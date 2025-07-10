Зеленский на конференции в Риме: Восстановление Украины требует подхода в стиле Плана Маршалла

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Конференции по вопросам восстановления Украины URC 2025 в Риме, призвал к созданию международной коалиции для восстановления страны.

Он подчеркнул, что коалиция должна работать так же эффективно, как оборонные объединения, сообщает Офис президента.

«Мы знаем, что разрушила Россия, и мы знаем, что нужно для восстановления — украинского народа, наших жизней», — заявил президент.

Реклама

По его словам, для этого необходим системный подход с четким лидерством — как со стороны государств, так и компаний, которые могут стать двигателями процесса. Зеленский призвал создать детальный план восстановления, сравнив потребность в нем с историческим Планом Маршалла, который в свое время обеспечил восстановление Европы после Второй мировой войны.

«Нам нужен подход в стиле Плана Маршалла, и мы должны разработать его вместе», — подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что восстановление Украины имеет глобальное измерение: оно касается не только украинцев, но и иностранных стран, компаний и технологий. То, как будет восстанавливаться Украина, может также стать толчком к модернизации инфраструктуры и промышленности партнеров.

Зеленский также призвал поддержать создание специального Фонда восстановления и четкой финансовой архитектуры, которая бы охватывала как государственный уровень, так и местные общины. Он акцентировал на необходимости активного использования замороженных российских активов — не только доходов, но и самих средств — для финансирования восстановления.

«Мы должны четко согласиться, что замороженные российские активы должны идти на восстановление Украины», — сказал президент.

В то же время Зеленский очертил ключевой принцип участия в процессе: к экономическому и технологическому восстановлению Украины допускаются только настоящие партнеры — те, кто не помогает России продолжать войну.

Ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог рассказал, чего ожидает американская сторона от процесса послевоенного восстановления Украины.

По словам Келлога, Соединенные Штаты поддерживают идею масштабных инвестиций в Украину после установления стабильного перемирия. В то же время он подчеркнул, что речь идет не только о финансировании, но и о более широком подходе к восстановлению.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим для участия в Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 10−11 июля. Украинский президент встретился с Папой Римским Львом XIV.

Понтифик во время аудиенции подтвердил готовность принять переговоры Украины и России в Ватикане.

Зеленский также провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

По словам главы украинского государства, он обсудил поставки оружия и усиление ПВО, закупку оружия в США, совместное оборонное производство и его локализацию в Украине. Кроме этого, среди тем было усиление санкций на Россию.