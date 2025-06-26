Военная служба 2025. Кто из медиков может занимать офицерские должности в ВСУ

Президент Украины изменил правила прохождения военной службы, расширив перечень специалистов, которые могут занимать офицерские должности медицинского профиля. NV разобрался, что изменилось и кто теперь может занять эту должность.

Военная служба для фармацевтов и логопедов — что изменилось

Указом Президента Украины № 397/2025 от 12 июня 2025 года внесены изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины относительно назначения на офицерские должности во время военного положения.

Отныне и на офицерские должности медицинского профиля могут назначать фармацевтов, имеющих степень магистра и сертификат фармацевта-специалиста, об этом NV сообщила пресс-служба Юридической сотни. Также предусмотрено, что они проходят, при необходимости, курс военной подготовки по программе офицеров медицинской службы тактического уровня. Ранее фармацевты не входили в перечень специалистов, которых можно было назначать на офицерские должности медицинской службы.

Внесены изменения, касающиеся специалистов в сфере реабилитации и протезирования. Вместо общих отраслей образования и требования иметь квалификацию, теперь четко определены конкретные специальности, в частности Терапия и реабилитация, Терапия речи и речи, Протезирование-ортезирование, Биомедицинская инженерия, а также разрешено привлекать специалистов, которые прошли последипломные курсы по физической терапии, эрготерапии, логопедии и тому подобное.

Кроме того, введена новая норма — пункт 83−1, который запрещает назначать таких специалистов на должности, не связанные непосредственно с медицинской, фармацевтической или реабилитационной деятельностью, или если для занятия должности требуется более низкое образование, чем имеет кандидат. Исключение возможно только по письменному желанию самого лица.

Военный учет для фармацевток и врачей

Как пишет Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Закарпатской области, женщины в возрасте 18−60 лет, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

Женщины, которые будут находиться на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению обороны государства на равных началах с мужчинами.

Дополнительно отмечается, что в январе 2023 г. вступило в силу постановление КМУ от 30.12.2022 г. № 1487, которое урегулировало порядок организации внутреннего воинского учета работодателем. По его содержанию женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность и не стали на воинский учет, трудоустраиваются и выполняют трудовые обязанности до конца 2026 г. как невоеннообязанные работницы (до момента постановки на учет). Однако работодатель обязан уведомлять территориальные центры комплектования (ТЦК) о наличии трудовых отношений с такими работницами.