погибла 88-летняя женщина, еще 10 человек — пострадали, среди них ребенок.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, россияне нанесли удар по городу 1 октября около 19:00. Ракета Искандер-М попала во двор многоквартирного дома. Повреждены кафе, аптека, магазины, административное здание, автомобили.

В результате атаки погибла женщина. Пострадали десять человек, среди которых девочка 2021 года рождения. У ребенка диагностирована острая реакция на стресс.

Позже в прокуратуре сообщили, что погибшей оказалась 88-летняя Алла Николаевна, которая смогла пережить Вторую мировую войну.

Фото: Харьковская областная прокуратура

В прокуратуре рассказали, что когда ей было 4 года, она получила ранения в результате боевых действий в Синельниково Днепропетровской области, но смогла выжить.

В ночь на 2 октября российские запустили ударные беспилотники по нескольким регионам Украины. Взрывы раздавались в Киевской области и в Одессе, под утро воздушную тревогу объявили в Киеве.

В Буче Киевской области россияне нанесли удар БПЛА по нефункционирующему санаторию.