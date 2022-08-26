После ряда взрывов. Что происходит в оккупированном Крыму 26 августа, 18:10 Эксклюзив НВ

Как крымский человек и все, кто там живет, я хотел бы, чтобы возвращение Крыма произошло таким образом, чтобы люди не теряли ничего

Мне очень важно убедиться в том, что мир остается объединенным вокруг Украины в противодействии российской агрессии. На саммите Крымской платформы 23 августа мы просто в этом еще раз убедились. У меня не было сомнений, но все равно это было очень важно увидеть. И некоторые выступающие говорили, что деоккупация Крыма теперь является этапом российско-украинской войны, когда речь идет об отстаивании независимости Украины и ее территориальной целостности. Следовательно, освобождение Крыма, его деоккупация — очень важный этап утверждения украинской государственности в ее международно признанных границах.

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Процитирую одно предложение из декларации Крымской платформы, которое подписали в прошлом году: «создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя…». То есть некоторые страны, я не буду называть их, настаивали в прошлом году, чтобы это слово «мирное» было записано, иначе они не подпишут эту декларацию. В этом году все понимают: точка в российско-украинской войне будет поставлена в поле боя. Так никто не говорил, но тональность была такой. Скажем, выступал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и говорил о том, что Украина должна быть уверена, что мы будем помогать столько, сколько нужно. Другие страны говорили о том, какие санкции они продумывают следующим этапом. И все говорили о том, что они будут поддерживать Украину, пока она не победит.

В прошлом году был невероятный пропагандистский шабаш в России. И он был начат с реагирования на самом высоком уровне. В нескольких своих выступлениях глава России Путин

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