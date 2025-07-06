ВВК и справки об обстоятельствах травмы: эксперты объяснили, что изменилось в порядке оформления

Со 2 мая 2025 года в Украине действуют обновленные правила оформления медицинских документов для военнослужащих. NV разобрался, для чего она, как формировать, что отмечают.

Справка об обстоятельствах травмы — как получить в электронном виде

Справки об обстоятельствах травмы помогает установить причинную связь между обстоятельствами ранения и защитой Родины/выполнением обязанностей военной службы/прохождением военной службы. Ее наличие является обязательным для прохождения ВВК, осмотра экспертными командами оценки повседневного функционирования (ЭКОПФО), она влияет на размер выплаты единовременного денежного пособия в случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности.

В справке обязательно должны быть указаны обстоятельства, при которых было получено ранение (контузию, травму, увечье); находился ли он/она в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения; связано ли ранение с совершением военнослужащим административного (уголовного) правонарушения и тому подобное.

От 2 мая 2025 года приказом МОУ № 283 введено важное изменение, которое должно упростить и упорядочить оформление и передачу медицинских документов с применением электронной системы документооборота. Об этом передает Юридическая сотня.

Отныне справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) часть оформляет в электронной форме и через ИКС (информационно-коммуникационная система электронного документооборота) не позднее следующего дня направляет в ВВК учреждения здравоохранения, где лечится раненый. Цель — установление причинной связи травмы (ранения, контузии, увечья).

Постановление ВВК — когда надо иметь бумажный вариант

Постановления ВЛК также формируются с помощью ИКС.

Если нет технической возможности создать документ в ИКС, постановление ВВК может быть оформлено в бумажном варианте.

Всем созданным в бумажной форме документам присваивается номер на основе фактической даты и времени начала создания:

рррр-ммдд-ггхх ( четыре цифры года; дефис; две цифры месяца, две цифры дня; дефис; две цифры часа, две цифры минуты).

Когда появляется техническая возможность, то сведения из постановлений ВВК, созданных в бумажной форме, вносятся в ИКС председателем или секретарем ВВК. При этом обязательно указывается, что данные перенесены из документа в бумажной форме, а также указывается присвоенный номер.

Председатель или секретарь ВЛК вносит информацию с применением К (У)ЭП.

Бумажные оригиналы постановлений ВЛК не уничтожают.