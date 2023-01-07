Оккупанты заставили 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта — Генштаб ВСУ 7 января, 07:47 Оккупированная Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным украинских военных, российские оккупанты заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в субботу, 7 января.

Отмечается, что захватчики продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных территорий, в том числе на жителей Энергодара Запорожской области, где находится ЗАЭС.

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В Генштабе также добавили, что оккупанты вывели из обращения в городе украинскую гривну, при этом враг угрожал предпринимателям штрафами и изъятием имущества. Также в Энергодаре значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, которые покинули вынужденные переселенцы.

В начале декабря Энергоатом сообщил об усилении российских репрессий против работников Запорожской АЭС. В частности, оккупанты жестоко избили двух сотрудников станции, после чего увезли их в неизвестном направлении.

