Скорая для четвероногих друзей. Как работает проект помощи бездомным животным в Киеве

Скорая собачья помощь: в Киеве уже полгода работает проект для бездомных животных. В рамках инициативы INHELP.DOG собак могут бесплатно привезти на стерилизацию.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Волонтеры помогают приютам, например транспортируют корм. Или бывают ситуации, когда животное, например, из Одессы хочет приютить семья из Львова. Тогда на помощь приедет "скорая", которая работает по всей территории. В распоряжении зоозащитников есть несколько автомобилей, маркированные надписями Бесплатная собачья помощь. Один из координаторов проекта Инна Васильченко отметила, что они сотрудничают со всеми волонтерами. Но к команде непосредственно входит 7 человек.

"Это наш основатель, три координатора, включая меня, и наши офицеры по транспортировке - три водителя. Наш основатель сам со своего кармана все оплачивает. Мы никогда не собираем деньги. Нашим сотрудникам категорически запрещено брать деньги. Если кто-то возьмет деньги, мы об этом узнаем - и его просто уволят", - рассказала Васильченко.

"Скорая" также помогает критически раненым животным. Активисты сталкиваются с переломанными хребтами, разбитыми челюстями и другими травмами. По словам спасателей, их ресурс ограничен - иногда операции стоят десятки тысяч гривен.

Еще один проект - команда спасателей животных Kyiv Animal Rescue Group. Выезд группы не бесплатный - цена зависит от сложности, времени суток и составляет от 200 до 500 гривен. Участник этой команды Михаил Старожук в комментарии радио НВ рассказал, что часто приходится работать и бесплатно. Иногда приходится отвозить пострадавшее животное в клинику. Случаи различаются между собой, однако есть основные виды спасательных работ.

"Первый случай - кот залез на дерево и не может слезть. В этом случае мы сообщаем людям, кот слезает в течение суток. Восемь процентов котов слезают с дерева сами. Второй случай - это збитые на дороге собаки. Таких собак мы доставляем в клинику. дальше - сезонные случаи. Например, летом кошки выпадают из окон и застревают, когда проветривается. А ранней осенью это лебеди, которые не улетели в теплые края. Весной это птенцы", - отметил Сторожук.

Госпитализированное животное обычно госпитализируют в любую ветклинику, где лечением будут заниматься ветеринары.