В Украине заработал сервис по поиску домашних животных: как им воспользоваться

В Украине заработал сервис по поиску домашних питомцев. На онлайн платформе можно разместить фотографии и информацию о животном, которое ищет дом, рассказала в комментарии Радио НВ основательница платформы Glad pet Любовь Ждан.

До выхода на всеукраинский уровень проект полтора года работал в Одессе и области. Дома уже нашли более 400 животных. Еще 700 ожидают своих хозяев.

"Информация о животном, его прививках, стерилизации указана в анкете. Мы не выезжаем к частным лицам и не проверяем у них животных, потому что мы не такая уж и большая команда. На нашем онлайн-ресурсе каждый несет ответственность за своего питомца. Если вы хотите забрать животное, то связываетесь непосредственно с тем, кто разместил объявление. По поводу приютов и других организаций, то мы их проверяем, конечно", - говорит зоозащитница.

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Новый онлайн сервис финансировали с помощью краудфандинга, говорит руководитель проекта. Привлекли 74 тыс. гривен. Цель проекта - побудить владельцев животных к ответственности , подчеркнула Ждан. Желание приютить любимца - это проявление заботы о слабом, объяснила в комментарии НВ психолог Сабина Садыхова. Люди, которые готовы взять животное из приюта, а не купить, получают психологическую компенсацию, подчеркнула она.

"От животных есть отдача. Это не человек, которому ты что-то сделал, а потом разочаровался в нем. Животные всегда благодарны, они слабы и беззащитны. Человек в общении с животным много получает и оценивает лучше сам себя после этого", - отмечает Садыхова.

Симпатизирують животным не только добропорядочные люди, но и люди с деструктивным характером

А те, кто держит дома 20-30 животных, вероятно, имеют психологическую патологию, подчеркивает Сабина Садыхова.

Зоозащитное движение в Украине стремительно развивается. Об этом рассказала в комментарии НВ эксперт по вопросам защиты прав животных Наталья Вишневская. Она отметила, что от европейского уровня развития зоозащитного движения Украина значительно отстает. Зоозащитникам не хватает знаний и навыков. Украинские приюты для животных в большинстве случаев не соответствуют нормам, но есть и положительные примеры, говорит эксперт.

"Приют должен быть зарегистрирован. У нас этой нормы пока нет на национальном уровне, но некоторые города такие законы уже приняли. Все приюты должны быть на учете с регистрационными номерами. Все животные должны быть доступны в электронном виде. Это требование определенных санитарно-гигиенических норм. Все приюты должны быть открыты. Есть критика со стороны зоозащитников в адрес закрытых приютов, которые занимаются непонятной деятельностью, а животных держат в плохих условиях", - рассказывает Вишневская.

Зоозащитник привела примеры частичного финансирования приютов для животных из местных бюджетов. Так, во Львове местные власти выделили 170 тыс. гривен для приюта на питание собак. Но этой суммы хватает только на полгода, отметила эксперт. Средства удается собрать с помощью благотворительных взносов и сбора средств. По оценке Вишневской на содержание приюта для животных в год нужно несколько миллионов гривен.