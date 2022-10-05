«Общие приоритеты». К Крымской платформе присоединилась еще одна страна 5 октября, 21:38 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вице-президент Кот-д'Ивуара Тьемоко Мэйлие Коне (Фото:МИД Украины)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время турне по странам Африки посетил Кот-д'Ивуар и встретился с вице-президентом Тьемоко Мэйлие Коне. Последний заявил, что его страна решила присоединиться к Крымской платформе.

Об этом говорится на сайте МИД.

Во время встречи Кулеба поблагодарил Кот-д'Ивуар за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил активное взаимодействие двух стран в международных организациях.

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«У Украины и Кот-д'Ивуара есть общие внешнеполитические приоритеты: мирное сосуществование государств, невмешательство во внутренние дела, взаимоуважение, устойчивое экономическое развитие. Мы также противодействуем общим вызовам — наемникам Вагнера, продовольственному кризису, изменениям климата. И общими усилиями мы будем бороться за мир и процветание наших народов», — сказал Кулеба.

В то же время Тьемоко Мэйлие Коне подчеркнул, что Кот-д'Ивуар выступает против войны России против Украины и поддерживает восстановление мира в нашем государстве.

23 августа Украина провела уже второй саммит Крымской платформы — на этот раз из-за полномасштабной войны с РФ он состоялся в онлайн-формате.

Крымская платформа — это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собирал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвало огромное раздражение России. В нем приняли участие 46 международных делегаций.