Не только на Каховской ГЭС. Россияне готовили искусственные экологические катастрофы на четырех направлениях — Снегирев 11 июня, 10:35 NV Премиум Вид на Запорожскую атомную электростанцию с берега Каховского водохранилища вблизи города Никополь. После подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Stringer)

Сопредседатель общественной инициативы Права Справа Дмитрий Снегирев в эфире Radio NV рассказал, взрывы на каких объектах, кроме Каховской ГЭС, планировала Россия.

«[Подрыв Каховской ГЭС] - это была именно искусственная экологическая катастрофа, подготовленная россиянами. Я напомню, что в эту же ночь происходит вторая искусственная экологическая катастрофа. Речь идет об обстреле аммиакопровода на купянском направлении, город Купянск, Харьковская область. Место возможного контрнаступления ВСУ», — говорит Снегирев.

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Инфографика: NV

Третья катастрофа, согласно планам России, как считает эксперт, должна была бы произойти на Запорожской АЭС:

«Напрямую и опосредованно была цель — Запорожская АЭС. То есть создание искусственной уже техногенно-ядерной катастрофы на ЗАЭС. Все оптимистичные заявления МАГАТЭ о том, что в прудах-наполнителях [достаточно] воды, а если потом возникнут проблемы, „мы будем качать за два километра шлангами“, — вызывают непонимание, учитывая тотальный характер минирования территорий в районе Энергодара».

И напоследок Снегирев рассказал о четвертом объекте, на котором РФ запланировала взрыв:

«За неделю до подрыва Каховской ГЭС появляется информация о минировании иного объекта критической инфраструктуры уже на территории оккупированного Крыма — Армянска. Завод Крымский Титан. То есть есть четыре направления, на которых россияне готовили искусственные экологические катастрофы».