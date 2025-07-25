Выплаты ВПЛ 2025: как по-новому получать помощь на проживание, куда и как обращаться

25 июля, 12:03
Помощь на проживание для ВПЛ: куда и как обращаться (Фото: msp.gov.ua)



С июля 2025 года внутренне перемещенные лица могут обращаться за назначением пособия на проживание также в сервисные центры ПФУ.

Об этом напомнили в Минсоцполитики.

Выплаты ВПЛ: что изменилось и куда обращаться

С 1 июля 2025 года внутреннее администрирование социальных пособий, которые получают украинцы, передано Пенсионному фонду. Следовательно, за назначением пособия на проживание внутренне перемещенные лица могут также обращаться в сервисные центры ПФУ.

Отныне именно органы Пенсионного фонда рассматривают заявления, принимают решение и начисляют выплату помощи на проживание ВПЛ.

При этом количество мест, куда можно обратиться за назначением пособия на проживание, не ограничивается только Пенсионным фондом.

С 1 июля 2025 года за помощью на проживание ВПЛ могут обратиться:

▪ через Единый государственный портал электронных услуг (Портал Дія) или приложение Дія для назначения помощи впервые;

▪ в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦПАУ или исполнительные органы сельских/поселковых/городских советов;

▪ по почте в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины.

Кто будет назначать выплаты ВПЛ

Помощь будет назначаться непосредственно Пенсионным фондом.

То есть, если человек подал заявление в орган социальной защиты до 1 июля 2025 года, но оно еще не рассмотрено, решение будут принимать органы Пенсионного фонда.

Важно, что для получателей выплат ничего не меняется, а значит обращаться за назначением помощи повторно не нужно.

Где получить справку ВПЛ

Порядок оформления справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, которая необходима для назначения пособия на проживание, не изменился.

Для получения соответствующей справки можно и в дальнейшем обратиться к уполномоченному лицу органа местного самоуправления, ЦПАУ или подать заявление через Единый государственный портал электронных услуг (Дія).

На сколько продлили выплаты ВПЛ и размер помощи

С 1 марта 2025 года провели автоматическое переназначение выплат для всех ВПЛ, которые сейчас являются получателями помощи еще на один 6-месячный период при условии соответствия критериям.

Выплаты продлили автоматически и без дополнительных обращений.

Размер пособия составляет:

2000 грн — для взрослых;

3000 грн — для детей и лиц с инвалидностью.

Заметим, что в течение периода получения помощи постоянно будет происходить проверка на соответствие критериям для получения выплат. Например, если будет установлено, что человек более 30 дней находится за границей, приобрел жилье/авто, вырос его доход, то соцзащита прекратит выплату помощи.

Актуальные новости читайте на NV.ua.

Редактор: Святослав Василик

