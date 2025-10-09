Как украинская диаспора вовлечена в помощь Украине, каким образом сделать так, чтобы украинцы и украинки, которые выехали из-за войны, хотели вернуться обратно домой и есть ли для этого надлежащие условия.

Об этом и многом другом журналистка NV.ua Александра Горчинская поговорила с соучредительницей международной общественной организации United for Ukraine Ольгой Хамамой.

Ольга Хамама родилась в Украине, жила и училась в Германии, Бельгии, Нидерландах, Испании, Великобритании, США и Швейцарии. В целом за рубежом уже почти 25 лет. За это время она получила опыт в ведущих юридических компаниях, является действующим арбитром в известных арбитражных судах, а также является советником и инвестором в сфере устойчивого развития.

— Вы много лет работаете в сфере международного права. Что стало ключевым моментом, когда вы решили направить свои знания и ресурсы на помощь Украине после 24 февраля 2022 года?

— Кризисные ситуации, тем более такого масштаба, вызывают разные реакции. Я человек действия. Утром 24 февраля 2022 года я была за рулем — везла в больницу свою маму, которая в то время проходила лечение в Германии.

Перед нами была дорога продолжительностью в полтора часа, когда мы узнали о начале полномасштабного вторжения. В течение этого времени я обратилась к знакомым среди украинской диаспоры, чтобы понять, как мы можем скоординировать действия и поддержку.

К тому времени уже было известно, что границы переполнены, потому что выезжало большое количество людей, поэтому мы сосредоточились на консолидации наших усилий для оказания поддержки этим людям на первом этапе.

— Как ваш предыдущий опыт помог в создании платформы United for Ukraine?

— За несколько лет до полномасштабного вторжения я возглавляла глобальный юридический проект, в котором отвечала за разработку стратегии и координацию многочисленных процессов в разных странах.

Это было время, когда новейшие технологии все чаще внедрялись для эффективного управления и масштабирования. Это дало мне понимание возможностей обработки больших объемов информации, координации различных рабочих процессов и масштабирования решений путем внедрения технологических решений.

Кроме того, проведя в то время более 20 лет за границей, вместе с другими соучредителями мы могли положиться на наши личные сети контактов для оказания качественной поддержки. Один из моих коллег предложил использовать их онлайн-конференцию и привлечь участников, которые были готовы присоединиться к нашим усилиям. Уже на третий день полномасштабного вторжения присоединились 200 юристов из разных европейских стран, чтобы оказывать информационную поддержку. Сначала характер запросов был менее юридическим — людям нужна была помощь с базовыми вопросами — возможностями остановиться на ночь, получить еду и поддержку.

Так возникла концепция экспертного волонтерства и эффективного партнерства, которая и по сей день является основой нашей организации.

— Информация и помощь какого характера наиболее популярны среди посетителей вашей платформы, аудитории United For Ukraine сегодня? Как эти запросы менялись со временем?

— Масштабы и интенсивность российской атаки вызвали самый большой кризис беженцев со времен Второй мировой войны. Ситуация и потребности менялись очень быстро. Исходя из запросов людей, рос информационный и географический охват. Так UFU-платформа стала крупнейшим информационным ресурсом, она включала 34 страны. Спектр информационных запросов включал базовую гуманитарную помощь, миграционные вопросы, временное жилье, психологическую помощь, трудоустройство, образовательные возможности. Особенно большим спросом пользовались программы UFU по предоставлению бесплатного временного жилья и юридическая поддержка.

Фото: NV

С момента своего создания сферы помощи UFU определялись реальными запросами — команда постоянно анализирует запросы и тенденции и соответственно адаптирует предложение. Технологическая составляющая так называемой платформы UFU является решающей, поскольку мы можем отслеживать, какой информацией интересуются чаще всего, и реагировать на эти изменения.

Соответственно, мы замечаем, что с тех пор и по сей день с каждым усилением обстрелов, увеличением активности боевых действий запрос на выезд за границу повышается. UFU сотрудничает с организациями, которые помогают выезжать с оккупированных территорий, в таких обращениях мы предоставляем расширенную информацию по таким запросам, включая алгоритм действий за рубежом.

Украинцы за рубежом также сталкиваются с различными вызовами. Например, два месяца назад во время Конференции по вопросам восстановления Украины URC 2025 в Риме мы встречались с украинцами, которые живут в Италии. Они рассказали, что сталкиваются с некой неопределенностью относительно продления статуса временной защиты для граждан Украины. Если у человека нет действующего продления статуса, он не сможет найти работу, а без работы, соответственно, не сможет арендовать жилье. Такие ситуации побуждают рассматривать вопрос возвращения в Украину.

В то же время большое количество людей стало возвращаться домой уже в 2022-м. Команда UFU начала помогать с запросами о возвращении. С тех пор мы оказываем информационную поддержку в этом направлении. С 2023 года мы начали освещать эту тему, а в 2024 году — системно запустили программу Путь домой.

— Один из ключевых акцентов в деятельности UFU сегодня — это работа над возвращением украинцев и украинок, которые выехали за границу из-за войны, домой. Много ли наших сограждан сегодня выбирают возвращаться? Почему?

— Трудно сделать общее утверждение. Каждую ситуацию надо оценивать в силу конкретных обстоятельств, ведь ситуации бывают очень разные. Несколько миллионов человек вернулись в Украину уже в 2022-м, после освобождения части оккупированных территорий. Среди них — представители нашей организации. В нашем случае это были молодые люди, которые чувствуют, что хотят быть здесь, в Украине — даже несмотря на то, что имеют возможность учиться за границей, знают иностранные языки и тому подобное.

Даже моя бабушка, которой 92 года, вместе с другими членами семьи нуждалась в медицинской помощи. Как только их выписали из больницы, они сразу вернулись домой. Среди моих родственников — врачи, которые чувствовали, что нужны здесь, в Украине. А моя бабушка сказала, что хочет быть дома, даже если придет время умирать.

То есть причины, почему люди хотят возвращаться, — разные. Это и эмоциональный компонент, и потеря социального статуса, и уверенность, что даже несмотря на риски безопасности в Украине будет лучше — хотя бы в финансовом или психологическом аспекте. Сложная ситуация с финансовой поддержкой для вынужденных переселенцев в некоторых странах также побуждает возвращаться, ведь не везде в Евросоюзе существует одинаковая социальная поддержка, ее характер может отличаться. Есть люди, которые возвращаются в Украину, потому что видят возможности для трудоустройства, пользуются грантовой поддержкой, планируют открыть бизнес в Украине.

В то же время, нужно оценивать ситуацию реалистично. Есть большое количество людей, которые планируют выезжать из Украины сейчас. Среди них — ВПЛ, которые не находят должной социальной поддержки в Украине. Это очень часто также семьи с детьми, которые решают уехать в связи с усилением массовых атак. То есть мы видим движение и в одну, и в другую сторону.

— В каждой отдельной ситуации людям нужна поддержка, чтобы понять и оценить имеющиеся возможности.

— Решение выезжать за границу сразу после полномасштабного вторжения для большинства было вынужденным и, соответственно, очень спонтанным. Решения, которые принимают люди сейчас, как по выезду, так и по возвращению, уже не такие спонтанные, а обдуманные. И наша роль — поддержать людей, помогать, когда они проходят этот процесс.

— А как насчет тех, кому некуда возвращаться, чьи дома разрушены или оккупированы?

— Многое зависит от того, откуда именно эти люди. Условно говоря, если это те, кто выезжали из Мариуполя, перед ними стоят совсем другие вызовы, в том числе и в том, что касается возвращения в Украину. В то время как те, кто выезжали из западных регионов, например, имеют дом или квартиру, в которые можно вернуться.

Мы проводили опрос относительно того, какие главные барьеры видят для себя люди в том, чтобы вернуться в Украину. И на первом месте стоял вопрос безопасности, но на втором-третьем местах — вопрос финансовой помощи и наличие жилья. Опять же, в первую очередь, если речь идет о людях с оккупированных территорий, которым фактически некуда возвращаться. Вопрос жилья очень часто напрямую связан с вопросом работы. Ведь без работы, фактически, невозможно арендовать квартиру. То есть люди, оказавшиеся в таком положении, нуждаются в комплексной информации: и о возможностях трудоустройства, и о жилье, и о том, есть ли вся необходимая для семьи инфраструктура, например, садики и школы для детей и т. д.

Фото: NV

— Есть ли в нынешней Украине реальные условия для того, чтобы эти люди — особенно те, которым удалось осесть в условной Европе, хотели вернуться? Что предлагает им государство?

— По данным УВКБ ООН, по состоянию на 2025 год около 3,7 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Украине, тогда как около 6,9 миллиона выехали за границу — это колоссальное количество. Государство при поддержке международных партнеров разрабатывает программы поддержки. Государственные программы для ВПЛ в Украине включают: программу кредитования жилья єОселя — льготные ставки для ВПЛ, программы льготного ипотечного кредитования, например с поддержкой KfW, предоставление временного бесплатного жилья из фондов социального назначения, а также денежную помощь на проживание и компенсацию расходов за размещение ВПЛ.

Кроме того, ВПЛ имеют право на субсидии на аренду жилья и могут получить временное жилье через соответствующие программы и фонды. Полностью ли эти программы покрывают существующие потребности? Нет. Конечно, это огромный вызов — оказывать поддержку такого масштаба и одновременно защищать страну во время полномасштабного вторжения.

Для нас важно, чтобы люди были проинформированы о существующих возможностях, также о возможностях трудоустройства, обучения, получения гранта и тому подобное.

Мы также должны думать об альтернативных решениях. Например, в Украине есть села с небольшим количеством населения, что открывает возможности сотрудничества с общинами, усиление диалога для предоставления жилья и возможностей удаленной работы и пр. Стоит рассмотреть развитие и масштабирование социального жилья в Украине, следуя успешным примерам наших международных партнеров. Роль платформы UFU в этом процессе является комплексной: от обеспечения взаимодействия между различными сторонами до роли информационного партнера — единой платформы, которая объединяет информацию о возможностях и предоставляет индивидуальную поддержку.

— Долгое время в государственной коммуникации и в месседжах для международных партнеров активно поднималась тема послевоенного восстановления Украины. Что на самом деле стоит за этим словом — какие действия? Что-то уже сделали или делается?

— Восстановление остается сложной задачей в контексте продолжающегося российского вторжения и значительных рисков безопасности.

Восстановление нередко рассматривают как постконфликтный процесс, который наступит после завершения войны. На самом деле этот процесс является целостным. Анализируя первые годы полномасштабного вторжения, можно проследить постоянную международную поддержку в восстановлении энергоснабжения, развития схем для привлечения инвестиций, в частности, механизмы страхования инвестиционных рисков. Украина остается в центре стратегического приоритета для Европейского банка реконструкции и развития и других международных партнеров. Также мы наблюдаем формирование инновационных инвестиционных форматов со стороны США.

Уже в 2024—2025 годах мы начали наблюдать за поступлением частных инвестиций в развитие Украины, которые сочетаются с поддержкой международных институциональных инвестиций и покрытием рисков. Прогресс продолжается.

Украина является одной из стран с большим потенциалом экономического роста, и для Европы это является стратегической возможностью. Поэтому привлекать потенциальные инвестиции для восстановления — это действительно шанс не только для нас, но и для самих иностранных инвесторов. Но, конечно, чтобы эти возможности материализовались, мы должны выиграть войну и создать необходимую среду с точки зрения безопасности, экономики и регулирования для привлечения международных инвестиций.

Поэтому это — процесс, но он уже идет.

— Активно ли включается в помощь Украине наша диаспора? Какими способами?

— С начала полномасштабной войны украинская диаспора стала ключевым столпом стойкости, предоставляя значительную финансовую помощь, гуманитарную помощь и политическую поддержку Украине. Украинская диаспора организовала усилия для поддержки беженцев, создала сети для доставки необходимых материалов, таких как медицинское оборудование, на передовую, и способствовала долгосрочным связям, чтобы сделать свой вклад в восстановление Украины и сохранение ее национальной идентичности и культуры. По некоторым оценкам, только в период с февраля 2022 по апрель 2023 года, организации украинской диаспоры собрали 283 миллиона долларов США для Украины.

Наша организация United for Ukraine была построена, в первую очередь, с помощью диаспоры. Каждый из нас находил связи и возможности для мобилизации и человеческого, и финансового капитала, и экспертизы, и создания масштабных решений. Благодаря, в частности, экспертному волонтерству, привлечению украинской диаспоры и сотрудничеству с международными партнерами, United for Ukraine обработали более 76 000 индивидуальных запросов на информационную поддержку, предоставили ответ на более 8 500 запросов о правовой помощи через нашу сеть из более 500 юристов из международных юридических фирм и помогли более 13 000 людей с временным жильем.

Фото: NV

В целом все это — марафон, а не спринт. Очень много людей выгорало и выгорает. Мы все понимаем, как непросто жить в этом контексте и, тем более, удержать тот уровень вовлеченности, который был в начале вторжения. Удержать его — важнейшая задача. А роль украинской диаспоры и ее потенциал остаются критически важными. Это не только экспертиза, полученная в университетах или на работе, это также опыт жизни в другой среде, который может положительно повлиять на наше дальнейшее развитие. Также это ускорение доступа к определенной информации, сети и возможностям.

— Расскажите подробнее о проекте Women Lead: почему это важно? Каковы результаты его деятельности сейчас?

— Этот проект возник в результате сотрудничества с организацией, которая называется Noble Women Initiative — она была создана женщинами, которые являются нобелевскими лауреатами мира. Их внимание сфокусировано в частности на поддержке женщин в конфликтных ситуациях со всего мира. Впервые вместе с ними мы посетили Украину, а также лагеря для беженцев в Польше в июне 2022 года. В то время мы сняли фильм, который назывался Oh, Sister! Это документальный фильм о шести женщинах, которые сталкиваются с вызовами продолжающегося российского вторжения и борются за мир и справедливость в Украине. Одной из героинь была Александра Матвийчук, которая стала нобелевским лауреатом вместе с организацией Центр гражданских свобод. На основе этого сотрудничества мы проводили много адвокационной работы, ведь для нас было важно обратить внимание именно на роль женщин в Украине и тех, которые выехали за границу из-за войны.

Мы пытались создать именно прикладной проект, который был бы сфокусирован на этом сегменте. Так запустили первый пилот программы Women Lead, которая оказывала финансовую поддержку женщинам-предпринимателям с фокусом на улучшение здоровья, на устойчивое экономическое развитие. Во время этого пилота мы распределили гранты на сумму в 50 000 евро, и проанализировали потребности в различных секторах.

Одна из участниц получила грант на то, чтобы развозить питьевую воду в Сумской области. Это был социальный бизнес, который давал возможность создавать рабочие места и удовлетворять острые потребности региона. Еще один грант был предоставлен внутренне перемещенной женщине, которая из-за вторжения была вынуждена покинуть свой дом второй раз с 2014 года.

Фото: NV

После переквалификации она развивает собственный швейный бизнес в небольшом селе на Полтавщине. Она самостоятельно освоила новое оборудование, научилась продвигать продукцию в социальных сетях и вышла на всеукраинский рынок. Она мечтает открыть бизнес по производству текстильных тканей в общине, чтобы обеспечить работой других женщин. Грант помог ей отремонтировать здание, где она могла бы трудоустроить десять женщин. Эти истории впечатляют, они очень важны.

На основе пилотной программы и детального анализа различных потребностей мы разработали образовательный элемент, который будет охватывать основы ведения бизнеса и также будет дополнен образовательными программами для конкретных отраслей. Грантовый элемент будет оставаться ключевым компонентом предложения, запуск которого планируется на ноябрь 2025 года.

— За период своей работы United For Ukraine поддержала десятки тысяч людей. Какие истории больше всего повлияли лично на вас и сформировали видение дальнейшего направления движения?

— Это очень много историй. Запомнились случаи, когда люди выезжали из Украины из-за вторжения, а потом снова обращались к нам за консультациями, потому что в Турции случилось землетрясение, а между Израилем и Палестиной обострился военный конфликт — этим людям пришлось бежать снова.

Видео, которое никогда не стирается из моей памяти, — о Мариуполе. Когда мы запустили платформу United for Ukraine, нам в Instagram написала женщина из Мариуполя. Она находилась в городе со своим маленьким ребенком и спрашивала, можем ли мы как-то помочь. Тогда мы предоставили ей контакты организаций, которые вывозили людей из оккупации и прифронтовых территорий. Но я не знаю, выжила ли эта женщина.

Запечатлеваются в моей памяти также истории нашей команды. У нас работают молодые люди, родители или другие родственники которых находятся в оккупации и не могут уехать оттуда в силу разных причин, родители, мужья или родственники некоторых членов команды служат в армии. Несмотря на огромное психологическое давление и неопределенность относительно того, смогут ли они снова увидеться, каждый день они решают просыпаться и продолжать свою работу, несмотря ни на что.

Есть много историй, которые поражают. Даже если какие-то из них могут казаться «маленькими», это — не так. Я убеждена, что именно совокупность многих личных вкладов людей в конце концов поможет нашей стране выстоять.